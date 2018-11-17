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 Мемориальную доску погибшему на Донетчине морпеху Максиму Авдиенко открыли в Сновске. ФОТО

Во вторник, 13 ноября, в высшем профессионально-техническом училище лесного хозяйства города Сновск (ранее Щорс) Черниговской области состоялось открытие памятной мемориальной доски в честь погибшего на востоке страны старшего матроса 36-й отдельной бригады морской пехоты Максима Александровича Авдиенко.

Об этом на своей странице сообщает местное издание "Высокий Вал", передает Цензор.НЕТ.

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"Почетное право открыть мемориальную доску предоставили майору Александру Бардакову и майору Виктору Зачепе.

В этот день на торжествах не было отца Максима - Александра Авдиенко. Он проходил комиссию, потому что твердо решил продолжить дело сына и уйти воевать в зону операции объединенных сил", - сообщает издание.

Мемориальную доску погибшему на Донетчине морпеху Максиму Авдиенко открыли в Сновске 01

Максим Александрович Авдиенко родился 29.01.1998 года в селе Горск Сновского района Черниговской области. Жил в Сновске.

В 2013-м парень закончил 9 классов Горной средней школы и поступил в Сновское высшее профессиональное училище лесного хозяйства, которое окончил в 2016 году по специальности "озеленитель, лесник, егерь", сразу после чего, в конце июля 2016 года, подписал с ВСУ контракт. Сначала проходил обучение в 184-м учебном центре в Старычах, по завершению которого прибыл в свое подразделение.

Старший матрос, номер расчета зенитно-артиллерийского взвода роты огневой поддержки 503-го отдельного батальона морской пехоты.

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В июле 2016-го года Максим женился, а 2 августа вернулся в зону боевых действий.

Погиб 5 сентября в 18:45 в районе населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время обстрела наших позиций из противотанковых гранатометов.

Мемориальную доску погибшему на Донетчине морпеху Максиму Авдиенко открыли в Сновске 02

Похоронен 8 сентября в Горске. У него остались родители, брат и жена.

Источник: https://censor.net.ua/p3097453
 
 
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может хватит статистику собирать?
у нас МО или статуправление? Мемориальную доску погибшему на Донетчине морпеху Максиму Авдиенко открыли в Сновске - Цензор.НЕТ 7326
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так а то и просто братскими могилами выглядят останки ваших заблудших)))
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а тебе кацап не удастся выдать своих ихтамнетов - за наших ребят
или крематорий на донбасяо выдать за наш Меморіальну дошку загиблому на Донеччині морпіху Максиму Авдієнку відкрили в Сновську - Цензор.НЕТ 8845
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Боже, Боже...на одній стіні...вже четверо Героїв...
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Цензор.НЕТФотоОбществоМемориальную доску погибшему на Донетчине морпеху Максиму Авдиенко открыли в Сновске. ФОТО
 
 
 
 
 
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