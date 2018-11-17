 Мемориальную доску погибшему на Донетчине морпеху Максиму Авдиенко открыли в Сновске. ФОТО

Об этом на своей странице сообщает местное издание "Высокий Вал", передает Цензор.НЕТ.

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"Почетное право открыть мемориальную доску предоставили майору Александру Бардакову и майору Виктору Зачепе.

В этот день на торжествах не было отца Максима - Александра Авдиенко. Он проходил комиссию, потому что твердо решил продолжить дело сына и уйти воевать в зону операции объединенных сил", - сообщает издание.

Максим Александрович Авдиенко родился 29.01.1998 года в селе Горск Сновского района Черниговской области. Жил в Сновске.

В 2013-м парень закончил 9 классов Горной средней школы и поступил в Сновское высшее профессиональное училище лесного хозяйства, которое окончил в 2016 году по специальности "озеленитель, лесник, егерь", сразу после чего, в конце июля 2016 года, подписал с ВСУ контракт. Сначала проходил обучение в 184-м учебном центре в Старычах, по завершению которого прибыл в свое подразделение.

Старший матрос, номер расчета зенитно-артиллерийского взвода роты огневой поддержки 503-го отдельного батальона морской пехоты.

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В июле 2016-го года Максим женился, а 2 августа вернулся в зону боевых действий.

Погиб 5 сентября в 18:45 в районе населенного пункта Водяное Волновахского района Донецкой области в результате смертельного осколочного ранения, полученного во время обстрела наших позиций из противотанковых гранатометов.

Похоронен 8 сентября в Горске. У него остались родители, брат и жена.