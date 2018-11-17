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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
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 "Аваков, йди!" - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве активисты прибыли к дому министра внутренних дел Арсена Авакова с требованием его отставки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Видео - "Громадське"

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Акцию организовали активисты "Автомайдана", члены Центра противодействия коррупции, а также друзья и знакомые убитой советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

Участники акции вышли с плакатами "Авакову - отставка", "Авакова - на свалку истории", "Кто заказал Катю Гандзюк?".

По мнению собравшихся, именно бездействие главы МВД и провал реформы системы правоохранительных органов привели к многочисленным нападениям на общественных деятелей и активистов в Украине.

"Или они, или мы. Мы устали годами переживать постоянный прессинг. Ситуация в регионах абсолютно нездоровая. Она требует действенную систему правоохранительных органов, которая не давала бы возможности осуществлять системные атаки на активистов", - сказал участник акции, активист Виталий Устименко, на которого также напали.

Другой пострадавший от нападения активист из Одессы Сергей Стерненко отметил, что ни по одному из нападений на общественных деятелей правоохранители не установили заказчиков.

Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 01
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 02
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 03
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 04
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 05
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 06

Сергей Стерненко

Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 07
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 08
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 09
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 10
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 11
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 12
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 13
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 14
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 15
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 16
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 17
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 18
Аваков, йди! - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки 19

Фото - Олег Богачук

Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

Также читайте: Организаторы нападений на украинских активистов должны понести ответственность, - еврокомиссар Хан

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Источник: https://censor.net.ua/p3097444
 
   
 Топ комментарии
 
Ну опять будкошататели, агенты кремля, противники "144 рішучих Петіних реХформ", собрались.
А ну сАбаков ату их.
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сейчас выступит антонина и расскажет, что требовать отставки авакова могут лишь агенты кремля "Аваков, йди!" - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки - Цензор.НЕТ 5548
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ясен перец, если против действующей власти, то ищи там руку кремля "Аваков, йди!" - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки - Цензор.НЕТ 652
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ясен перец, если против действующей власти, то ищи там руку кремля
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это у тебя, кацапа везде госдеп виноват, а у нас виновата рука кремля "Аваков, йди!" - активісти приїхали під будинок голови МВС із вимогою його відставки - Цензор.НЕТ 7591
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У нас, українців, Степан Андрійович Бандера - Герой України.
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по чем рюкзачки для мусоров - очьень важьно?
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Ясно ж написано-ЦПК-людям зарплату треба відробляти.А жаль.Цю гниду ще в 2015 треба було кишнути.
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к стати авака вывозила беркутню из Киева. Чтобы их народ не порвал.
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Кремлівські спецслужби дуже потужні завдяки великій чисельності і великих фінансувань. Що ці активісти з-під Авакова хочуть ? Щоб він розпустив ГРУ-ФСБ ?
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Ну опять будкошататели, агенты кремля, противники "144 рішучих Петіних реХформ", собрались.
А ну сАбаков ату их.
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вряд ли, дорвавшись до кормушки они вот так вот просто уйдут из-за требований активистов.
тут по многим по-настоящему тюрьма плачет и ничего, продолжают "нести службу"...
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Угу. Рюкзаков скорее вас расстреляет как в 2014 чем уйдет.
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Не для того этот козел залез в капусту. Чтобы просто так уйти под призывы "Геть " ))
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ну со стороны - реформа вроди как не очень успешна, но то что не может быть министром людина который не владеет государственным языком, это однозначно, как понимаю, его держит как болячии зуб только из за коалиции, а если это так, то ведь сами вы его банду и выбирали.
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Это прорыв ! Д.Медведев в Папуа-Новая Гвинея ! Среди местных Карлик-№2 чувствует себя, как рыба в воде.
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это тут причем?или если стрелки на рашу переводить, то наши деятели еще ничего так? "Аваков, йди!" - активісти приїхали під будинок голови МВС із вимогою його відставки - Цензор.НЕТ 272
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А чего такой забор высокий у потужного рехформатора?
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а чого в нас скрізь такі високі "забори"?? По всіх містах та містечках. То ментальні вади.
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А це щоб "відреформоване" не забрали усякі шатуни.
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та щоб пропукінські падлюки не лазили "Аваков, йди!" - активісти приїхали під будинок голови МВС із вимогою його відставки - Цензор.НЕТ 2653
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сейчас выступит антонина и расскажет, что требовать отставки авакова могут лишь агенты кремля "Аваков, йди!" - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки - Цензор.НЕТ 5548
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ахаха "Аваков, йди!" - активісти приїхали під будинок голови МВС із вимогою його відставки - Цензор.НЕТ 753 антонина, это ты?хотя антонина вроде державну не осилила "Аваков, йди!" - активісти приїхали під будинок голови МВС із вимогою його відставки - Цензор.НЕТ 7662 еще одни тупой порохобот с рашисткой паранойей...в спам
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Бєбєбє почує тільки тоді, коли гасло буде "аваков, біжи!"
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почує тільки коли птур залетить у машину
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бєбєбє у Нідерландах. Точно не почує))). Та йому вже навіть і не цікаво. Вже награвся ))
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прикольный такой "автомандан": Аваков с утра на работе на Богомольца, а они приезжают к его дому.. на кого расчитан этот цирк?
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А вин йдэ своим путем. Кто его отпустит? Давай предварительное голосование.
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Вот скажите,ну кто видел этого борца с коррупцией Шабунина 4 года,результаты его работы.Ну так складно боролся на телешоу Шустера со всеми,так щёки раздувал держите семеро..По этому авакову понятно личное,друг кива зеленкой облил.А к выборам как подснежники весной первыми зацветают.
Слава Украине!
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НИКАКОЙ РЕФОРМЫ И НЕ БЫЛО, ОБЕРТКУ ПОМЕНЯЛИ, А КАК ВСЕ БЫЛО ВНУТРИ ОРГАНОВ, ТАК И ОСТАЛОСЬ, КАК БЫЛИ СМОТРЯЩИЕ В ГОРОДАХ , ПРИ ЯНЫКЕ, ТАК ОНИ И ОСТАЛИСЬ ПРИ ПОРОШЕНКО И АВАКОВЕ!
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А що хіба тіло суспільства за 23 роки дуже помінялось?
А яке ТІЛО такі й у ньому ОРГАНИ.
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Слово активіст, скоро буде синонімом---дебіл і продажная шваль. Адже більшість з них "працюють " за гроші, а по поведінці просто неадеквати.. Це люди . які в житті ,майже ,нічого не зробили корисного,бо не знають і не вміють, як це робити.
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Боже, дивлюсь на фото : в яких бідних, нещасних відбирали останнє. Нелюди. А тепер внуки цих активістів розказують нам , що голодомору не було .
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О, шабунька. а я думал его уже нет в Украине. ан нет - жив курилка фоповская.. все услуги своему же центру оказывает на лям в год? красавчик. главное самый некоррупционный!
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Ну реакция Авакяна на Шабунина будет такой

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почитать ботву минстеця так аваков почти свят..а его посмели своими грязными лапёнышами какие то не кошерные активисты тронуть..ужос..
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Не просто тронуть.А тронуть на деньги Сороса и Курченка
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грантоеды..где-то на северо-востоке их уже защимили..ждём и у нас..методички то одни и те же..
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Ну что вы?!Это я внешне похож на Андропова,внутри то я няшка украинская.Но Закон об иностранных агентах,нам просто,сегодня необходим как воздух
"Аваков, йди!" - активісти приїхали під будинок голови МВС із вимогою його відставки - Цензор.НЕТ 2047
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Святих небуває, в народі,але і нормальних велика кількість. Але тещо роблять проплачені "активісти"--гидко дивитись.бо це не тільки хулігани , а і откровенні бандюки, по яких плаче камера.
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На Майдані теж було гидко дивитися..?
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А можна, хоч декілька цитат, де «ботва мінстеця» пише, що « аваков почти свят..»?
Давай лахта, покажи...

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даунито, ниже я твоему коллеге ответил..
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хуйлобот, не скользі язьіком, тєбє бьіл прямой вопрос на твоі слова что «ботва мінстеця» утвєрждаєт, що « аваков почти свят..»
Прівєді цітату.
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Да уж тьі сильно многоразовьій, а привєді хотя бьі нєсколько цитат, гдє «ботва мінстеця» пишет, що «аваков почти свят..»...
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"Аваков, йди!" - активісти приїхали під будинок голови МВС із вимогою його відставки - Цензор.НЕТ 8641 ..Вот весь ответ .! >(фобос) . Вата конченная , ну что тут поделаешь . .
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стецёк, следи за речью..контекст всех постов вашей стаи говорит именно о сказанном мной выше..
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«контекст»...., о чем тьі ватное «в глазки долбишься..?»..
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Тебе вафел , человек задал конкретный вопрос "Аваков, йди!" - активісти приїхали під будинок голови МВС із вимогою його відставки - Цензор.НЕТ 4701 .. Если нема шо ответить то лучше уж молчи . Хоть выглядеть идиотом тогда не будешь ..!
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Сабакова потрібно зджати за грати а не тіки гнати. Замість реформи ми маємо лайно яке знайшло притулок в поліції. Там зосереджено всей непотріб, шахраї, подонки, брехуни, хабарники, садисти і нарешті вбивці.
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А до якої категорії ти відносишся, коли сотні тисяч людей які працюють в правоохоронних органа ти принижуєш і обзиваєш? Іди і працюй там, наводь порядок. Так ні, ти на це не спроможний, бо ти лайно і нічого не вмієш і нічого корисного не зробив.
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От мусорська натура і вилазить.На себе дивився в дзеркало? Багато корисного зробив в житті?Га, в. казимко?
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Вот этот лозунг мусора не люди - для дебилов на самом деле.
Потому, что представим на минутку, что начнет, если завтра вся полиция не выйдет на работу.
Что будет на дорогах? Кто будет разгребать тысячи краж и сотни бытовых убийств по пьяному делу? Вот эти активисты в штанах на задницу сползающих? Вернем суд Линча, власть народу, как в 1917 году?
Авакова в отставку это одно, а вот фигней заниматься не надо.
У полицейских в массе своей работенка не сладках. Там 10 процентов на бабках сидит, а 90 процентов в постоянном стрессе нас с вами от нас же с вами охраняют.
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"если завтра вся полиция не выйдет на работу"
после бегства хама я пару месяцев мусоров на улицах Киева не видел..
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А я и сейчас их не особо вижу. Так только патрульные машины проезжают периодически.
Но статистику задержаний и преступлений периодически посматриваю.
И надо очень чётко понимать, нет такого народа-ангела над которым демонами вьется власть удерживаясь на штыкам адских силовиков. Это сказка для дебилов. Все люди разные. И хулиганов, гопоты, алкашей, дебоширов, убийц, воров и прочего криминала у нас хватает.
Кто-то должен их сдерживать и сажать. Может это будешь делать ты или активисты? Я ж не против. Большевики что-то такое тоже пытались сделать. Только не люблю я их.
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я не говорю, что отсутствие ментов есть норма..но и без них хаос сразу не наступает..а на штыках адских силовиков держатся многие тоталитарные и полутоталитарные режимы..большевики - не удачный пример-страшилка..те снесли аристократию с сотнями лет традиций..вы хотите сказать, что нынешние скоробагатьки ровня графам и князьям..?
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Не сыпь ему навоз на рану. Ему походу за коллег абиднаа. А шо будет? А шож будет! Если мусоров саавсем не будет? Да перемочим мы все друг друга тут .Ясен пень. Ведь овцам нужен мудрый пастух . А пастух нуждается в верных овчарках. Это ещё товарисч сРалин когда то давно заметил. По его заветам сейчас и живём. Только воровать пастухи стали больше, а овчаркам стало перепадать больше жратвы. Поэтому стадо стало заметно редеть и даже немного роптать.
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Ах да я ж ещё про волков забыл. Ну с волками пастух договорился , а овчарки местами даже совокупились .Они ж вроде одной крови .Но овцы об этом знать не должны и должны бояться волков больше чем пастуха и его псов
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До поліці немаю ніякого відношення.але маю велику зневагу до тих хто їх обзиває-- бо ви бандюки від природи.
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то вам до раші треба, чи до кндр..там влада то від бога і не мона її критикувати..
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Критикан--покажи, що ти вмієш і що зробив корисного для людей.
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даю роботу людям..державні кошти не деребаню..ні в кого нічого не прошу..
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Розумник. "Мусора не люди"- це слова собакова. Не знав?))
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И снова мильЕн прикатило...))) уже даже не обращаешь внимания на эти минишабаши
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Це в основному ті, яким поліція перешкоджає «працювати»...
Ну й не без ідіотів звісно...

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Твою ж маму. Скільки мусорів повилазило.
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показуха и проплата..цирк продолжается ..политический ад...типа эти малолетки знают кто это и пришли бесплатно бастовать с фаерами...
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Аваков, йди!" - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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