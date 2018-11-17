 "Аваков, йди!" - активисты приехали под дом главы МВД с требованием его отставки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Видео - "Громадське"
Акцию организовали активисты "Автомайдана", члены Центра противодействия коррупции, а также друзья и знакомые убитой советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Участники акции вышли с плакатами "Авакову - отставка", "Авакова - на свалку истории", "Кто заказал Катю Гандзюк?".
По мнению собравшихся, именно бездействие главы МВД и провал реформы системы правоохранительных органов привели к многочисленным нападениям на общественных деятелей и активистов в Украине.
"Или они, или мы. Мы устали годами переживать постоянный прессинг. Ситуация в регионах абсолютно нездоровая. Она требует действенную систему правоохранительных органов, которая не давала бы возможности осуществлять системные атаки на активистов", - сказал участник акции, активист Виталий Устименко, на которого также напали.
Другой пострадавший от нападения активист из Одессы Сергей Стерненко отметил, что ни по одному из нападений на общественных деятелей правоохранители не установили заказчиков.
Сергей Стерненко
Фото - Олег Богачук
Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.
Нє?
А ну сАбаков ату их.
тут по многим по-настоящему тюрьма плачет и ничего, продолжают "нести службу"...
Слава Украине!
А яке ТІЛО такі й у ньому ОРГАНИ.
він вже заяву пише?
Давай лахта, покажи...
Прівєді цітату.
Потому, что представим на минутку, что начнет, если завтра вся полиция не выйдет на работу.
Что будет на дорогах? Кто будет разгребать тысячи краж и сотни бытовых убийств по пьяному делу? Вот эти активисты в штанах на задницу сползающих? Вернем суд Линча, власть народу, как в 1917 году?
Авакова в отставку это одно, а вот фигней заниматься не надо.
У полицейских в массе своей работенка не сладках. Там 10 процентов на бабках сидит, а 90 процентов в постоянном стрессе нас с вами от нас же с вами охраняют.
после бегства хама я пару месяцев мусоров на улицах Киева не видел..
Но статистику задержаний и преступлений периодически посматриваю.
И надо очень чётко понимать, нет такого народа-ангела над которым демонами вьется власть удерживаясь на штыкам адских силовиков. Это сказка для дебилов. Все люди разные. И хулиганов, гопоты, алкашей, дебоширов, убийц, воров и прочего криминала у нас хватает.
Кто-то должен их сдерживать и сажать. Может это будешь делать ты или активисты? Я ж не против. Большевики что-то такое тоже пытались сделать. Только не люблю я их.
Ну й не без ідіотів звісно...