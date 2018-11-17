 Табачные изделия с неизвестными акцизными марками на 6,8 млн грн выявлены в Херсоне, - ГФС. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Смотрите также: Почти 17 тысяч пачек сигарет, замаскированных под топливные брикеты, пытался вывезти в Чехию 53-летний житель Львовщины. ВИДЕО

В рамках операций "Акциз-2018" и "Сеть" было установлено, что в херсонском представительстве одной из известных табачных компаний осуществляется хранение и реализация (в т.ч. через интернет) табачных изделий, маркированных марками акцизного налога Украины, которые заводом-производителем не использовались.

По результатам проведенных мероприятий изъято более 225 тыс. пачек табачных изделий ориентировочной стоимостью 6,8 млн грн.

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164-5 КУоАП.

Кроме того, сотрудниками управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе начата плановая фактическая проверка субъекта предпринимательской деятельности.





Смотрите также: Подполковник налоговой милиции задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл., - ГФС. ФОТО



