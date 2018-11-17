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 Табачные изделия с неизвестными акцизными марками на 6,8 млн грн выявлены в Херсоне, - ГФС. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе совместно с коллегами из управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров изъяли крупную партию табачных изделий, маркированных акцизными марками неустановленного образца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

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В рамках операций "Акциз-2018" и "Сеть" было установлено, что в херсонском представительстве одной из известных табачных компаний осуществляется хранение и реализация (в т.ч. через интернет) табачных изделий, маркированных марками акцизного налога Украины, которые заводом-производителем не использовались.

По результатам проведенных мероприятий изъято более 225 тыс. пачек табачных изделий ориентировочной стоимостью 6,8 млн грн.

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164-5 КУоАП.

Кроме того, сотрудниками управления контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГФС в Херсонской области, Автономной Республике Крым и г. Севастополе начата плановая фактическая проверка субъекта предпринимательской деятельности.

Табачные изделия с неизвестными акцизными марками на 6,8 млн грн выявлены в Херсоне, - ГФС 01
Табачные изделия с неизвестными акцизными марками на 6,8 млн грн выявлены в Херсоне, - ГФС 02

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Табачные изделия с неизвестными акцизными марками на 6,8 млн грн выявлены в Херсоне, - ГФС 03
Табачные изделия с неизвестными акцизными марками на 6,8 млн грн выявлены в Херсоне, - ГФС 04

Источник: https://censor.net.ua/p3097436
 
 
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это не сигареты,а обыкновенные херы
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Суки,купила себе блок Парламента,на свою голову.Что они твари туда напихали,хрен его знае.После первой сигареты горло обложило.Вонючие,такие,жуть просто.Запомните,если первые цифры 67,не берите.Тем кто хочет бросить курить,рекомендую!
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