 Гражданина РФ не пустили в Украину из-за георгиевской ленты на чемодане. ФОТО

На пункте пропуска в аэропорту "Жуляны" пограничники не пропустили через границу гражданина РФ, у которого на чемодане располагалась антиукраинская символика, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.
"Вчера на пункте пропуска "Жуляны" во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Беларуси пограничным нарядом обнаружен чемодан, на ручке которой содержалась антиукраинская символика, а именно – георгиевская лента", – говорится в сообщении.
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Вскоре правоохранители установили личность владельца чемодана.
"Им оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину с частным визитом, имел обратный билет и достаточное денежное обеспечение", – отметили в пресс-службе.
Как отмечается, в связи с запретом символики, с которой прибыл гражданин РФ, в Украине лицу отказали в пересечении государственной границы. Ему также запрещен въезд в страну сроком на три года.
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этож надо быть таким одарённым
В стоимость тура "вяличие" входит георгиевская ленточка, билет на самолёт, анальная затычка (в самых тяжелых случаях, если бандеравцы порвут жопу туристу - памперс)
У них рубель-бубель валиться, бензин с заправок исчезает, полстраны мёрзнет без газа и дров... зато телевизор стабильно показывает, как хреново дела в Украине 😂😂
На улице за эту ленту он мог схолопотать отнюдь не по чемодану, и было бы больнее.
http://txt.newsru.com/russia/17nov2018/mnpz.html
Пусть тушить едет !
оленеёоленевода.
"Нехай щастить"