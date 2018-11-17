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Все про:Госпогранслужба (3057) Жуляны (60) символика (214)

 Гражданина РФ не пустили в Украину из-за георгиевской ленты на чемодане. ФОТО

Иностранца развернули в аэропорту "Жуляны" и запретили ему въезд в страну на 3 года.

На пункте пропуска в аэропорту "Жуляны" пограничники не пропустили через границу гражданина РФ, у которого на чемодане располагалась антиукраинская символика, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"Вчера на пункте пропуска "Жуляны" во время осуществления пограничного контроля авиарейса из Беларуси пограничным нарядом обнаружен чемодан, на ручке которой содержалась антиукраинская символика, а именно – георгиевская лента", – говорится в сообщении.

Гражданина РФ не пустили в Украину из-за георгиевской ленты на чемодане 01
Гражданина РФ не пустили в Украину из-за георгиевской ленты на чемодане 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Нардеп Добкин надел запрещенную в Украине георгиевскую ленту в Берлине. ФОТО

Вскоре правоохранители установили личность владельца чемодана.

"Им оказался гражданин Российской Федерации, который прибыл в Украину с частным визитом, имел обратный билет и достаточное денежное обеспечение", – отметили в пресс-службе.

Как отмечается, в связи с запретом символики, с которой прибыл гражданин РФ, в Украине лицу отказали в пересечении государственной границы. Ему также запрещен въезд в страну сроком на три года.

Также на Цензор.НЕТ: "Закон этот действует", - Крищенко сообщил, что украинцы все реже используют запрещенную символику

Источник: https://censor.net.ua/p3097435
 
   
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я бы пинками придал ускорение вназад Гражданина РФ не пустили в Украину из-за георгиевской ленты на чемодане - Цензор.НЕТ 9095
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Дали присесть на дорожку,и домой.

Гражданина РФ не пустили в Украину из-за георгиевской ленты на чемодане - Цензор.НЕТ 6553
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я бы пинками придал ускорение вназад Гражданина РФ не пустили в Украину из-за георгиевской ленты на чемодане - Цензор.НЕТ 9095
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"после ускорения в 3g - зад посинел и напух" ))
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московскому мазохисту за кусок тряпки и борзоту запретили вьезд на 3 года 😂😂😂
этож надо быть таким одарённым
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москалям пора открывать промотур: "Испытай вяличие всего-лишь за 1500 руплей и 4 часа. Комфортный су-пердёж доставит вас к фашистам на Киев, где вы сможете получить вяличие"

В стоимость тура "вяличие" входит георгиевская ленточка, билет на самолёт, анальная затычка (в самых тяжелых случаях, если бандеравцы порвут жопу туристу - памперс)
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Надеюсь ему сделали "физическое замечание " ?
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Ніфіга він не погрався. Це спецом влаштована провокація як біндери геноцидять рускіх. Найближчим часом зустрічайте у кисіля воплі про укрофашистів.
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Як не так, так інакше. Нехай вони там хоч всруться. Їх глядач будь-яке лайно з'їсть.
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Москалям ща любые истории с их рабами в Украине нужны капец как!
У них рубель-бубель валиться, бензин с заправок исчезает, полстраны мёрзнет без газа и дров... зато телевизор стабильно показывает, как хреново дела в Украине 😂😂
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А не было бы ленты, то пустили бы спокойно. Добро пожаловать мол торговый партнер Гражданина РФ не пустили в Украину из-за георгиевской ленты на чемодане - Цензор.НЕТ 4308
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как ты незаметно для налоговой деньги получать будешь?
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Допишу к фамилии -ман и ноу проблем
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Тут все переживают, что ты не сможешь ездить на подработку на тверскую
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В прокуратуру шоле? Там больше ничего не осталось. Хлебокомбинат порезали, райвоенкомат себе хапнул Офшорник и построил на его месте элитную будку
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В "БатькывщинІ" косатої з кривим дулом їх і так фул комплект ...
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лохи погранцы,могли бы спаковать на подвал для обмена на Гриба например
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"Георгиевская" шизофрения. - Римский военначальник Георгий в гробу переворачивается от такого богохульства.
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нехай подихає вільним повітрям України в аеропорту і назад на масквабад. Бліц тур)
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Лучше для самого же московита.
На улице за эту ленту он мог схолопотать отнюдь не по чемодану, и было бы больнее.
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правильно сделали. с полосатыми лентами сразу взад на минимордор отправлять.
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А в Московии много украинцев ходят с жёлтоголубыми лентами ?
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В экологически неблагополучном районе Москвы загорелся один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России.

http://txt.newsru.com/russia/17nov2018/mnpz.html

Пусть тушить едет !
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Как заявили их СМИ Собянин лично поехал головешки от крекинговых установок оплакивать.
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Молодец какой. Пусть поплачет. Авось пару головешек слезами загасит, хоть какой-то толк будет с оленеё оленевода.
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Не совсем верно, следует писать- кАлорад. ))
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однако, погранцы не доработали.. надо было кацапа в чемодане отправить..
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Виставили колорада
"Нехай щастить" Громадянина РФ не пустили в Україну через георгіївську стрічку на валізі - Цензор.НЕТ 4589
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оправдывают отсутствие бензина на заправках 😂
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Посадить в багажном отделении специально обученного человека...и вязать ленточки всем кто прибыл из кацапстана..ибо #нечегошастать )))
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по улице тогда страшно ходить будет...
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не удивлюсь, если он с ней и в туалет ходит
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Надеюсь перину в .опу вставили этому федерасту?
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Куда только эту ленту они не цепляют.
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сначала был девиз "без виз", теперь похоже пора вход делать платным - своего г.... валом, а тут еще и овощи с полунаселенных территорий лезут, хоть без оружия (хотя - не факт что этот придурок на Донбассе или в Крыму не стрелял)
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Дебелизм не лечится но мокши верят что ленточка это лекарство...
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А кто ему визу дал? Или, как обычно, сбрехал петя про визовый режим, отпечатки пальцев и т.п.?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГражданина РФ не пустили в Украину из-за георгиевской ленты на чемодане. ФОТО
 
 
 
 
 
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