 Погибшего на Донбассе воина Владимира Бузовского похоронили на Сумщине. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Кролевецкого городского совета.

Владимир Александрович Бузовский (позывной Бузок) 1992 года, старший сержант 72-й отдельной механизированной бригады, погиб 23 сентября в районе поселка Луганское Донецкой области (Светлодарское направление ) во время обстрела наших позиций наемниками РФ.

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Владимир Бузовский родился 27.01.1992 года. Работал учителем физического воспитания, в мае 2014-го года попал в ряды Национальной Гвардии по мобилизации, где нес службу по март 2015 года. В 2016-м году был избран депутатом Локнянского сельского совета. С 2016-го года проходил военную службу по контракту в 58-й ОМПБр, с 2017 - в 72-й ОМБр.

У него остались родители, жена и сын.

Распоряжением председателя Кролевецкой районной государственной администрации от 14.11.2018 № 1310-ОД "Об объявлении дня траура в Кролевецком районе" 16 ноября 2018 объявлен Днем траура.

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