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 Погибшего на Донбассе воина Владимира Бузовского похоронили на Сумщине. ФОТО

16 ноября, в селе Локня Кролевецкого района Сумской области состоялась церемония прощания с украинским воином Владимиром Александровичем Бузовским (позывной Бузок).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Кролевецкого городского совета.

Владимир Александрович Бузовский (позывной Бузок) 1992 года, старший сержант 72-й отдельной механизированной бригады, погиб 23 сентября в районе поселка Луганское Донецкой области (Светлодарское направление ) во время обстрела наших позиций наемниками РФ.

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Владимир Бузовский родился 27.01.1992 года. Работал учителем физического воспитания, в мае 2014-го года попал в ряды Национальной Гвардии по мобилизации, где нес службу по март 2015 года. В 2016-м году был избран депутатом Локнянского сельского совета. С 2016-го года проходил военную службу по контракту в 58-й ОМПБр, с 2017 - в 72-й ОМБр.

У него остались родители, жена и сын.

Распоряжением председателя Кролевецкой районной государственной администрации от 14.11.2018 № 1310-ОД "Об объявлении дня траура в Кролевецком районе" 16 ноября 2018 объявлен Днем траура.

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Погибшего на Донбассе воина Владимира Бузовского похоронили на Сумщине 01

Погибшего на Донбассе воина Владимира Бузовского похоронили на Сумщине 02
Погибшего на Донбассе воина Владимира Бузовского похоронили на Сумщине 03

Источник: https://censor.net.ua/p3097405
 
 
Цензор.НЕТФотоОбществоПогибшего на Донбассе воина Владимира Бузовского похоронили на Сумщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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