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 Политика Украины
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Все про:Европарламент (1330) Порошенко (15752) США (14414)

 Порошенко принял делегацию Национального демократического института США и Европейского Парламента. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Национального демократического института США и Европейского Парламента.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства обсудил с представителями НДИ и ЕС прогресс на пути реформ в государстве, предвыборную ситуацию в стране и последнее развитие событий на оккупированных Россией территориях Украины - на Донбассе и в Крыму.

Президент назвал примеры вмешательства России в избирательный процесс в Украине и призвал западных партнеров усилить санкционный давление на страну-агрессора.

Петр Порошенко высоко оценил твердую поддержку Украине со стороны ее партнеров и союзников в вопросе противодействия российской агрессии и восстановление суверенитета и территориальной целостности государства.

Во время встречи также говорилось о том, что президентские и парламентские выборы в Украине в 2019 году в коем случае не является препятствием ни для минского, ни норманнского процессов".

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Порошенко принял делегацию Национального демократического института США и Европейского Парламента 01

Источник: https://censor.net.ua/p3097397
 
   
 Топ комментарии
 
седой совсем стал.. все о народе думает.. шоб с него еще поиметь)
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А шо это за реформаторские лица сидят поруч с принявшим? Тоже патриоты канешна?
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За бабки,еще и не из таких институтов приедут)))
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Поросенко принял на грудь поллитровку конины))
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Только что это на срусь весной пИсали...это был ты?
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Опять с протянутой рукой на 1 млрд евриков
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А на манеже , всё теже и опять про протяную руку вещают , не надоело повторять кремлёвскую говорильню ?!
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седой совсем стал.. все о народе думает.. шоб с него еще поиметь)
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А шо это за реформаторские лица сидят поруч с принявшим? Тоже патриоты канешна?
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За бабки,еще и не из таких институтов приедут)))
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номинальный глава воровского кагала (местный филиял) и толпа романтичных и ничего не решающих ботаников словесно порвали мировой кацапизм и это круто..победа за победой..
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Давай санкции против наших топ чинуш.Хватит с ними церемонится.Они с вами улыбаются,а народ по полной грабят.
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До туалету без охорони хай не ходять.
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кацапам с йулеботами муляет лишний лярд в казне...а чо ж вы йуляхе не мешали кредитов набрать? Порошенко прийняв делегацію Національного демократичного інституту США та Європейського Парламенту - Цензор.НЕТ 1612
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко принял делегацию Национального демократического института США и Европейского Парламента. ФОТО
 
 
 
 
 
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