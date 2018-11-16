 Владелец незаконной заправки в Запорожской области задержан за попытку подкупить полицейского. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины
Во время проведения мероприятий по противодействию нелегальной деятельности сотрудниками Управления защиты экономики (УЗЭ) в Запорожской области было обнаружено АЗС, которая функционировала без предусмотренных разрешительных документов. Владелец теневой заправки, которая реализовывала горюче-смазочные материалы в селе Малая Белозерка, что в Васильковском районе - 58-летний местный предприниматель.
Чтобы полицейские не дали хода происшествия, мужчина сразу прибыл к начальнику межрайонного отдела УЗЭ НПУ и предложил "свое" решение вопроса. Денежное вознаграждение сотруднику подразделения и ответственному работнику, который проводил проверку, в обмен на не направление материалов проверки в компетентные органы и дальнейшее лояльное отношение.
О таком предложении было немедленно сообщено руководству ДЗЭ НПУ и работникам Запорожского управления ДВБ НПУ. По материалам внутренней безопасности полиции СУ ГУНП области, в процессуальным руководством прокуратуры, было начато уголовное производство по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу.
Совместными действиями мужчину задержали в служебном кабинете чиновника УЗЭ НПУ в порядке ст.208 УПК и изъяли предоставленные им пять тысяч гривен в качестве взятки. Продолжаются мероприятия по объявлению предпринимателю подозрения и избрании меры пресечения".
1.либо полицейский кристалл...
2.либо мало предложили...
3.либо конкурентам надоел..
"тут дело такое, либо 5 лет реального срока, либо нам нужно устроить показательный спектакль о принципиальности нашего работника, получишь год условно..."
Сарказм, если шо.
А КЕРМАНЫЧИ УКРАИНЫ ТО ХОТЬ ЗНАЮТ ЧТО В ЕВРОПЕ БИЗНЕС ОТКРЫВАЕТСЯ ПРОСТЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ. И ТАМ В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОНЯТИЯ ,,НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЗАПРАВКА". НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ, ДА.