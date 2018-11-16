EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия
  795  7
Все про:АЗС (269) подкуп (388) Нацполиция (8477) Запорожская область (622)

 Владелец незаконной заправки в Запорожской области задержан за попытку подкупить полицейского. ФОТОрепортаж

Сотрудники управления защиты экономики НПУ обнаружили нелегальную автозаправочную станцию ​​в одном из населенных пунктов в Запорожской области. Чтобы избежать ответственности и дальнейших проблем с правоохранителями, владелец незаконного бизнеса пришел к должностным лицам полиции с взяткой. Сейчас задержанному грозит наказание по уголовному законодательству.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины

Во время проведения мероприятий по противодействию нелегальной деятельности сотрудниками Управления защиты экономики (УЗЭ) в Запорожской области было обнаружено АЗС, которая функционировала без предусмотренных разрешительных документов. Владелец теневой заправки, которая реализовывала горюче-смазочные материалы в селе Малая Белозерка, что в Васильковском районе - 58-летний местный предприниматель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Фигурант уголовного дела, вышедший под залог, вторично задержан за попытку подкупить следователя в Одессе. ФОТОрепортаж

Чтобы полицейские не дали хода происшествия, мужчина сразу прибыл к начальнику межрайонного отдела УЗЭ НПУ и предложил "свое" решение вопроса. Денежное вознаграждение сотруднику подразделения и ответственному работнику, который проводил проверку, в обмен на не направление материалов проверки в компетентные органы и дальнейшее лояльное отношение.

О таком предложении было немедленно сообщено руководству ДЗЭ НПУ и работникам Запорожского управления ДВБ НПУ. По материалам внутренней безопасности полиции СУ ГУНП области, в процессуальным руководством прокуратуры, было начато уголовное производство по факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу.

Совместными действиями мужчину задержали в служебном кабинете чиновника УЗЭ НПУ в порядке ст.208 УПК и изъяли предоставленные им пять тысяч гривен в качестве взятки. Продолжаются мероприятия по объявлению предпринимателю подозрения и избрании меры пресечения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат задержан в Одессе при попытке дать следователю 3 тыс. долл. за закрытие дела, - прокуратура. ФОТО

Владелец незаконной заправки в Запорожской области задержан за попытку подкупить полицейского 01
Владелец незаконной заправки в Запорожской области задержан за попытку подкупить полицейского 02
Владелец незаконной заправки в Запорожской области задержан за попытку подкупить полицейского 03

Источник: https://censor.net.ua/p3097383
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
чудеса...но всего 3 два варианта
1.либо полицейский кристалл...
2.либо мало предложили...
3.либо конкурентам надоел..
 показать весь комментарий
 
 
4. Кого то взяли за несанкционированною торговлю наркотой или т.п., сказали:
"тут дело такое, либо 5 лет реального срока, либо нам нужно устроить показательный спектакль о принципиальности нашего работника, получишь год условно..."
 показать весь комментарий
 
 
жители села Малая Белозерка очень рады?
 показать весь комментарий
 
"пять тысяч гривен в качестве взятки"... За нелегальную заправку... Нолик бы дорисовал и никто бы тебя не трогал с месяцок. А два, то и год. Не, ну шо за люди, на заправку есть, а на взятку нет! Безобразие!

Сарказм, если шо.
 показать весь комментарий
 
Задержали за то, что мало дал. Это другим урок сколько не надо давать.
 показать весь комментарий
 
,,нелегальная заправка".... А УКРАИНА ТОЧНО В ЕВРОПУ СОБРАЛАСЬ?????
А КЕРМАНЫЧИ УКРАИНЫ ТО ХОТЬ ЗНАЮТ ЧТО В ЕВРОПЕ БИЗНЕС ОТКРЫВАЕТСЯ ПРОСТЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ. И ТАМ В ПРИНЦИПЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОНЯТИЯ ,,НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЗАПРАВКА". НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ, ДА.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВладелец незаконной заправки в Запорожской области задержан за попытку подкупить полицейского. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх