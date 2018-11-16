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 В Киеве полиция за сутки "накрыла" 18 подпольных игорных заведений. ФОТОрепортаж

Полицейские изъяли свыше 2200 игровых автоматов и 305 500 гривен, полученных от незаконной деятельности.

В Киеве правоохранители в течение суток прекратили деятельность 18 подпольных игорных заведений и изъяли свыше 2200 единиц игрового оборудования, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

В Киеве полиция за сутки накрыла 18 подпольных игорных заведений 01

"Правоохранители прекратили деятельность 18 подпольных игорных заведений, которые функционировали под видом Интернет-клубов или распространителей лотерей. Некоторые заведения функционировали, просто изменив свои вывески и названия. Для ограждения "бизнеса" от выявления правоохранителями каждое заведение было оборудовано современными системами видеонаблюдения", – говорится в сообщении.

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В Киеве полиция за сутки накрыла 18 подпольных игорных заведений 02
В Киеве полиция за сутки накрыла 18 подпольных игорных заведений 03

Обыски по месту расположения подпольных игорных заведений во всех районах Киева оперативники провели 15 ноября.

Отмечается, что правоохранители изъяли свыше 2200 единиц игорного оборудования. Кроме того, изъято 305,5 тысячи грн., полученных от незаконной деятельности.


В Киеве полиция за сутки накрыла 18 подпольных игорных заведений 04
В Киеве полиция за сутки накрыла 18 подпольных игорных заведений 05

Как подчеркнули в полиции, в соответствии со статьей 203-2 Уголовного кодекса Украины организаторам нелегального бизнеса грозит штраф в размере от 170 до 680 тысяч гривен. Если во время расследования будет установлено, что организаторы уже привлекались к ответственности за данное уголовное правонарушение, то сумма штрафа будет составлять от 680 до 850 тысяч.

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В Киеве полиция за сутки накрыла 18 подпольных игорных заведений 06

Источник: https://censor.net.ua/p3097381
 
   
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Авакян рубает сам себе руку?Чмошники мусарские,показуху тулят))
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кто то серьезно бабла не занес, просрочмил пару месяцев... показательную порку устроили.
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хто не грає - той москаль ... а хто в Україні закрив ігорний бізнес ???? трололо ? Нічого прийде порядок наведе
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пройдитесь по центру Черновцов ещё 20 накроете за пол часа
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве полиция за сутки "накрыла" 18 подпольных игорных заведений. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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