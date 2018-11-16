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 Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

16 ноября правоохранителями задокументирован факт получения Председателем комиссии по реорганизации одного из государственных предприятий Министерства энергетики и угольной промышленности крупной взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура 01

Установлено, что указанное должностное лицо требовало и получило взятку в размере 275 тыс. гривен от руководителя одного из ООО за перечисление на счет этого общества бюджетных средств в размере 1,5 млн гривен за выполненные по договору работы.

16 ноября руководитель указанного ООО, который действовал под контролем правоохранительных органов, в Киеве передал чиновнику через посредника указанную сумму взятки, что было задокументировано во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.

Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура 02

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Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура 03

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства у задержанного изъяты.

Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура 04

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Задержанному чиновнику готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранение его от должности и наложение ареста на изъятое имущество.

Источник: https://censor.net.ua/p3097371
 
 
 Топ комментарии
 
Угольный чиновник и военная прокуратура? Или кто где чего нарыл на том и харчуется?
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Дурак , вроде чиновник . Какие олени у нас в руководстве !
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Чиновник точно военный был. В тепловизор разглядели
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Угольный чиновник и военная прокуратура? Или кто где чего нарыл на том и харчуется?
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в матіоса сьогодні якась гіперактивність Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7653
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Сезонний товар: зимою -вугілля, літом - кавуни.
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норм чинуша,цену себе знает,не за какие-то жалкие 5 тыщ гривен попался .а на нормальной взятке. Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3435 Отпустите его и простите -он больше не будет попадаться и сумму взятки удвоит чтобы было чем откупиться и себе осталось! Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 3435
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Дурак , вроде чиновник . Какие олени у нас в руководстве !
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а я тоже черный немиров пью Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7167,но взятки не беру,не дают безработному взяток Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 7167
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Тільки уявляти можна в яких маштабах розкрадається майно України!!!!!!!!
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А шахтерам зарплаты не платят, уголь за границей покупают, и это во время войны, Сталин-бы расстрелял нах#й ......
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Торгову марку "Немирів" негоже рекламувати такій серйозній конторі, як СБУ. Це корупцією попахує. Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура - Цензор.НЕТ 8944
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Забастовка британских шахтёров 1984-1985 годов - одно из главных событий в истории рабочего движения в британской угольной промышленности. Забастовка стала решающим событием в британском рабочем движении на данном этапе и её поражение значительно ослабило британские профсоюзы. Она также рассматривается в качестве главной политической и идеологической победы Маргарет Тэтчер и Консервативной партии.

уголь США сделает тоже с углерубами ( но не с «капиталистами» ) в Украине
Сроки выплаты зарплаты урегулированы стaтьей 115 КЗОТ Украины: "Заработная плата выплачивается рaботникам регулярно в рaбочие дни в сроки, .

только через суд. профсоюзы добиваются ?или хороводы водят

16 ноября правоохранителями задокументирован факт получения Председателем комиссии по реорганизации одного из государственных предприятий Министерства энергетики и угольной промышленности крупной взятки.Источник: https://censor.net.ua/p3097371

углерубы ваше все в в добыче сланцевой нефти и газа и там в Донбассе добра в ДЕСЯТЬ РАЗ больше чем во всей сибири Реорганизации
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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