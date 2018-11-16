 Чиновник угольной отрасли задержан в Киеве на взятке 275 тыс. грн, - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Установлено, что указанное должностное лицо требовало и получило взятку в размере 275 тыс. гривен от руководителя одного из ООО за перечисление на счет этого общества бюджетных средств в размере 1,5 млн гривен за выполненные по договору работы.
16 ноября руководитель указанного ООО, который действовал под контролем правоохранительных органов, в Киеве передал чиновнику через посредника указанную сумму взятки, что было задокументировано во время проведения негласных следственных (розыскных) действий.
Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства у задержанного изъяты.
Задержанному чиновнику готовятся сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранение его от должности и наложение ареста на изъятое имущество.
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Сроки выплаты зарплаты урегулированы стaтьей 115 КЗОТ Украины: "Заработная плата выплачивается рaботникам регулярно в рaбочие дни в сроки, .
только через суд. профсоюзы добиваются ?или хороводы водят
16 ноября правоохранителями задокументирован факт получения Председателем комиссии по реорганизации одного из государственных предприятий Министерства энергетики и угольной промышленности крупной взятки.Источник: https://censor.net.ua/p3097371
углерубы ваше все в в добыче сланцевой нефти и газа и там в Донбассе добра в ДЕСЯТЬ РАЗ больше чем во всей сибири Реорганизации