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Все про:маршрутки (386) проезд (247) транспорт (1248) Херсон (530)

 Транспортный коллапс в Херсоне: на маршрут вышло 77 автобусов из 489, стоимость проезда возросла до 8 грн. ФОТО

В Херсоне перевозчики самовольно установили тариф в 8 гривен, как протест против отмены решения исполкома о повышении тарифа на проезд с 4 до 6 грн.

Об этом сообщает местное издание Херсон.Daily, передает Цензор.НЕТ.

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Так, на маршрут вышло только 77 автобусов из 489. Некоторые частные предприятия не выпустили в рейс ни одной машины.

Транспортный коллапс в Херсоне: на маршрут вышло 77 автобусов из 489, стоимость проезда возросла до 8 грн 01

Поэтому активисты Херсона требуют от городского главы Владимира Николаенко и руководства гортрансуправления расторгнуть договоры с маршрутчиками-саботажниками и уволить директора КП Херсонкоммунтранссервис за поддержку забастовки перевозчиков.

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Отметим, 9 ноября Херсонский окружной административный суд удовлетворил иск депутата горсовета Дмитрия Ильченко о приостановлении действия нового тарифа на перевозку в 6 гривен вместо четырех гривен.

Источник: https://censor.net.ua/p3097357
 
   
 Топ комментарии
 
міська рада має розірвати угоди з тими перевізниками,
і більше ніколи не допускати їх до маршрутів

і перед тим як встановлювати тарифи, необхідно
запровадити електронний квиток..
без цього всі підвищення марні..
маршрутки калічні і переповнені, графік не витримується,
водії завжди сердиті і втомлені..
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Проверьте хорошенько этих маршрутчиков там каждая вторая маршрутка в ужасном состоянии, каждая третья переоборудована с грузового бусика под пасажирку и даже поручней держаца нет, проверьте как налоги платят, водилы часто не трезвые - это факт. Ну прям как маленькие не знаете что делать.
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а запостите ко , плеазе , заек в норке... Транспортний колапс у Херсоні: на маршрут вийшло 77 автобусів із 489, вартість проїзду зросла до 8 грн - Цензор.НЕТ 211
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Нашли чем пугать херсонских ватанов... Там тот Херсон вдоль и поперек можно прогуляться за каких-то пол часа... Пфи...
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как протест против отмены решения исполкома о повышении тарифа на проезд с 4 до 6 грн

Ух ты!
И эти люди пишут о дешевой коммуналке в ЛуганДоне!
А там проезд в городской маршрутке 11-12 рублей. На фоне значительно меньших зарплат...
Источник: https://censor.net.ua/p3097357
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... якщо звернутися до історії то видно що в батька Махна порядку було більше чим в соєвих.Народ вже повірив в верховенство $.Щоб не було ланцюгової реакції перевізників терміниво лишити ліцензії довічно,винних в самочинстві до відповідальності.....
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Пане Хомо, про це було треба думати в 1990, коли в приватні руки віддавали основні засоби виробництва, кричачи про ефективного власника!!!! Забули бариги народу сказати тоді , що ефективний власник буде для свого кармана працювати, а не для держави та людей....А народ в ейфорії про це волів не думати.....тепер черепок чеше......
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коль трындявошь... Задумка отличная (насчет маршруток в 1990-ых), но тока не на постсовке. Пока совок со своим менталитетом не выздыхае, да если у молодежи хватит мудрости, шо вы хотел, ведь сам такой же(взятку давали-с, чегой-нить прикарманили-с и т.д. ...) поди, толку не будет.
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Не совок винний, а народ....Не ідеологія винна, а її носії.....Приклад - інквізиція з Біблеєю в руках живих людей палила на вогнищах, так хіба в цьому винні 10 заповідей?!!!!!
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Неправда ваша... По-перше: почну здалеку, та як ви цих позицiй тримаетесь... Советы(кремлядь) розбомбили церкви-релiгiю... Зпохабили бiблейську iстину:" Хто не з нами - той проти нас", а це бачиш, дае право проводити червоный (у прямому й переносному значеннi) терор -проливати кров. А Бiблiя нас повчае, що хто проти нас , той мирно iде своею дорогою. по-друге: Кремлiвськi совети й породили совок, тобто всих iнiцiативних та хоробрих знищили. Залишили слимакiв, тобто совок, котрi тiльки й вмiють призвичаюватися до ситуацii... Це стосуеться не тiльки Украiни, але й нарабсii, тiльки у мордорi ця проблема лишень поглиблюеться, бо "их там не"... Так що не брешiть шановний, хiба що можете на Мiсяць...ЗЫ... як ви зрозумiв, совок - це вата, а ваш совок, як я зрозумiв - це совети... Та тiльки свiй совок засуньте собi в дупу, як i мiй, бо вiд них тiльки горе.
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Місцева влада краде або розбазарює наші податки замість того щоб розвивати комунальний транспорт. У нас в Івано-Франківську молодий мер Руслан Марцінків цю проблему потрохи вирішив - побудовано кілька нових трол.маршрутів, закупені нові тролбаси, великі сітібаси, так що конкуренція задрипаним маршруткам потужна і ходять вони по ХВИЛИННОМУ графіку (+- 2 хвилини буває ранком коли рагулі на бляхах їдуть до міста). А ще міст новий з Галицького напрямку на обїзну через ріку Бистрицю починають збирати.
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Ви пишаетесь москальським запроданцем? Транспортний колапс у Херсоні: на маршрут вийшло 77 автобусів із 489, вартість проїзду зросла до 8 грн - Цензор.НЕТ 1905 С приближением объединенных войск (Германии и Уераинской Центральной рады) к Гуляйпольскому району в середине апреля 1018 г. слабость анархистских партизанских отрядов стала очевидной. Отряд Чёрной гвардии Махно, неспособный оказывать серьёзное сопротивление регулярным частям, отступил, как и другие отряды украинских анархистов, на российскую территорию, к Таганрогу, где отряд Махно и прекратил своё существование[7].
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Срочно вводить муниципальный транспорт и нахер всех частников.
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та да, бо маршрутничать начинали нуворыши с ноля, а ща зажрались, дык, опять вернутся к разбитому корыту, идиоты.
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В нормальних країнах внутріміські маршрути обслуговує або муніципальний транспорт, або приватний по договорах підряду. В Берліні, який я непогано знаю, весь міський транспорт (У-бан, С-бан, трамваї, автобуси), наприклад, є муніципалним. За винятком таксі, звичайно. Час від часу працівники транспорту вимагають підвищення платні, але на моїй пам*яті за десь 20 років справа до страйків ні разу не доходила. Все вирішується на рівні мерія-профспілки.
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жити по новому. Цены и тарифы по новому.
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Вы с дуба грохнулся... Здесь речь о том шо при старых ценах можно жить без коллапса... Зажравшиеся маршрутчики, гуляющие своей прибылью мимо бюджета , хотят сохранить свой статус рвача...
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в тиждень з людини 97 гривень. в мисяць 390 грв множим 200 людей буде нормально. апетит розгораеться
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вопрос возврата коммунального транспорта в города украины,особенно троллейбусов становится уже даже стратегическим.Частный извоз может касаться только пригородных маршрутов,а так же "глухих" раонов городской черты.всё остальное должно накрыться коммунальным транспортом с доходами в бюджет города.
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Там, мля, з ранку та ввечері з Північного в місто реально проїхати не реально. Особливо незручно тим, хто з траси в цей час туди сунеться. Кілометрів 5 пробка з тягучкою.
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Тю , дык , через цыганский микрорайон, я так понял , можно ехать без проблем.
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Цензор.НЕТФотоОбществоТранспортный коллапс в Херсоне: на маршрут вышло 77 автобусов из 489, стоимость проезда возросла до 8 грн. ФОТО
 
 
 
 
 
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