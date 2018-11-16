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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Фоторепортаж
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 Пломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Пломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Важное достижение

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сорвать пломбу под мою ответственность. Дать людям тепло и доложить мне", - Порошенко потребовал включить отопление в Смеле. ВИДЕО

Пломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Зрада!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за снегопадов за сутки в Украине произошло более 1,3 тысячи ДТП (обновлено)

Пломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Джихад евробляхеров

Пломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Команда Путина

Пломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Танки от Тимошенко

Пломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Борцы за статус "русского мира"

Пломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Удачный ракурс

Пломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Развитие по непредсказуемой траектории

Пломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Опять двойка

Пломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Тревожный звонок

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3097326
 
   
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Супер. Только про пломбы бред. Нечего было голосовать за разных прихвостней из партии *родина*.
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Почему ж - ни о чём? Очень даже о чём. Цензор уже вторит кацапским пропагандонам: указывает не украинский вариант названия партии - "Батьківщина", а навязывает ассоциацию Тимошенко с прокацапской партией - "Родина".
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не навязывает, а раскрывает глаза на ту самую "родину".. созвучную Едросии
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не хами,кацапа.в этом нет необходимости.вас и так все опознают безошибочно.в том числе и по попыткам обучить всех рускаваму езыку
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да пофиг...в основном на форуме меня все понимают Пломби Порошенка, танки Тимошенко, джихад євробляхерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7155.кроме,конечно,кацапских толстолобиков
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Тебя понимают только тебе подобные.
Примерно, как собаки понимают друг друга.
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а как ты можешь судить,если ты не понимаешь?
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а/командир роты караульных собак...кивалов ,прелогинься
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Привет, дружище, как в Киеве с дорогами? у нас на завтра снег обещают.
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привет...у нас в одессе нормально Пломби Порошенка, танки Тимошенко, джихад євробляхерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 419.а киев сам по телевизору смотрю
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Вже на таких питаннях спекулюють....
І люди теж хороші, ласі до шари та популістичних лозунгів.
Цікаво, політики спеціально досліджують найбільші потреби населення і вимоги ?
Може народ отакий дивний та простакувати ?
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Понравилась картинка:

Пломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9326
А Украина? Вся стала вот такой:
Пломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2632
И более никаких изменений.
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Супер. Только про пломбы бред. Нечего было голосовать за разных прихвостней из партии *родина*.
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Гыыы, бред про пломбы твой пэтюнька же нес😀😀😀
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Гыыы)) а за мэров из партии *родина* кто голосовал? Что хотели, то и получили!
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Гыыы, если бы выборы что то решали, то людей бы на них не допускали. Гыыыы
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Гыы) это на недоимперии выборы ничего решают, там только одно ботоксное, а у нас демократия в Украине.
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Гыыы, такой наивняк, шо аж страшно. Повезло пэте с лохторатом.
Кстати, фразу про выборы сказали давно, очень давно, погугли, дурьоха.
В Украине выборов, как таковых, вообще никогда небыло и не будет
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Гыыыы) меня не интересует мнение,различных любителей плешивого ботокса,а особенно кремлядских методичек)
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Ты сколько лет уже из Италии строчишь, строитель демократической Украины?
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А тебя жаба душит, строитель недоимперской весны?!)
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та старую кобылу только на мыло можно пустить.какой может быть вкус? Пломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6892
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Нее, мне ботоксные рожи не нравятся, как гляну на эти ботоксные рожи, так плевать хочется.Одно зуйло на недоимперии чего стоит,а тут такое в Украине к власти лезет косатое.
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Пломби Порошенка, танки Тимошенко, джихад євробляхерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5633

"Помещик на отдыхе"
Халоп у барстві. Поворот на Рудики, перед муром Клюєва.
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Та да, юліни "танки" вже півроку очи муляють, отаке от зубожіння.
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Всё не мог понять за что меня банят из завидной регулярностью. Сначала думал за слова типа "бл*дь" или "пох".
Но потом заметил, что банили даже тогда, когда указанные слова отсутствовали, но всегда присутствовала критика Барыги и не было никакой поддержки Тимошенко.
А теперь, посмотрев фотожабы, превратившиеся в рекламу Порошенко, всё понял:
ЭТО скорее реальная реклама, чем критика.
Пломби Порошенка, танки Тимошенко, джихад євробляхерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3125

А тут уже не пожалели времени на фотошоп, чтобы вымарать конкурента Барыги.
Пломби Порошенка, танки Тимошенко, джихад євробляхерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 695
Оказывается, что "за життя по-новому" деградация и свинство запрросто поражает даже некогда уважаемых журналистов...
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це рівень освіти технологів публічної реляції і їхніх винаймачів .
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Господи,когда уже займутся этими мерзавцами из оппоблока?!
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Пока народ сам ему морду не набьет и не перестанет такое выбирать -- ничего не будет.
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А совсем недавно цензор был таким!
И давил, в том числе и меня, тех кто был с этим не согласен.
Перефарбувалися, коти хитрі!
Пломби Порошенка, танки Тимошенко, джихад євробляхерів. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8925
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажПломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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