 Пломбы Порошенко, танки Тимошенко, джихад евробляхеров. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Важное достижение
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Сорвать пломбу под мою ответственность. Дать людям тепло и доложить мне", - Порошенко потребовал включить отопление в Смеле. ВИДЕО
Зрада!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за снегопадов за сутки в Украине произошло более 1,3 тысячи ДТП (обновлено)
Джихад евробляхеров
Команда Путина
Танки от Тимошенко
Борцы за статус "русского мира"
Удачный ракурс
Развитие по непредсказуемой траектории
Опять двойка
Тревожный звонок
Больше фотошопов смотрите здесь
Примерно, как собаки понимают друг друга.
І люди теж хороші, ласі до шари та популістичних лозунгів.
Цікаво, політики спеціально досліджують найбільші потреби населення і вимоги ?
Може народ отакий дивний та простакувати ?
А Украина? Вся стала вот такой:
И более никаких изменений.
Кстати, фразу про выборы сказали давно, очень давно, погугли, дурьоха.
В Украине выборов, как таковых, вообще никогда небыло и не будет
"Помещик на отдыхе"
Халоп у барстві. Поворот на Рудики, перед муром Клюєва.
Но потом заметил, что банили даже тогда, когда указанные слова отсутствовали, но всегда присутствовала критика Барыги и не было никакой поддержки Тимошенко.
А теперь, посмотрев фотожабы, превратившиеся в рекламу Порошенко, всё понял:
ЭТО скорее реальная реклама, чем критика.
А тут уже не пожалели времени на фотошоп, чтобы вымарать конкурента Барыги.
Оказывается, что "за життя по-новому" деградация и свинство запрросто поражает даже некогда уважаемых журналистов...
И давил, в том числе и меня, тех кто был с этим не согласен.
Перефарбувалися, коти хитрі!