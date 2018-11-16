 Сотрудника полтавского филиала "Укрінтеравтосервіса" задержали на взятке в $20 тыс. - Луценко. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Улов дня - 2. Рыба поменьше. Аппетит побольше. Полтавский филиал "Укрінтеравтосервіс". Взятка 20 тыс. долл." - рассказал Луценко.

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