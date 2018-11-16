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 Сотрудника полтавского филиала "Укрінтеравтосервіса" задержали на взятке в $20 тыс. - Луценко. ФОТОрепортаж

Право охранители задержали работника полтавского филиала "Укрінтеравтосервіса" во время получения взятки в размере $20 тыс.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Улов дня - 2. Рыба поменьше. Аппетит побольше. Полтавский филиал "Укрінтеравтосервіс". Взятка 20 тыс. долл." - рассказал Луценко.

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Сотрудника полтавского филиала Укрінтеравтосервіса задержали на взятке в $20 тыс. - Луценко 01
Сотрудника полтавского филиала Укрінтеравтосервіса задержали на взятке в $20 тыс. - Луценко 02
Сотрудника полтавского филиала Укрінтеравтосервіса задержали на взятке в $20 тыс. - Луценко 03

Источник: https://censor.net.ua/p3097318
 
 
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за "інтерес", який разів у 5 перевищує суму.
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хорошо что задержали! отлично
а теперь количество посаженных...?
ибо возня без результатов - повод не бояться и дальше
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Звідки така агресія. Якщо вже спіймали то точно гроші всі викачають і з пустими карманами вже й сажати не потрібно. І психологічний стан не самий приємний. І біографія вже зіпсована. А так посади то ще й утримуй за гроші платників податків. Що у вас за манія всих посадити. Потрібно прораховувати економічну ефективність.
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яка може бути... економічна ефективність... у кримінальній справі про хабар?
тоді треба міняти Закони, Кримінальний Кодекс України...
за коррупційні дії і єкономічні злочини давайте придумаємо аукціон...хто більше, щоб не сидіти
(воно і так мабудь щось таке є... раз мало сидить хабарників...а так буде офіціоз)
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Згоден з tender.

І до того, вважаю, що за економічні злочини треба карати не позбавленням волі, а позбавлення всіх накрадених статків, конфіскація певного майна, штраф в 10кратному розмірі. Оце норм.
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це було б добре... дійсно! я і погодився би з вами.. але... вони не дунрі і хитрі...
все їхне майно давно переписане на родичів-батьків-дітей-знайомих-коханок
що тоді робити? оставляти зло не караним?
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В Грузии такие хитрости просто не канали. Потому что был настоящий суд, а не вывеска
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Посоздавали десятки-сотни всяких контор, которые и порождают коррупцию!!!
Закройте нафиг все эти конторы - толку с них для народа/государства никакого!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоСотрудника полтавского филиала "Укрінтеравтосервіса" задержали на взятке в $20 тыс. - Луценко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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