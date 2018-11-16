 Сотрудника полтавского филиала "Укрінтеравтосервіса" задержали на взятке в $20 тыс. - Луценко. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Улов дня - 2. Рыба поменьше. Аппетит побольше. Полтавский филиал "Укрінтеравтосервіс". Взятка 20 тыс. долл." - рассказал Луценко.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал Генпрокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Улов дня - 2. Рыба поменьше. Аппетит побольше. Полтавский филиал "Укрінтеравтосервіс". Взятка 20 тыс. долл." - рассказал Луценко.
а теперь количество посаженных...?
ибо возня без результатов - повод не бояться и дальше
тоді треба міняти Закони, Кримінальний Кодекс України...
за коррупційні дії і єкономічні злочини давайте придумаємо аукціон...хто більше, щоб не сидіти
(воно і так мабудь щось таке є... раз мало сидить хабарників...а так буде офіціоз)
І до того, вважаю, що за економічні злочини треба карати не позбавленням волі, а позбавлення всіх накрадених статків, конфіскація певного майна, штраф в 10кратному розмірі. Оце норм.
все їхне майно давно переписане на родичів-батьків-дітей-знайомих-коханок
що тоді робити? оставляти зло не караним?
Закройте нафиг все эти конторы - толку с них для народа/государства никакого!!!