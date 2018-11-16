 Винницкий юрист задержан на взятке пограничникам на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в "Фейсбуке" главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.
"Спецназ и внутренняя безопасность пограничников, оперативники К Закарпатского СБУ под руководством военных прокуроров Ужгородского гарнизона задержали винницкого юриста, который пытался дать взятку в 5200 долларов начальнику Мукачевского пограничного отряда за содействие в незаконном перемещении 64,500 пачек сигарет через границу в Венгрию", - написал он.
На завтрашнем заседании внеочередной сессии депутаты горсовета будут решать проблемы с отоплением
Хто зна - може він і в школу не ходив....
І скурив Буквар. Ото часи настали: який Генпрокурор - такий і Зам....
"Дорога дається тому, хто йде" замість "Дорогу долає лише той, хто йде",
Боже, ну нехай Матіос сам "баран" - ну, то підшукайте йому освіченого прес-секретаря! )))