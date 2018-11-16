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Все про:взятка (4191) Закарпатье (1474) пограничники (1130) юрист (67) Матиос Анатолий (552)

 Винницкий юрист задержан на взятке пограничникам на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали юриста при попытке дать взятку начальнику Мукачевского пограничного отряда.

Об этом сообщил в "Фейсбуке" главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

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"Спецназ и внутренняя безопасность пограничников, оперативники К Закарпатского СБУ под руководством военных прокуроров Ужгородского гарнизона задержали винницкого юриста, который пытался дать взятку в 5200 долларов начальнику Мукачевского пограничного отряда за содействие в незаконном перемещении 64,500 пачек сигарет через границу в Венгрию", - написал он.

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Винницкий юрист задержан на взятке пограничникам на Закарпатье 02
Винницкий юрист задержан на взятке пограничникам на Закарпатье 03
Винницкий юрист задержан на взятке пограничникам на Закарпатье 04

Винницкий юрист задержан на взятке пограничникам на Закарпатье 05

Источник: https://censor.net.ua/p3097317
 
   
 Топ комментарии
 
Цена стандартная, около 50 за короб.
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Начальник берет только у местных или после указания начальства свыше.....винницкие расслабились совсем... Винницкий юрист задержан на взятке пограничникам на Закарпатье - Цензор.НЕТ 9802
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В Мюнхен едь жаловаться, Вася.
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Начальник берет только у местных или после указания начальства свыше.....винницкие расслабились совсем... Винницкий юрист задержан на взятке пограничникам на Закарпатье - Цензор.НЕТ 9802
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Ничто! Ничто так не оскорбляет, - как мизерность взятки
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Начальник був впевнений що торпеда, зараз шкодує... до ранку спати не буде.
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вот-вот. Мне врач говорит, что за мной деньги не ходят, а так...мелочь катится.
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Завтра, 17 ноября, в Кривом Роге состоится пленарное заседание сессии городского совета. В социальных сетях, в рубрику свидетели событий, на почту информпортала горожане пишут, что хоть все котельные и запустили, батареи в квартирах пока еле теплые.
На завтрашнем заседании внеочередной сессии депутаты горсовета будут решать проблемы с отоплением
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ЦЕНЗОР, выдели отдельную страницу про хабарников и грузи туда новости о них! Поднадоели такие сообщения.
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Какая-то эпидемия взяточничества одолела винницких чиновников и юристов.Может их зомби взяточник покусал.Три сообщения про один город за день и все связаны со взятками.Или это один и тот же случай?ДЫк,вроде суммы разные и должности.
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Зверніть увагу на інтелектуальний рівень Матіоса: "Венгрії" замість Угорщини,
Хто зна - може він і в школу не ходив....
І скурив Буквар. Ото часи настали: який Генпрокурор - такий і Зам....
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"Крулодобово" замість "цілодобово"...
"Дорога дається тому, хто йде" замість "Дорогу долає лише той, хто йде",
Боже, ну нехай Матіос сам "баран" - ну, то підшукайте йому освіченого прес-секретаря! )))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВинницкий юрист задержан на взятке пограничникам на Закарпатье. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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