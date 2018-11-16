 Винницкий юрист задержан на взятке пограничникам на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил в "Фейсбуке" главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает Цензор.НЕТ.

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"Спецназ и внутренняя безопасность пограничников, оперативники К Закарпатского СБУ под руководством военных прокуроров Ужгородского гарнизона задержали винницкого юриста, который пытался дать взятку в 5200 долларов начальнику Мукачевского пограничного отряда за содействие в незаконном перемещении 64,500 пачек сигарет через границу в Венгрию", - написал он.







