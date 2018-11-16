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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:авария (1067) Киев (16795) мост (411)

 В мосту над Броварским проспектом в Киеве образовался провал. ВИДЕО+ФОТО

В пятницу, 16 ноября, в Киеве на улице Строителей провалился мост. Провал появился над Броварским проспектом около метро "Дарница".

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.

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По словам сотрудников коммунальной службы, лопнувшую плиту и яму на тротуаре обнаружили еще около 8 утра во время планового объезда. Однако, как выяснилось позже, чинить мост начали только в полдень. В итоге образовался провал, который занял почти всю ширину тротуара. Полоса в сторону бульвара Перова перекрыта для движения транспорта.

Движение по мосту в первой полосе также ограничили, однако коммунальщики утверждают, что это на несколько часов, а проезд к вечеру восстановят. Также, по их мнению, такую деформацию могла вызвать тяжелая техника, например, снегоуборочная машина, которая вероятно заехала на тротуар.

В мосту над Броварским проспектом в Киеве образовался провал 01
В мосту над Броварским проспектом в Киеве образовался провал 02
В мосту над Броварским проспектом в Киеве образовался провал 03

Источник: https://censor.net.ua/p3097310
 
 
 Топ комментарии
 
Провала так и не увидел. Меняют всего то одну их плит, которой закрывается технологический лоток.
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новости из снежной нигерии почитайте..
оттуда узнаете, как выглядит "провал" моста ))В мосту над Броварским проспектом в Киеве образовался провал - Цензор.НЕТ 6332
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дорогы по новому!при союзе они бы ответили за такую халатность
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дорогы по новому!при союзе они бы ответили за такую халатность
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-Остап сразу же уяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей.
"Удивительное дело, думал он, -- как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение".(с)
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Не тринди. Я в совку прожив половину життя і пам'ятаю чудово, як "атвічалі" - ніяк. Асфальт, який поклали до Олімпіади-80, зліз через 2 роки.
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І Юлю посадіть. Це вона всьо поламала.
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ещё один устал - а бабки уже сперли
и незаконно цены на проезд подняли - 3 год подряд!!!!
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Провала так и не увидел. Меняют всего то одну их плит, которой закрывается технологический лоток.
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Ну так, "цензор" набросил, а зрадогниды рассказывают, как все плохо. А потом гандон-бутусов опять будет рассуждать о журналистике.
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киевляне купите уже Витальке асфальтовый завод)
или на день рожденья подарите))
у нас дороги по три раза в года асфальтом прекрывают
независимо от их состояния
причем чем лучше и ровнее покрытие, тем чаще его перерывают))
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Шлепай быстрее на Курилы- еше успеешь стать гражданином Японии 😀😀😀
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увага шиколатные троли на варте всех патриотов в спам отправляют
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Цензор опустился до уровня помойки:

*Заявление о техногенной катастрофе и разрушении моста в районе столичной станции метро Дарница не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении коммунальной корпорации Киевавтодор на странице в Facebook в пятницу, 16 ноября.
Как уточнили в компании, на путепроводе на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена возле станции метро Дарница ведутся работы по ремонту тротуара. Они будут завершены уже сегодня вечером, добавили коммунальщики."(с)
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Видела в Венгрии на мосту памятник сидящему на скамеечке императору .
Можно тоже на мостах ставить фигуры мэров
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новости из снежной нигерии почитайте..
оттуда узнаете, как выглядит "провал" моста ))В мосту над Броварским проспектом в Киеве образовался провал - Цензор.НЕТ 6332
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"А с какой целью взимается плата?! С целью ремонта провала. Чтобы не слишком проваливался!"
Ильф и Петров
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Хорошо хоть, что перила успели покрасить в национальные цвета перед тем, как образовался провал.
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Вот будете язвить и вам кто нибудь на главном месте национальные цвета нарисует 😀😀😀
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Почитав коменти і посміявся. Виявляється у КМДА є власні тролі.
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"провалился мост" - помойка вообще народ за лохов держит, уже б фотки не выкладывали У мосту над Броварським проспектом у Києві утворився провал - Цензор.НЕТ 2458
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ мосту над Броварским проспектом в Киеве образовался провал. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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