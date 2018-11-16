 В мосту над Броварским проспектом в Киеве образовался провал. ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает "Информатор", передает Цензор.НЕТ.
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По словам сотрудников коммунальной службы, лопнувшую плиту и яму на тротуаре обнаружили еще около 8 утра во время планового объезда. Однако, как выяснилось позже, чинить мост начали только в полдень. В итоге образовался провал, который занял почти всю ширину тротуара. Полоса в сторону бульвара Перова перекрыта для движения транспорта.
Движение по мосту в первой полосе также ограничили, однако коммунальщики утверждают, что это на несколько часов, а проезд к вечеру восстановят. Также, по их мнению, такую деформацию могла вызвать тяжелая техника, например, снегоуборочная машина, которая вероятно заехала на тротуар.
"Удивительное дело, думал он, -- как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал. Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение".(с)
и незаконно цены на проезд подняли - 3 год подряд!!!!
или на день рожденья подарите))
у нас дороги по три раза в года асфальтом прекрывают
независимо от их состояния
причем чем лучше и ровнее покрытие, тем чаще его перерывают))
*Заявление о техногенной катастрофе и разрушении моста в районе столичной станции метро Дарница не соответствуют действительности. Об этом говорится в заявлении коммунальной корпорации Киевавтодор на странице в Facebook в пятницу, 16 ноября.
Как уточнили в компании, на путепроводе на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена возле станции метро Дарница ведутся работы по ремонту тротуара. Они будут завершены уже сегодня вечером, добавили коммунальщики."(с)
Можно тоже на мостах ставить фигуры мэров
оттуда узнаете, как выглядит "провал" моста ))
Ильф и Петров