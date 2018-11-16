 Руководитель ГАСК Херсонской области пойман на взятке в $4,5 тыс. ФОТО

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня Генпрокуратура вместе с К СБУ на горячем задержала руководителя ГАСК Херсонской области, его сообщников - главного инспектора и руководителя частного предприятия, которые вымогали и получили 4500 долларов за согласование документации", - написал Луценко.

"Выполняем обещание, данное строителям на совещании у вице-премьера Зубко: каждое заявление о вымогательстве взятки чиновниками государственной архитектурно-строительной инспекции будет жестко отрабатываться", - добавил генпрокурор.



