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 Руководитель ГАСК Херсонской области пойман на взятке в $4,5 тыс. ФОТО

Руководитель инспекции государственной архитектурно-строительного контроля в Херсонской области задержан в пятницу при получении взятки.

Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

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"Сегодня Генпрокуратура вместе с К СБУ на горячем задержала руководителя ГАСК Херсонской области, его сообщников - главного инспектора и руководителя частного предприятия, которые вымогали и получили 4500 долларов за согласование документации", - написал Луценко.

"Выполняем обещание, данное строителям на совещании у вице-премьера Зубко: каждое заявление о вымогательстве взятки чиновниками государственной архитектурно-строительной инспекции будет жестко отрабатываться", - добавил генпрокурор.

Руководитель ГАСК Херсонской области пойман на взятке в $4,5 тыс 01
Руководитель ГАСК Херсонской области пойман на взятке в $4,5 тыс 02

Руководитель ГАСК Херсонской области пойман на взятке в $4,5 тыс 03

Источник: https://censor.net.ua/p3097287
 
   
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И добавьте к этой компании госпожу Полунину.Это про нее написал депутат Тимчук
Относительно незаконной застройки «УПЦ МП» Киево-Печерской Лавры: стройку видишь? А она есть.
Наша недавняя публикация о незаконной стройке на территории Киево-Печерской Лавры, которую осуществляет филиал РПЦ в Украине, среди прочего, спровоцировала вопрос: как такое возможно? Куда, мол, смотрят, госорганы? Почему не пресекают нарушение закона не территории памятника из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО?
Реакцию Минкульта мы публиковали, там все достаточно четко. Парадокс в том, что для чиновников других госструктур, которые обязаны вмешаться, само наличие строительства, не говоря уже о его законности или незаконности, не очевидно.
Так, в тот же день, 9 ноября, на информацию о незаконном строительстве в Лавре "отреагировала" Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ). Вы можете насладиться этим шедевром бюрократического бумагомарания (см. скрин).
ГАСИ сначала традиционно занимается копипастом из различных нормативных документов, а потом черным по белому пишет: чтобы мы увидели стройку, конкретизируйте, кто конкретно является застройщиком, а также точный адрес строительства. Иначе, мол, никак.
Т.е., можно незаконно выгнать высотку в 30 этажей, но без указания точного адреса, которого у самостроя по определению быть не может, ГАСИ его "не увидит", и даже пальцем не пошевелит.
Такая избирательная пассивность чиновников приводит только к одному результату - провоцирует людей на акции прямого действия. Ну а пока такой "слепотой" активно пользуются московские попы в Украине.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРуководитель ГАСК Херсонской области пойман на взятке в $4,5 тыс. ФОТО
 
 
 
 
 
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