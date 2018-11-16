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Все про:Львов (3336) Польша (4596) футбол (3032) фанаты (390)

 Польские фаны на матче с Чехией вывесили провокационный баннер с упоминанием Львова. ФОТО

Во время товарищеского матча между сборными Польши и Чехии в Гданьске местные ультрас вывесили баннер "Львов - колыбель польского футбола".

Об этом сообщает Troublemakers & Ultras Action в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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Польские фаны разместили провокационную надпись на фоне полотна в цветах польского флага.

Польские фаны на матче с Чехией вывесили провокационный баннер с упоминанием Львова 01

Футбольные ультрас из Польши регулярно устраивают антиукраинские провокации. В частности, в 2015 году болельщики польской "Легии" во время матча Лиги Европы против луганской "Зари" вывесили баннер, где на фоне польского флага разместили названия городов Львов и Вильнюс. Во время матча между "Зарей" и "Легией" в Киеве произошли столкновения в центре украинской столицы.

Напомним, что баннеры политического содержания запрещено демонстрировать во время футбольных матчей.

Польские фаны на матче с Чехией вывесили провокационный баннер с упоминанием Львова 02

Источник: https://censor.net.ua/p3097278
 
 
 Топ комментарии
 
Свербить все ж таки ))) Ну-ну. А Данциг, Щецін, Гдиня не жмуть панам ляхам? Бо так буває - поки по чужих кишенях шаришся, можна і свої просвистіти. Пся крев.
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Польські неонацисти такі самі як і московські - до чужого ласі.
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Даниил Романович,князь Галицкий основаиель Львова смеется там на Небе с болванов рюсских... Польские фаны на матче с Чехией вывесили провокационный баннер с упоминанием Львова - Цензор.НЕТ 5037и не только...
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Польські неонацисти такі самі як і московські - до чужого ласі.
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некак гебня решила поддержать ультраправых проплатив высер против Украины....
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Частично поддерживает. Но, и сама социальная обстановка в ЕС многих напрягает. Много черных мигрантов, ЛГБТ лобби, фемизация. Все это вызывает ответную реакцию в виде национализма и воинственности.
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Свербить все ж таки ))) Ну-ну. А Данциг, Щецін, Гдиня не жмуть панам ляхам? Бо так буває - поки по чужих кишенях шаришся, можна і свої просвистіти. Пся крев.
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Треба у відповідь демонструвати баннери з українськими Перемишлем, Холмом, ... .
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Значит, я был прав, когда написал тебе, что националисты все одинаковые. Польские фаны на матче с Чехией вывесили провокационный баннер с упоминанием Львова - Цензор.НЕТ 1313
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Українські націоналісти не претендують на Підмосков'я, чи Варшаву.
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Юрко Янгол
Треба у відповідь демонструвати баннери з українськими Перемишлем, Холмом, ... .
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І що ? Перемишль, Холм - це українські міста подаровані Сталіним польським комуністам. Тамтешнє українське населення було вигнане каральною акцією "Вісла".
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Даниил Романович,князь Галицкий основаиель Львова смеется там на Небе с болванов рюсских... Польские фаны на матче с Чехией вывесили провокационный баннер с упоминанием Львова - Цензор.НЕТ 5037и не только...
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во ЛЯХИ залупили !!!! вот когда все УЛЯЖЕТСЯ с МОСКАЛЯМИ , и ляхам потом ВОЗДАСТСЯ !!!
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Вяликая Бурятия сунет свой нос вонючий во все щели,дыры лишь бы посрать против Украины,все способы хороши для КГБэшного Окурка,который на ВАЛДАЕ сам себя сдал...,сегодня Украина не договороспособна,будем ждать Другую власть..Ждите Крысы мавзолейные,ждите... Польские фаны на матче с Чехией вывесили провокационный баннер с упоминанием Львова - Цензор.НЕТ 4475 Польские фаны на матче с Чехией вывесили провокационный баннер с упоминанием Львова - Цензор.НЕТ 4475
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Ну и что там провокационного? Пшеки дрочат на Львов не больше, чем мы на Кубань. Ровнее нужно воспринимать такие вещи.
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А что тут провокационного? Львов долгое время был под властью поляков.Поляки были кривоногие и в футбол играть не умели.А львовяне умели и играли и глядя на них деревянные поляки хоть чему то учились.Вот поэтому Львов и есть колыбель польского футбола.
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Вони кажуть Львів чиста польске място ? Ну ну.....Німцям забрати назад Шльонск (Сілезія) з Вроцлавом (Бреслау) ,Гожув Велкопольскі (Ландсберг) ,Східну Прусію - Щецін(Штеттін) , Гданьск (Данціг). Потім украінцям Перемишль з Холмом і що з той Великоі Польщі залишится ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПольские фаны на матче с Чехией вывесили провокационный баннер с упоминанием Львова. ФОТО
 
 
 
 
 
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