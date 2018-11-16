 "Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно": волонтер Мысягин передал бензопилы пехотинцам 56-й бригады в районе Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.
"Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно. Помните, пару дней назад писали, что хорошо бы в район Донецкого аэропорта в 56-ю бригаду бензопилы передать. В общем, сегодня вопрос закрыли: 8 шт бензопил для пехоты. Металлоискатель для инженеров и саперов. Кстати уже второй. Работаем на Победу. Помочь армии легко", - подчеркнул волонтер.
Карта Приватбанка 5363 5423 0554 3606 ( гривна )
Мысягин Юрий Михайлович
Тел. для связи +38 (067) 737-22-44 Юрий.
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Для перевода гривни на нашу карту, из других банков Украины.
ПАО КБ "Приватбанк"
ОКПО 14360570
МФО 305299
Счет получателя 29244825509100
Назначение платежа 5363 5423 0554 3606
Мысягин Юрий Михайлович
Немного закинул.
Кто то либо врун либо путинский провокатор.