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 "Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно": волонтер Мысягин передал бензопилы пехотинцам 56-й бригады в районе Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж

Также волонтеры передали металлоискатель для инженеров и саперов 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает волонтер Юрий Мысягин.

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"Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно. Помните, пару дней назад писали, что хорошо бы в район Донецкого аэропорта в 56-ю бригаду бензопилы передать. В общем, сегодня вопрос закрыли: 8 шт бензопил для пехоты. Металлоискатель для инженеров и саперов. Кстати уже второй. Работаем на Победу. Помочь армии легко", - подчеркнул волонтер.

Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно: волонтер Мысягин передал бензопилы пехотинцам 56-й бригады в районе Донецкого аэропорта 01
Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно: волонтер Мысягин передал бензопилы пехотинцам 56-й бригады в районе Донецкого аэропорта 02
Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно: волонтер Мысягин передал бензопилы пехотинцам 56-й бригады в районе Донецкого аэропорта 03

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Карта Приватбанка 5363 5423 0554 3606 ( гривна )

Мысягин Юрий Михайлович

Тел. для связи +38 (067) 737-22-44 Юрий.

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Для перевода гривни на нашу карту, из других банков Украины.
ПАО КБ "Приватбанк"
ОКПО 14360570
МФО 305299
Счет получателя 29244825509100
Назначение платежа 5363 5423 0554 3606
Мысягин Юрий Михайлович

Источник: https://censor.net.ua/p3097277
 
 
 Топ комментарии
 
Помню, когда служил хуже всего зимой было. Часами сидишь неподвижно. Холод...Сырость...Поможем чем сможем. У меня сын все деньги, что на днюху подарили волонтерам отдал. 11 лет пацану. Горжусь им.
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А зачем им столько бензопил? Они выпиливают посадки? "Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно": волонтер Мысягин передал бензопилы пехотинцам 56-й бригады в районе Донецкого аэропорта - Цензор.НЕТ 3339
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Так петро говорит, что армия всем обеспечена, а тут на те, мало того что самим нужно думать о согреве, так ещё и пилить их нечем.
Кто то либо врун либо путинский провокатор.
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сепаратюг та рашистiв пилами? оце добре.)
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Коли друг служив- я сам дві штуки відправляв. Каже так шкода було по дємбєлю її лишати!- Одну він далі подарував, а друга всю зиму його і хлопців гріла.
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Спасибо за Вашу работу.
Немного закинул.
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А зачем им столько бензопил? Они выпиливают посадки?
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Так. Відбираючи кисень у дєтєй Данбасса.
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та хіба це багато там ж не одна вогнева позиція хлопці розкидані по позиціям невеликими групами і бігати один до одного за бензопилою на нулі якось не дуже розумно ,а дрова йдуть дай боже
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А нельзя отапливаться соляркой, или еще как-нибудь? Смерть посадок = смерть сельского хозяйства.
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Так петро говорит, что армия всем обеспечена, а тут на те, мало того что самим нужно думать о согреве, так ещё и пилить их нечем.
Кто то либо врун либо путинский провокатор.
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а у чому лажа..? якщо хтось не виконує свої обов'язки, то про це не можна говорити, чи як..?
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И дали ручную пилу,вот и обезпечены
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Помню, когда служил хуже всего зимой было. Часами сидишь неподвижно. Холод...Сырость...Поможем чем сможем. У меня сын все деньги, что на днюху подарили волонтерам отдал. 11 лет пацану. Горжусь им.
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майбутнє України йому вже не впариш лапшу про мижєбраття і одіннарод
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Це точно. У нас родина російськомовна (Одеса). Одного разу, років у сім заявив: Давай будемо спілкуватися українською мовою. Чому? Бо я українець, а не якийсь там москаль!
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Цензор.НЕТФотоОбщество"Холодно на войне сейчас и довольно сильно холодно": волонтер Мысягин передал бензопилы пехотинцам 56-й бригады в районе Донецкого аэропорта. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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