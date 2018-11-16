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 ДТП на трассе Киев-Чоп: перевернувшаяся фура заблокировала движение в направлении Житомира, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж

На автодороге "Киев - Чоп" ДТП, движение в направлении г. Житомира затруднено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Житомирской области в Facebook.

"16 ноября, около 6:30 утра на 75 км автодороги "Киев - Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых автомобилей, а именно DAF и ЗИЛ", - сказано в сообщения.

ДТП на трассе Киев-Чоп: перевернувшаяся фура заблокировала движение в направлении Житомира, - патрульная полиция 01

По предварительной информации водитель транспортного средства не придерживался дистанции и совершил столкновение с автомобилем ЗИЛ. 

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В дальнейшем грузовой автомобиль DAF выехал на полосу встречного движения и перевернулся. Движение в направлении Житомира затруднено. На месте происшествия работают экипажи патрульной полиции.

ДТП на трассе Киев-Чоп: перевернувшаяся фура заблокировала движение в направлении Житомира, - патрульная полиция 02

Отмечается, что пострадавших в результате ДТП нет.

Источник: https://censor.net.ua/p3097243
 
 
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП на трассе Киев-Чоп: перевернувшаяся фура заблокировала движение в направлении Житомира, - патрульная полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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