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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
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 Оккупанты в Джанкое проводят обыски у "Свидетелей Иеговы": обвиняют "в связях с украинскими спецслужбами", задержан руководитель местной группы Сергей Филатов. ФОТО

В оккупированном Джанкое сотрудники ФСБ России проводят обыски и задержания по нескольким десяткам адресов подозреваемых в участии в запрещенной в России и признанной "экстремистской" религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Антон Наумлюк, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники ФСБ проводят в настоящее время масштабную операцию в Крыму: по нескольким десяткам адресов подозреваемых в участии в религиозной организации Свидетели Иеговы в Джанкое, проходят обыски и задержания. Задержан руководитель местной региональной группы Свидетелей "Сиваш" Сергей Филатов. "Сиваш" была зарегистрирована в 2015 году и ликвидирована в 2017-м после запрета Свидетелей Иеговы в России. Агитационную поддержку операции ФСБ осуществляют сотрудники (не журналисты) телеканала "Вести-Крым", которые утверждают, что против Филатова возбуждено уголовное дело, а "все эти люди возможно как-то были связаны с украинскими спецслужбами, по крайней мере координировались они из харьковского центра Свидетелей Иеговы". При этом украинский административный центр Свидетелей был и находится до сих пор в Брюховичах Львовской области", - рассказал журналист.

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Оккупанты в Джанкое проводят обыски у Свидетелей Иеговы: обвиняют в связях с украинскими спецслужбами, задержан руководитель местной группы Сергей Филатов 01
Оккупанты в Джанкое проводят обыски у Свидетелей Иеговы: обвиняют в связях с украинскими спецслужбами, задержан руководитель местной группы Сергей Филатов 02

Напомним, 20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией. По данным правозащитного центра "Мемориал", в соседней России с апреля прошлого года 39 сторонников религиозной организации подверглись уголовному преследованию. В августе 2018 года правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными 29 сторонников религиозной организации "Свидетели Иеговы", обвиняемых в экстремизме, и призвал немедленно их освободить.

Источник: https://censor.net.ua/p3097232
 
 
 Топ комментарии
 
В России разрешена лишь одна секта - "Свидетелей Вовы"
Оккупанты в Джанкое проводят обыски у "Свидетелей Иеговы": обвиняют "в связях с украинскими спецслужбами", задержан руководитель местной группы Сергей Филатов - Цензор.НЕТ 1977
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Сегодня видел как поп подрался со Свидетелями Иеговы. Победил поп… Кадило - это вам не брошюрки! (с)
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Оккупанты в Джанкое проводят обыски у "Свидетелей Иеговы": обвиняют "в связях с украинскими спецслужбами", задержан руководитель местной группы Сергей Филатов - Цензор.НЕТ 1535
поднимите мне веки (c)
... а вот теперь кацапам точно писец настал, на святое замахнулись
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Интересно, а свидетели иеговы присоединились к Единой Поместной Церкви?
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у них свой переработанный вариант библии, так что они не в теме
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христианских учений более 3 тысяч, так что про все эти течения можно сказать, что у каждого свое толкование.. Свидетели Иеговы кстати очень хорошо знают библию, изучают ее и все, что они говорят подтверждают ссылками из библии.
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Сегодня видел как поп подрался со Свидетелями Иеговы. Победил поп… Кадило - это вам не брошюрки! (с)
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Всё логично. Свидетели Иеговы запрещены в России!
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почему тогда не арестован
мужчина в галстуке ?Окупанти в Джанкої проводять обшуки у "Свідків Єгови": звинувачують "у зв'язках з українськими спецслужбами", затримано керівника місцевої групи Сергія Філатова - Цензор.НЕТ 1330
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А потом, при содействии мужчины в галстуке, е*нутому полковнику палочку в оппу перед смертью забили. Ваш на очереди.
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Да Вы правы. Ваш зоопедофил до мужчины не дорос.
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Это намек, что следующий пойдет вова хуйло? )
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В России разрешена лишь одна секта - "Свидетелей Вовы"

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А причем тут Россия до попа с кадилом?
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У меня соседка такая была.Как она заколебала своими брошюрками.И главное пока не возмёшь стопку,с уверениями,что обязательно прочту,не отцепится.Я со второго раза поняла,лучше взять литературу и со всем соглашатся.Потому,как иначе отмазатся шанса нет.Кстати их фирменное обращение ко всем:-"А Вы верите в Бога?"
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- Здравствуйте! Перепишите на меня свою квартиру.
- Что?!.
- Ой, извините, не с того начал... Вы верите в Бога?
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Я їх відшиваю на раз-два. Кажу чому тут написано парускі? Тут вам не маасковія.
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Оккупанты в Джанкое проводят обыски у "Свидетелей Иеговы": обвиняют "в связях с украинскими спецслужбами", задержан руководитель местной группы Сергей Филатов - Цензор.НЕТ 1535
поднимите мне веки (c)
... а вот теперь кацапам точно писец настал, на святое замахнулись
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У москалів може діяти тільки одна "церква" - "Свідки маммони", тобто расєйська "православна" церква.
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Свідки хуйла обшукують свідків Єгови.
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Это значит что УПЦ МП тоже используется спецслужбами
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УПЦ МП не "используется спецслужбами" - она их составная часть...
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Помню я этот видеосюжет... "Чотко, зачотно...". И не удивляюсь... Слушал, в своё время, курс лекций, по риторике - бывший преподаватель ВПШ, читал. Факультатив. Так он честно сказал, что основа пропаганды - взята у попов... (а мы учились красноречию для применения в юриспруденции - речи в судебном процессе отрабатывали...).
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ФСБ-шники снова перегнули палку, неправильно поняв приказ Путлера "Убрать всех свидетелей преступлений России в Крыму!".
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Во всём мире "экстремисты" обеими руками тянутся к оружию... Только в России "Свидетели Иеговы", признанные властями "экстремистской организацией", отказываются брать в руки оружие... (А это - точно "оголтелый экстремизм"... Откуда тогда "пушечное мясо" набирать?!).
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Свидетели Иеговы в Третьем рейхе ввиду своих религиозных взглядов подвергались преследованию. В нацистской Германии 6262 верующих этого религиозного течения были направлены в тюрьмы, 8322 - в концлагеря. По разным данным, всего с 1933 по 1945 год стали жертвами нацизма от 6 до 10 тысяч свидетелей Иеговы.
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Есть книжечка интересная - "Империя смерти". Д. Мельников, Л. Чёрная... Москва, Изд. политической литературы, 1989 г. Хоть и издана одиозным издательством, однако, там куча "фактуры"... Если "отсеять" пропагандистскую составляющую, там масса объективной информации... Найдёшь - почитай...Там и "свидетели Иеговы" упоминаются... (Хотя, честно говоря, я их "терпеть ненавижу" - знаю последствия, у товарища семья развалилась из-за них, и супругу мою, когда я "был далеко и долго...", чуть не "охмурили"... Вовремя приехал... А дома пачка "Сторожевой башни"... ). Кстати, если любопытно - у меня есть записки бывшего "свидетеля". Давал читать жене ещё одного товарища, которая в "свидетелях". Так она честно призналась, что это - правда...А там они, довольно-таки, в неприглядном свете выглядят...
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я очень хорошо знаком со Свидетелями Иеговы, много общался, очень уважительно к ним отношусь, знаю их только с положительной стороны. Очень много на них наговаривают, очень много всяких баек, но пускай все это будет на совести тех, кто это распространяет.
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Да я не распространяю... Я уважаю любую религию, пока она не мешает мне жить... Просто, общался с многими "адептами", и каждый вёл себя "по-иному" - кто - деликатен, кто - агрессивен... Всё зависит от человека.... Когда говорю, что я - поклонник зороастризма, "охреневают"... А ведь это единственная религия, которая предоставляет адепту "право выбора"... Именно человек решает, выбрать "тёмную сторону", или "светлую", будет он "воином Света" - "Ахурамазды", или "Тёмной" - "Айхро-Майнью"... Тут нет "предопределённости", "доли", "судьбы", "кысмет"... Именно здесь человек сам решает свою судьбу... (Но, "религиозного" у меня - минимум... Чисто "философская составляющая"...).
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Гебня зовсім нюх втратила: "свідки" - це АМЕРИКАНСЬКА секта.
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Цензор.НЕТФотоОбществоОккупанты в Джанкое проводят обыски у "Свидетелей Иеговы": обвиняют "в связях с украинскими спецслужбами", задержан руководитель местной группы Сергей Филатов. ФОТО
 
 
 
 
 
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