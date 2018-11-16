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 Минские договоренности ведут к замораживанию, а не к разрешению конфликта на Донбассе, - Аваков на встрече с Тейлором. ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков и исполнительный вице-президент Института мира США Уильям Тейлор 15 ноября обсудили отдельные аспекты деоккупации и реинтеграции Донбасса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, во время встречи стороны отметили, что появление псевдо-сепаратистских движений и милитаристских группировок в восточном регионе Украины, как и сам вооруженный конфликт является результатом целенаправленных усилий российских спецслужб при поддержке российских властей.

Минские договоренности ведут к замораживанию, а не к разрешению конфликта на Донбассе, - Аваков на встрече с Тейлором 01

"Последние четыре года цивилизованное международное сообщество помогает нам в этой борьбе, пытаясь найти оптимальные пути восстановления территориальной целостности и суверенитета государства, прекращении конфликта, который уже унес сотни жизней и заставил более полутора миллионов человек покинуть свои дома", - отметил Аваков.

По словам Авакова Минские договоренности, которые остаются единственным институциональным планом о прекращении боевых действий, по сути, ведут к замораживанию, а не к разрешению вооруженного конфликта на Донбассе.

Минские договоренности ведут к замораживанию, а не к разрешению конфликта на Донбассе, - Аваков на встрече с Тейлором 02

Глава МВД поблагодарил Уильяма Тейлора за интерес со стороны Института мира США предложенной на его рассмотрение Стратегии восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса - "Механизм малых шагов", отдельно отметив личный весомый дипломатический опыт и знания Украины самим Уильямом Тейлором, который в период с 2006 по 2009 был послом Соединенных Штатов в Украине.

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"Авторитет и опыт Института мира США мог бы пригодиться нам и на дальнейшем этапе восстановления освобожденных территорий, включая социально-экономическую и гуманитарную составляющую", - подчеркнул Аваков.

Минские договоренности ведут к замораживанию, а не к разрешению конфликта на Донбассе, - Аваков на встрече с Тейлором 03

"Стратегия деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" - это инструмент взаимодействия всех служб - Госпогранслужбы, ГСЧС, Нацгвардии и Нацполиции. План предусматривает привлечение лишь двух тысяч миротворцев, которые будут мониторить границу и участвовать в отдельных полицейских миссиях по постепенному освобождению отдельных, не больших территорий. Также она предусматривает механизм контрпропаганды.

Минские договоренности ведут к замораживанию, а не к разрешению конфликта на Донбассе, - Аваков на встрече с Тейлором 04
Фото: пресс-служба МВД

Институт мира США (United States Institute of Peace) является независимой государственной институцией, которая осуществляет деятельность, направленную на предотвращение и урегулирование конфликтов, поддержание мира и стабильности в мире.

Источник: https://censor.net.ua/p3097231
 
   
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дык выборы скоро. Надо из министерского кресла в депутатское пересесть.
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с Болтоном и Помпео не удалось обсудить. Был послан нахер. Пришлось довольствоваться Тейлором.
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Странно...Аваков и не через Фейсбук из Италии, а в живую!
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Авакову краще б злодііїв ловити,а не з Тейлорами зустрічатись
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМинские договоренности ведут к замораживанию, а не к разрешению конфликта на Донбассе, - Аваков на встрече с Тейлором. ФОТО
 
 
 
 
 
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