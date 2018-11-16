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 Вчера в зоне проведения ООС ушел из жизни украинский воин Александр Лукьянец, проходивший службу с 2016 года. ФОТО

В зоне боевых действий на востоке Украины в четверг, 15 ноября, ушел из жизни сержант Александр Лукьянец, старшина третьей мотопехотной роты 21 ОМПБ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады на странице в Facebook.

"Сообщаем печальную весть. Сегодня в зоне проведения ООС, ушел из жизни сержант Лукьянец Александр Петрович, старшина 3 мотопехотной роты 21 омпб. В батальоне проходил службу с 2016 года, зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий. Служебные обязанности выполнял всегда добросовестно, в полном объеме.

Вчера в зоне проведения ООС ушел из жизни украинский воин Александр Лукьянец, проходивший службу с 2016 года 01
Фото: 56-ая ОММБ/ ОМББ

Сочувствуем потере семьи, это потеря для каждого из нас. Будем всегда помнить героя", - сказано в сообщении.

Вчера в зоне проведения ООС ушел из жизни украинский воин Александр Лукьянец, проходивший службу с 2016 года 02

Источник: https://censor.net.ua/p3097223
 
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВчера в зоне проведения ООС ушел из жизни украинский воин Александр Лукьянец, проходивший службу с 2016 года. ФОТО
 
 
 
 
 
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