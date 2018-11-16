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 Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На Черниговщине, на военном полигоне, представители Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники провели испытания роботизированных наземных и беспилотных авиационных комплексов типа "мультикоптер", которые применяются для выполнения задач по боевому, инженерному и разведывательному обеспечению.

Об этоминформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны 01

"Эти комплексы являются дистанционно управляемыми, могут быть применены для выполнения задач в районах повышенного риска. Для военнослужащих это возможность ведения боевых действий в безопасных условиях", - отметил ведущий инженер-испытатель Максим Геращенко.

Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны 02

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Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны 03
Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны 04

Во время испытаний были учтены препятствия на поле боя, такие как применение средств радиоэлектронной борьбы, разминирование местности, поиск, обнаружение и обезвреживание диверсионно-разведывательных групп противника и тому подобное.

Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны 05

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Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны 06

Основным этапом испытаний стало выполнение задач по ведению боевых действий в населенном пункте, применение роботизированных наземных объектов в качестве огневых точек и осуществление мероприятий по слаженности действий механизированных подразделений.

Испытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны 07

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Источник: https://censor.net.ua/p3097217
 
   
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Когда по ТВ показывают наших бойцов с пулеметом Максим, трехлинейкой 1924 года, эти фотографии как с другой планеты.
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а в Широкино конный эскадрон видели? По Интеру показывали.
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мда, такие няшки стоит много, вот ещё бы что то по дешевле, особенно в сфере разминирования.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажИспытания роботизированных военных комплексов прошли на Черниговщине, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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