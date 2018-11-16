EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  16935  139
Все про:Путин (24374) Россия (71095) флешмоб (96)

 "Путин – вор", - российские школьники запустили флешмоб в соцсетях. ФОТО

После новости о том, что в Красноярском крае России учительница заявила, что учеников за надпись "Путин – вор" на доске нужно расстрелять, в российских школах запустили своеобразный флешмоб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь".

Российские школьники и студенты запустили челлендж — они пишут "Путин вор" на досках в аудиториях. Поводом для него стал случай в красноярской школе, где учительница сообщила школьникам о том, что за такую надпись "в советское время был бы расстрел".

Смотрите также: "Президенту нашему 10-й "А" нанес глубочайшее оскорбление, за которое в советское время был бы расстрел", - учеников российской школы отчитывают за надпись "Путин-вор". ВИДЕО

Фотографии с надписями на досках начали публиковать в комментариях к публикации "Сталингулаг" во "ВКонтакте". К челленджу присоединилась школа в городе Гусиноозерск в Бурятии, школа в Краснодаре и Университет имени Лобачевского в Нижнем Новгороде.

Путин – вор, - российские школьники запустили флешмоб в соцсетях 01
Путин – вор, - российские школьники запустили флешмоб в соцсетях 02

Пользователь "ВКонтакте" Дмитрий Петренко опубликовал в комментариях к публикации фотографию с надписью "Putler is thief", что переводится как "Путлер вор". Номер учебного заведения и город, где была сделана надпись, пользователь не указал.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в красноярской школе 13 ноября произошел инцидент. Учительница истории и обществознания Евдокия Ковалева сообщила ученикам, что надпись "Путин вор", которая появилась на доске класса, оскорбляет президента, и "в советское время за такое был бы расстрел". 

Источник: https://censor.net.ua/p3097213
 
   
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Много лет назад гадалка предсказывала,что Украиной будет руководить Женщина,и тогда всё станет на свои места..
 показать весь комментарий
 
А ведь для Хуйла слово вор - ещё благородное слово?
 показать весь комментарий
 
 
Возможно
Женщина
Но не лярва
Действия, которой и её подюбочников, привели к войне
 показать весь комментарий
 
Про нашего пидора шоколадного тоже самое можно писать)))
 показать весь комментарий
 
 
У нас багато хто каже "Пєтя-барига" чи "Юля-воровка", але нікого за це не пресують, як школярів у Рашці...
 показать весь комментарий
 
 
В нас свобода, демократія ..., це такі ніжні квіти. Який пресинг може бути? Їх можна тільки поливати, кислотою, ну, і трохи проріджувати - пострілами в спину.
 показать весь комментарий
 
срача много не по теме, но все единогласны в одном- ху..ло вор и чмо
 показать весь комментарий
 
МОЛОДЦЫ !!! ВОТ ЭТО ДОСТОЙНОЕ ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ !!! НЕ ТО ЧТО ШЕСТЕРЫ ПУТИНСКИЕ ТИПА ТИМАТИ И Т.П. !!!
 показать весь комментарий
 
 
И сколько там этих молодцов? Аж три школы присоединились к флешмобу.
 показать весь комментарий
 
 
Да, молодые чувствуют сердцем и нехрена не боятся. А Путин не только вор, но и еще хуйло, мелкий пакостник и пошлый извращенец. Козла в Гаагу!
 показать весь комментарий
 
 
"мелкий пакостник"..? .. да у него руки в крови выше локтей...
 показать весь комментарий
 
Согласен. Но речь не о масштабах, а о сущности мерзавца. Чингисхан, Тамерлан и прочие тоже крови пролили немеряно. И крови то невинной, но личности были великие, сами через многое прошли. А это - чмо, моль, ничтожество, получило власть волей случая в стране дураков, только там такое стерпеть могли и резвится не по-детски. Нет, мелочь она и есть мелочь, я его в один ряд даже с Гитлером и Сталиным не поставлю. Просто недоразумение какое-то. Увы, кровавое и при власти. Страна дураков, там Майдана не будет и у каждого чмошника есть шанс. А жаль, ведь кровь они льют настоящую, людей убивают достойных.
 показать весь комментарий
 
 
Прямо как в сказке Г.Х.Андерсена: "А король-то голый!" -- истина глаголет устами младенцев.
 показать весь комментарий
 
 
сегодня он для них "вор", а завтра "отец-родной"... кацапам верить нельзя..
 показать весь комментарий
 
Все повторяется как перед развалом СССР. Должен появится пацан вроде Цоя с песней вроде "Мы ждем перемн" и вроде Бутусова "Скованные одной цепью", наврняка бдет что то вроде ГКЧП где Гиркины будут убирать хуйло, а тот будет крошить из танков ГосДуму. Гланое самим под эту раздачу не попасть, что бы йуля нас туда не всунула.
 показать весь комментарий
 
 
Недавно слушали именно переделанного Цоя с голосом Цоя с более динамичной обработкой. Очень классно просто. Но на рассее други5 кумиры. Тимати и другое г
 показать весь комментарий
 
Сегодня Цой в Раше запрещен имеено из-за этой пени, а именно зарпетный плод сладок. Так было при развале СССР.
 показать весь комментарий
 
Україна від Росії тим і відрізняється, що тут у владі нєт воров.
 показать весь комментарий
 
Воры есть везде, но в Украине об этом можно писать, в отличие от паРаши.
 показать весь комментарий
 
 
В Україні можна, але не пишуть, а в Росії не можна, але навіть діти в школі на дошці пишуть.
А Цоя, бот, поки що, тільки в Білорусії і Україні забороняли, а в Росії тільки агентом Америки називали.
 показать весь комментарий
 
Тре ім підсказати може вони не знають - Путін не вор ,Путін - Хуйло.Нехай стартують цей флешмоб знову
 показать весь комментарий
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоЗа рубежом"Путин – вор", - российские школьники запустили флешмоб в соцсетях. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх