 "Путин – вор", - российские школьники запустили флешмоб в соцсетях. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь".
Российские школьники и студенты запустили челлендж — они пишут "Путин вор" на досках в аудиториях. Поводом для него стал случай в красноярской школе, где учительница сообщила школьникам о том, что за такую надпись "в советское время был бы расстрел".
Фотографии с надписями на досках начали публиковать в комментариях к публикации "Сталингулаг" во "ВКонтакте". К челленджу присоединилась школа в городе Гусиноозерск в Бурятии, школа в Краснодаре и Университет имени Лобачевского в Нижнем Новгороде.
Пользователь "ВКонтакте" Дмитрий Петренко опубликовал в комментариях к публикации фотографию с надписью "Putler is thief", что переводится как "Путлер вор". Номер учебного заведения и город, где была сделана надпись, пользователь не указал.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в красноярской школе 13 ноября произошел инцидент. Учительница истории и обществознания Евдокия Ковалева сообщила ученикам, что надпись "Путин вор", которая появилась на доске класса, оскорбляет президента, и "в советское время за такое был бы расстрел".
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