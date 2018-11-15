EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Фоторепортаж
  109  1
Материалы по теме:
Все про:обстрел (7378) Донецкая область (4125) СЦКК (437)

 В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает, что ночью 15 ноября, под интенсивный огонь, который вели оккупанты из минометов калибра 82 и 120 мм из жилых кварталов Горловки попали жилые дома Пивденного.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного 01

Минами калибра 120 мм полностью уничтожены два дома местных жителей.

В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного 02

Читайте: Террористы снова использовали лазерное оружие в районе Станицы Луганской, - СЦКК. СХЕМА


В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного 03
В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного 04

Учитывая, что через этот населенный пункт проходит водопровод Горловка - Торецк, который обеспечивает водоснабжение почти 60 тысяч человек, из-за активных боевых действий российских оккупационных войск, существует большая вероятность повреждения его участка, котрый пересекает линию разграничения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В СЦКК показали последствия обстрела террористами Золотого-4. ФОТОрепортаж

В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного 05
В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного 06
В СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного 07

Смотрите также: Последствия обстрела наемниками РФ из артиллерии жилого сектора Водяного. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК отмечает, что оккупанты безответственно и намеренно продолжают уничтожать жилые кварталы, нарушая все нормы международного гуманитарного права.

Источник: https://censor.net.ua/p3097199
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Израиль на подобные действия палестинских террористов отвечает ответным огнем, а не бегают по обсе, пасе и оонам и не кляузничает по разным инстанциям
Кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причины
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ СЦКК показали последствия ночного обстрела из минометов жилого сектора Пивденного. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх