 Чиновник Николаевского горсовета задержан при получении взятки $5 тыс, - ГПУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "14 ноября 2018 работниками Николаевской местной прокуратуры № 1 и сотрудниками Управления защиты экономики в Николаевской области задержан заместитель начальника отдела контроля и надзора за благоустройством Департамента внутреннего финансового контроля надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета и его посредника - частного предпринимателя, за вымогательство неправомерной выгоды в размере 5000 долларов США.

Указанные средства злоумышленники требовали от субъекта хозяйствования за непрепятствование в использовании им малых архитектурных форм (ларьков) в г.. Николаеве, размещенных на земельном участке, действие договора аренды которого закончилась.

Лица были задержаны при передаче аванса в размере 1000 долларов США в порядке ст.208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подизру в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством).

Расследование продолжается.

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