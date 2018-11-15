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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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 "Порожні стільці": акция в поддержку политузников Кремля прошла на Михайловской площади. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошла акция в поддержку режиссера Олега Сенцова и других политических заключенных Кремля.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Украина требует переговоров по Донбассу с Москвой, а не временным "чебурашкой" или "таракашкой" из ОРДЛО, - Ирина Геращенко. ВИДЕО

По замыслу организаторов на Михайловской площади расположили стулья, словно в зале театра. Стулья пустые, а к спинке прикреплены листы с именами узников Кремля, включая режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко, Павла Гриба, а также крымских татар, в отношении которых проводит репрессии оккупационная власть Крыма. Не забыли и о незаконно удерживаемых на территории ОРДЛО.

Акцию посетили первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, члены писательского клуба "Пэн", которые являются организаторами этой акции, киевляне и известные журналисты.

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Участники акции зачитывали биографии, рассказывали о заключенных. Мероприятие было расчитано на то, чтобы поднять проблему политзаключенных и рассказать, сколько украинцев являются заложниками Кремля.

По словам Ирины Геращенко, Украина готова обсуждать обмен заложников и политзаключенных, однако Путин заявил, что не видит необходимости встречаться в Нормандском формате с Президентом Порошенко до выборов, что он мечтает уже о новой украинской власти и не считает тему обмена заложников важной.

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Порожні стільці: акция в поддержку политузников Кремля прошла на Михайловской площади 05

Читайте также: Путин не собирается отдавать политзаключенных до выборов, - Ирина Геращенко

Порожні стільці: акция в поддержку политузников Кремля прошла на Михайловской площади 06

Дочь Романа Сущенко Юлия

Порожні стільці: акция в поддержку политузников Кремля прошла на Михайловской площади 07
Порожні стільці: акция в поддержку политузников Кремля прошла на Михайловской площади 08
Порожні стільці: акция в поддержку политузников Кремля прошла на Михайловской площади 09

Ирина Геращенко

Фото и видео - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3097143
 
 
 Топ комментарии
 
Дивлюсь я на небо.Та думку гадаю,чому ж я не сокiл,чому ж не лiтаю
"Порожні стільці": акція на підтримку політв'язнів Кремля відбулася на Михайлівській площі - Цензор.НЕТ 1634 "Порожні стільці": акція на підтримку політв'язнів Кремля відбулася на Михайлівській площі - Цензор.НЕТ 8613
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мы готовы работать с любым привительством УКРАИНЫ,только не с Порошенко.
вв..Путлер.
Крысы вы не согласны с КРЫСОЙ Мавзолея? "Порожні стільці": акция в поддержку политузников Кремля прошла на Михайловской площади - Цензор.НЕТ 9029
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Тупо даёт понять родственникам, что если не выберете Юлю -- не видать вам своих близких.
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А почему Юлю а не вилкула, рабиновича, мураева, тягнибока, зеленского, вакарчука, гриценка.
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Бойко... Это конечно упростит ему задачу, но не намного... А Вона просто реальней.
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А.... а я думал Вы скажете: "она единственный кандидат который по его комманде или как минимум согласии получил 7 лет тюрьмы и 2 отсидел, посему она как никто другой ему благодарна и обязана".
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Влажные домыслы шоколадных на безпонтовый высер Хуйла.
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Гоффноеды ПЕДОФИЛА...вы никто..и КРЫсЮЛЯ ваша там же..Читайте Ютьюб..БАРАНЫ ПЛЯ........
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у меня есть подозрение, что не только кремлинов узники.
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Дивлюсь я на небо.Та думку гадаю,чому ж я не сокiл,чому ж не лiтаю
"Порожні стільці": акція на підтримку політв'язнів Кремля відбулася на Михайлівській площі - Цензор.НЕТ 1634
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Порожні стільці": акция в поддержку политузников Кремля прошла на Михайловской площади. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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