 "Порожні стільці": акция в поддержку политузников Кремля прошла на Михайловской площади. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
По замыслу организаторов на Михайловской площади расположили стулья, словно в зале театра. Стулья пустые, а к спинке прикреплены листы с именами узников Кремля, включая режиссера Олега Сенцова, журналиста Романа Сущенко, Павла Гриба, а также крымских татар, в отношении которых проводит репрессии оккупационная власть Крыма. Не забыли и о незаконно удерживаемых на территории ОРДЛО.
Акцию посетили первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, члены писательского клуба "Пэн", которые являются организаторами этой акции, киевляне и известные журналисты.
По словам Ирины Геращенко, Украина готова обсуждать обмен заложников и политзаключенных, однако Путин заявил, что не видит необходимости встречаться в Нормандском формате с Президентом Порошенко до выборов, что он мечтает уже о новой украинской власти и не считает тему обмена заложников важной.
Дочь Романа Сущенко Юлия
Ирина Геращенко
Фото и видео - Олег Богачук
вв..Путлер.
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