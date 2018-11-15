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 Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках начатого уголовного производства сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры задержали участников организованной группировки, причастных к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры и торговле оружием.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что группа злоумышленников получала "задачи" от заказчиков для запугивания бизнес-конкурентов в Киеве и области. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что участники группировкив  течение 2018 года осуществили выстрелы из гранатометов по объектам коммерческой недвижимости, в частности ЗАО ХК "Киевгорстрой", и поджог элитных авто бизнесменов.

В ходе досудебного следствия правоохранители выяснили, что лидером группировки является гражданин РФ, и задокументировали продажу им клиентам десяти гранатометов РПГ-26 и семь РПГ-22. Организатора нелегального бизнеса  задержали в Киеве при передаче части денег за реализацию военных средств поражения.

Во время санкционированных следственных действий у организатора группировки правоохранители обнаружили деньги полученные от продажи оружия, боеприпасов, глушителей, почти десяти килограммов марихуаны и удостоверение сотрудника полиции, выданное на другое лицо.

В ходе обысков у других участников группировки сотрудники спецслужбы изъяли схемы "подхода" к необходимым объектам, оружие и валюту. По оперативной информации средства поражения передавались злоумышленникам из района проведения ООС военнослужащим ВСУ. Клиенты получали "товар" через так называемые "закладки" оснащены в лесополосах в Запорожской области.

Шевченковским районным судом Киева рассмотрены материалы уголовного производства и организатору и активным участникам группировки избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 1 ст. 263 и ст. 257 Уголовного кодекса Украины".Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ 01
Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ 02
Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ 03
Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ 04
Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ 05
Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ 06
Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ 07
Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ 08
Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ 09
Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ 10
Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ 11
Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ 12
Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ 13
Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ 14
Задержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ 15

Источник: https://censor.net.ua/p3097142
 
   
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грицацуев, скажи как продан убёг?...
скока дал за "окно" в Европу...
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А вот если бы за коноплю ввели смертную казнь - такого бы не было ....
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Наш бізнес двох "криш" не витримає.Тому й прибирають конкурентів.
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Не, это слишком сложно. Тут схема более простая: "задержали, оформили как "надо", передали "компаньонам" в суде, получили откат залог отпустили до следующего раза". Сейчас рядовые комерсы, те что до ВР и АП не дотянули в массе своей "не жирные", с одного крышевания по старым стандартам не проживешь. А так и показатели есть, и в казну отстегивается, и себе живая копейка завсегда. Следственные действия, содержание до суда/залога, сума залога это все по отдельной тарифной сетке.
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Что означает "коммерческие структуры? И чем они отличаются от "бизнеса"?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержаны участники организованной преступной группировки, причастные к ряду разбойных нападений на коммерческие структуры, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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