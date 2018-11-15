 В Житомире задержали двух военных: они продавали взрывчатку из зоны ООС. ФОТОрепортаж

В Житомире разоблачили двух военнослужащих–контрактников, занимавшихся продажей взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры центрального региона, информирует Цензор.НЕТ.







У них изъяли около 2,6 кг вещества, предположительно являющегося пластидом, 2 тротиловые шашки, детонатор и 33 000 гривен. Общий вес взрывчатых веществ превысил 4 кг.

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Оба мужчины задержаны в рамках уголовного производства по факту ношения, хранения и сбыта взрывчатого вещества.

Правоохранители давно подозревали, что эти военнослужащие торгуют взрывчаткой. Они провели 2 контрольных закупки. Во время первой, 21 августа, контрактники продали за 11 тысяч гривен почти 1,5 кг пластида и зажигательную трубку ЗТП-300. Вторую провели 15 ноября. Солдаты попытались во время нее продать следователям вещества, которые у них тут же изъяли, а их самих задержали.

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Сейчас военнослужащим собираются предъявить подозрение. Суд будет решать вопрос об избрании им меры пресечения и аресте имущества. На месте жительства контрактников продолжаются обыски.









