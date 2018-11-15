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 В Житомире задержали двух военных: они продавали взрывчатку из зоны ООС. ФОТОрепортаж

Мужчин задержали во время контрольной закупки. Солдаты пытались продать более 4 кг взрывчатых веществ.

В Житомире разоблачили двух военнослужащих–контрактников, занимавшихся продажей взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры центрального региона, информирует Цензор.НЕТ.

В Житомире задержали двух военных: они продавали взрывчатку из зоны ООС 01
В Житомире задержали двух военных: они продавали взрывчатку из зоны ООС 02
В Житомире задержали двух военных: они продавали взрывчатку из зоны ООС 03

У них изъяли около 2,6 кг вещества, предположительно являющегося пластидом, 2 тротиловые шашки, детонатор и 33 000 гривен. Общий вес взрывчатых веществ превысил 4 кг.

Читайте на Цензор.НЕТ: Военнослужащий, продававший 4 кг пластида и патроны, задержан на Херсонщине, - прокуратура. ФОТО


В Житомире задержали двух военных: они продавали взрывчатку из зоны ООС 04

Оба мужчины задержаны в рамках уголовного производства по факту ношения, хранения и сбыта взрывчатого вещества.

Правоохранители давно подозревали, что эти военнослужащие торгуют взрывчаткой. Они провели 2 контрольных закупки. Во время первой, 21 августа, контрактники продали за 11 тысяч гривен почти 1,5 кг пластида и зажигательную трубку ЗТП-300. Вторую провели 15 ноября. Солдаты попытались во время нее продать следователям вещества, которые у них тут же изъяли, а их самих задержали.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина угрожал взорвать себя возле пункта пропуска "Гоптовка" на границе с РФ, - полиция

Сейчас военнослужащим собираются предъявить подозрение. Суд будет решать вопрос об избрании им меры пресечения и аресте имущества. На месте жительства контрактников продолжаются обыски.


В Житомире задержали двух военных: они продавали взрывчатку из зоны ООС 05
В Житомире задержали двух военных: они продавали взрывчатку из зоны ООС 06
В Житомире задержали двух военных: они продавали взрывчатку из зоны ООС 07
В Житомире задержали двух военных: они продавали взрывчатку из зоны ООС 08

Источник: https://censor.net.ua/p3097138
 
   
 Топ комментарии
 
А те, которые 5 арсеналов взорвали, кто такие?
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О, до речі, бачу старого знайомого.. Що там твій соловейко Горбунков S.S.в дятли записався? 😎😎😎
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про троєщинського соловейка знаю..а про дятлів не чув..
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Депутаты разворовывают страну... а эти воины воруют что могут...
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А те, которые 5 арсеналов взорвали, кто такие?
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Сотрудники фсб и гру рф,которые проникли с целью диверсии. А ты думала на войне только цветочки нюхают и ягодки кушают.
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Ни фига себе гос. арсенал, если туда проникают кому не лень. И ни фига себе муженки с матиосами итд, которые после 5 арсенала медали скоро получат!
А то здесь были версии о разворовывании оружия и уничтожении вещ.доков.
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Уважаемый Цензор!
"Пластиды" - это органеллы живых клеток. А пластифицированные взрывчатые вещества называются ПЛАСТИТ. Хотя официально и такого названия ВВ уже не существует со времён совка, так как советский Пластит-4 - глиноподобная крошащаяся смесь порошкообразного гексогена с пластификаторами, давным-давно не производится.
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Налетай, торопись,
Покупай, подорвись.
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Та ну не, служивые для народа старалися - всё ж для людей - рыбки половить, опять же новогодние шутихи. Кому ж ненадо - те ж не купят.
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"Кулемети своi' брати
чи краi'на мае дати?"
(бандерiвець перед призывом).
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Житомире задержали двух военных: они продавали взрывчатку из зоны ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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