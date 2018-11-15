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 Пьяный водитель под Киевом сбил двоих детей, сбежал и был задержан полицией: за жизнь девочки борются врачи. ФОТО

В Киевской области пьяный водитель сбил двоих детей – брата и сестру – и скрылся с места ДТП.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на столичную полицию, машина темного цвета совершила наезд на детей, которые шли по обочине в попутном направлении.

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На поиски авто были ориентированы все наряды групп реагирования патрульной полиции.

Уже через несколько часов на автодороге Киев-Ковель экипаж патрульной полиции заметил Opel Vectra с латвийскими номерами с характерными для ДТП повреждениями. По требованию сотрудников полиции водитель не остановился и начал убегать. Злоумышленника задержали в селе Немешаево. В багажнике находилась оторванная передняя решетка от машины.

За рулем находился 37-летний житель Бучи, он признал свою вину и был задержан.

Содержание алкоголя в крови мужчины в момент задержания составлял 2,4 промилле.

Пьяный водитель под Киевом сбил двоих детей, сбежал и был задержан полицией: за жизнь девочки борются врачи 01
Пьяный водитель под Киевом сбил двоих детей, сбежал и был задержан полицией: за жизнь девочки борются врачи 02

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В результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы. Она находится в реанимации после хирургического вмешательства, за ее жизнь борются врачи. Ее 8-летний брат с переломом правой ноги тоже находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Источник: https://censor.net.ua/p3097073
 
 
 Топ комментарии
 
бляха сама не їздить.Це йобнута прокладка між кермом і сидінням бляхи,яка з головою мало того що не товаришує,а ще й іншим людям біди наробило! Пьяный водитель под Киевом сбил двоих детей, сбежал и был задержан полицией: за жизнь девочки борются врачи - Цензор.НЕТ 2441
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У нас навіть пойман - не вор. На жаль.
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Так такие "прокладки" и являются основным покупателем блях. Оно не чувствует никакой ответственности, для него машина не ценность и не обязанность. Совершил ДТП, сбежал, а менты пусть ищут пана Збышека из Лодзи.
Зато потом можно глотку рвать, ка "барыги" простым громадянам не дают на дешевых жоповозках ездить.
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бляха сама не їздить.Це йобнута прокладка між кермом і сидінням бляхи,яка з головою мало того що не товаришує,а ще й іншим людям біди наробило! Пьяный водитель под Киевом сбил двоих детей, сбежал и был задержан полицией: за жизнь девочки борются врачи - Цензор.НЕТ 2441
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Машины не должны быть доступны каждому нищеброду, если нет ума заработать на нормальный автомобиль то пусть ходят пешком.
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Так такие "прокладки" и являются основным покупателем блях. Оно не чувствует никакой ответственности, для него машина не ценность и не обязанность. Совершил ДТП, сбежал, а менты пусть ищут пана Збышека из Лодзи.
Зато потом можно глотку рвать, ка "барыги" простым громадянам не дают на дешевых жоповозках ездить.
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а Ви справді не бачити паралель між "бляхою" й "прокладкою"???
була б там не така от "прокладка" вона б початково не порушувало закони ...
а думаю з основами криміналістики сперечетись безглуздо, людина котра 1 раз порушила закон більш схильна до повторного порушення (причому по наростаючій) чим людина вперше...
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удирать с места ДТП стало привычным делом. Удирают и полиция и прокуроры и судьи экс меры. не пойман не вор.
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У нас навіть пойман - не вор. На жаль.
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что сейчас начнется, бляхеры любимая тема державных иждевенцев))
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по-нормальному - состояние дорог даже трезвому не вселяет оптимизма. а тут ужратое(если верить новости) быдло(ибо пьяное село за руль). и да, за такую обочину, главаря местного "автодора" -
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Само собою виноваті дороги , а не п'яне в зюзю чмо за кермом. Ще влада винна і дороге розмитнення авто і високі ціни на комунальні, бо якби все було бесплатно, то водій би мав більше грошей і змогу нажратись до відключки і нікуди б не поїхав
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в Кастилiї теж так кажуть? чи беруть(брали, можливо) начальника i примушували робити узбiччя? якшо йдеш в норм. країнi(по узбiччю), то такого практично не буде. а худоба нажерта - буде в камерi в той же день.
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Почему дети ходят по улицам без родителей? Почему водитель должен за свой счет ремонтировать машинкуъ

Верный традициям, порохобот!
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Юристы подскажите в чем я не прав. Мне кажется если сбил и удрал уголовное дело должно вазбуждаться как умышленное убийство. Подстерег сбил и удрал для храбрости выпил, и доказывать что это не так должен сам преступник , а задача прокурора доказать обратное.
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1- в субєктивній стороні складу злочину, а саме в умислі
2- доводити має прокурор, підозрюваний/обвинувачений може взагалі відмовитись від свідчень (ст. 63 КУ), а всі сумніви трактуються на користь обвинувачено...
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з.і. - а те що відповідальність має бути жорсткіша за такі діяння - сумнівів не викликає..мінімум 10
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И это всего три года за такое?!!! Да за то что он сделал не меньше десятки ему должно быть! может тогда всякие ухари и задумаются.
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А кроме того, прайс, на выбор с расценками..."или без такового" но дорого!
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самим гуманним вироком вважав би повну кастрацію як для істоти без статевих ознак.
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БыдлоБляХер.....защитники, вы за это жопы свои рвёте?
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цего алкаша треба закрити и надовго . а не то самосуд
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Отсутствие обязательной и регулярной проверки на ДЕЕСПОСОБНОСТЬ и нестрогое толкование этого очень СЕРЬЁЗНОГО термина и понятия, я бы даже сказал целой социальной процедуры, разграничивающей ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ каждого человека. Более важного и значимого теста и экзамена как определение степени ДЕЕСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА и быть не должно!
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ДТП як такі трапляються, і це зрозуміло, що терміни за ненавмисне вбивство менші ніж за навмисне, але як на мене за залишення місця смертельного ДТП треба давати як за навмисне вбивство без всіляких послаблень.

З іншого боку, зверніть увагу: "скоїла наїзд на дітей, які йшли узбіччям у попутному напрямку". З радянських ще книжок старшого брата я вивчив, що ніколи не можна йти правим узбіччям. Їх було дві чи три штуки, розраховані на рік кожна. По типу коміксів з незнайками якимись. Коли ж я сам пішов у школу ніхто мене там безпеці поведінки на дорозі не вчив, ото що прочитав у брата - це моє і було. Як на мене це дуже паскудно, що діти зараз та й часто дорослі не знають елементарних правил безпеки.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный водитель под Киевом сбил двоих детей, сбежал и был задержан полицией: за жизнь девочки борются врачи. ФОТО
 
 
 
 
 
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