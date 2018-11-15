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 Браконьеров с 4 тоннами карпа и карася поймали на Одесчине. ФОТО

Правоохранители Одесской области обнаружили в Белгород-Днестровском районе группу браконьеров, которая занималась незаконным выловом рыбы в промышленных масштабах.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, мужчины на трех плавсредствах с помощью сетей выловили около 4 тонн рыбы - карасей и карпов.

С помощью больших рыболовных сетей, действуя без разрешений, злоумышленники выловили из Днестра почти 4 тонны карпов и карасей разного размера. Всю рыбу при задержании изъяла полиция, ее передадут на реализацию в счет государства.

Браконьерам инкриминируется преступление по ст. 249 УК, в скором времени будет оглашено подозрение.

Браконьеров с 4 тоннами карпа и карася поймали на Одесчине 01
Браконьеров с 4 тоннами карпа и карася поймали на Одесчине 02

Источник: https://censor.net.ua/p3097065
 
 
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- Сюший, дара.гой, дай погадаю, касатик, уууу, у тебя эсть пичалька куда потратить "зарплату": Мерседес либо БМВ, а у нас просто кушать очень хотелос, вот и наловили рыбок, но половину отдадим на церквушку, отпусти, а?
- Нет! У нас "план горит", так что будете штраф платить!
- фошист!!11
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А сколько там таких. Не думаю, что они сами по себе.
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Чтобы понять, что это спектакль, достаточно подойти к любой реке на рассвете
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБраконьеров с 4 тоннами карпа и карася поймали на Одесчине. ФОТО
 
 
 
 
 
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