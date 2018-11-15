 Браконьеров с 4 тоннами карпа и карася поймали на Одесчине. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Так, мужчины на трех плавсредствах с помощью сетей выловили около 4 тонн рыбы - карасей и карпов.

С помощью больших рыболовных сетей, действуя без разрешений, злоумышленники выловили из Днестра почти 4 тонны карпов и карасей разного размера. Всю рыбу при задержании изъяла полиция, ее передадут на реализацию в счет государства.

Браконьерам инкриминируется преступление по ст. 249 УК, в скором времени будет оглашено подозрение.



