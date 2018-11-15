 Гражданин Германии, приговоренный на родине к тюремному заключению за мошенничество, нашелся в Белой Церкви. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что мужчина, которого в суде признали виновным в финансовом мошенничестве, чтобы не попасть в тюрьму, сбежал в Украину и скрывался на территории Киевской области.

Оперативникам внутренней безопасности НПУ поступила информация о подозрительном гражданине Федеративной республики Германия, который незаконно проживает в городе Белая Церковь.

В результате проверки было установлено, что 41-летний иностранец сбежал из своей страны, чтобы избежать правосудия. На родине мужчину приговорили к лишению свободы за систематические финансовые махинации, которыми причинен свыше 50 тысяч евро материального ущерба.

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В Украине немец женился и даже наладил собственный бизнес. Все это время он находился в международном розыске по базе Интерпола.

Интересно, что на неоднократные запросы в милицию/полицию поступали отписки о том, что такой гражданин на территории Киевской области не выявлен.

Оперативники внутренней безопасности установили, что иностранец обеспечил себе анонимность путем подкупа "нужных людей" в правоохранительных структурах.

Немца задержали по месту жительства и доставили в суд, где к нему применили экстрадиционный арест. Решается вопрос о его выдаче Германии.

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Сейчас служба внутренней безопасности Нацполиции устанавливает лиц, в том числе сотрудников правоохранительных органов, которые помогали иностранцу скрываться от правосудия на территории Украины.