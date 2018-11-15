 Потерпевшая в деле о $150 тыс. взятки бывшему полковнику НАБУ Федорова заявила, что пыталась закрыть дела открытые против нее экс-нардепом Даниловым. ФОТО

Потерпевшая от вымогательства $ 150 тыс. бизнесвумен считает, что за уголовным делом против нее стоит бывший нардеп от БЮТ Виталий Данилов. Шевченковский суд Киева провел очередное заседание по обвинению экс-сотрудника НАБУ в подстрекательстве к предоставлению взятки и мошенничестве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Судебный репортер.

В заседании 14 ноября прокурор закончил читать обвинительный акт. Кроме того, адвокат потерпевшей Ольги Федоровой озвучил заявление о компенсации убытков, в котором женщина объясняет, кто, по ее мнению инициировал уголовные дела против нее.

Александра Самкового задержали 19 мая 2017 года. Вместе со своим сообщником он якобы получил $150 тыс. от предпринимательницы Ольги Федоровой за закрытие уголовного производства. С подачи пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган СМИ тиражировали новость, называя Самкового работником НАБУ. Однако официально Самкового уволили из НАБУ еще 27 февраля 2017 г. "по состоянию здоровья" . В Бюро он работал заместителем начальника отдела оперативно-технического управления и имел звание полковника НАБУ. До работы в Бюро он руководил юридическим департаментом в СБУ, откуда вышел на пенсию.

С 11 апреля 2017 г. Самковой работал помощником руководителя группы обеспечения разработки в "Госэнергонадзоре" и именно вблизи этого здания по ул. Дорогожицкой, вблизи места работы, его и задерживали. На фотографии, где мужчины положили головой на капот с заведенным за спину руками - не "набушник", а его сообщник.

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Более того, деньги обещали передать не в НАБУ, а сотрудникам полиции и Генпрокуратуры. Но обо всем по порядку.

В апреле 2017 г. (более точная дата следствием не установлена) к Самковому якобы обратился Геннадий Сорока с просьбой оказать консультационную помощь его знакомой жительнице Харькова Ольге Федоровой в обращении к НАБУ по поводу действий правоохранительных органов.

Ольга Федорова является владелицей торговой марки "SYMBOL", в которой работает сеть магазинов одежды на территории Украины.

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С 2014 года в отношении Федоровой было дело о неуплате налогов и фиктивном предпринимательстве. В одном из постановлений суда говорится об уклонении от уплаты НДС на 3,8 млн грн. За четыре года подозреваемые по делу не появились. Но магазины периодически обыскивали и изымали товар, предприниматели несли убытки. Федорова считала дело сфабрикованным, а действия правоохранителей незаконными.

Сорока, как говорится в обвинительном акте, знал о работе Самкового в СБУ и НАБУ, но не знал об увольнении. Более того, Сорока рассказывал Федоровой, что Самковой преподает детективам НАБУ.

А на самом деле Самковой, не имея реальной возможности помочь предпринимательнице, не будучи работником правоохранительного органа, якобы решил путем обмана завладеть ее деньгами. Вместо расследования НАБУ Федоровой якобы предложили откупиться.

Самковой решил привлечь к реализации своего плана Сороку, с которым Федорова имела давние доверительные отношения. Как отмечает прокурор, именно Сорока был для Федоровой гарантом честности Самкового. Суд еще никого не допрашивал. Сейчас из открытых источников пока известно только, что Сорока и Федорова имеют совместное предприятие "Бородянкапромхолод".

11 мая 2017 г. в 21.28 вечера Самковой якобы переслал Федоровой на Viber страницы из постановления Печерского суда о предоставлении разрешения на обыск магазина в Харькове. По версии обвинения, решение суда было фальшивкой. Якобы под этим номером в судебном реестре было совсем иное решение. Так написано в обвинительном акте.

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Однако на стадии досудебного следствия было известно, что это постановление Самковой получил в "WhatsApp" от абонента "Влад Харьковский". Номер абонента принадлежал адвокату из Харькова. В решении суда указывался номер удостоверения адвоката. Под этим номером в реестре адвокатов значится Владислав Васильев. Это муж Елены Васильевой, которая до недавнего времени была судьей Червонозаводского суда Харькова. Последнее решение эта судья приняла в мае 2018-го. Сегодня на сайте суда она в списке судей отсутствует. Несмотря на это, она до сих пор не подала в НАПК декларацию перед увольнением. Именно по делу о получении денег от Федоровой 16 июня в помещении мужа судьи проводился обыск и следователем давался доступ к его переписке на мобильном, планшете и ноутбуке.

По данным следствия, после отправки решения Самковой звонил Федоровой и сказал, что по его вине произошла утечка информации о ее осведомленности о планируемых обысках и в отношении прокурора и следователя начали служебную проверку. "Набушник" якобы убеждал женщину, что обыски не проводятся только благодаря его усилиям и личным связям, а он не имеет никакой материальной заинтересованности и действует по просьбе Сороки, с которым находится в дружеских отношениях. Федорова верила, что деньги, которые она передаст, получат ГПУ и полиция.

Самковой якобы сообщил Федоровой ложную информацию, что общался о закрытии дела с сотрудниками Генпрокуратуры, а также, что может лично обратиться к заместителю председателя Нацполиции-начальнику Главного управления Нацполиции Киева. Эту должность с конца 2015 года занимает Андрей Крищенко. Федорову убеждали, что других путей, кроме передачи взятки, нет.

14.05.2017 г. по заявлению Федоровой УСБУ в Сумской области были внесены данные в Единый реестр. Почему женщина, зарегистрированная в Харькове, обращалась в СБУ именно в Сумской области? В одном из судебных решений на стадии досудебного следствия отмечалось, что она якобы в то время проживала там. Однако более вероятным является то, что Федорова не доверяла правоохранительным структурам в Харькове, в частности из-за ее конфликта с влиятельным в регионе бывшим нардепом от БЮТ Виталием Даниловым, который имеет газовый бизнес (ООО "Сахалинское-1") с нардепом от "Народного фронта" Игорем Котвицким, близким к министру МВД Арсену Авакову.

Ольге Федоровой называли сумму $150 тыс. Но между собой Самковой и Сорока вроде договорились, что ГПУ и полиция получат $70 тыс. (по $ 35 тыс.). А оставшиеся $ 80 тыс. они поделят поровну между собой. В то же время, по версии следствия, Самковой правоохранительным органам деньги передавать вообще не собирался, а хотел оставить себе, таким образом, обманывая как Федорову, так и своего сообщника Сороку.

16 мая Самковой встретился с Федоровой в ресторане "Хурма" (Киев, ул.Владимирская, 42) и якобы сообщил, что достиг договоренности с правоохранителями. В тот же день около 17 часов Самковой вблизи места своей работы в "Госэнергонадзоре" встретился с Сорокой на территории мемориального парка "Бабий Яр". Там они окончательно согласовали свой план. На следующий день Самковой еще раз озвучил условия Федоровой, убедив ее, что сумма взятки уменьшить невозможно. Деньги Федорова передала 19 мая наличными через Сороку, оставив пакет с $150 тыс. на заднем сиденье его машины. После этого Сороку задержали. "Набушника" Самкового задерживали на выходе из "Госэнергонадзора", где его настоящее место работы.

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Самкового обвиняют в законченном покушении на подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, а также в мошенничестве и злоупотреблении доверием и недостоверным декларированием. Оказывается, что 27.02.2017 г. при увольнении из НАБУ полковник забыл подать декларацию в тот же день. С сайта НАПК видно, что декларацию внесли только 12 апреля 2017 г.

Обвиняемые Самковой и Сорока вину не признают. Они согласились дать суду показания в конце, после установления всех обстоятельств дела.

Потерпевшая Ольга Федорова кроме наказания указанных лиц хочет также моральной компенсации. В суд она еще ни разу не появлялась. Ее адвокат зачитал исковое заявление. Изначально речь шла о 300 тыс. грн. Но позже предпринимательница увеличила свои требования до 1 млн 200 тыс. грн. В то же время судебный сбор был уплачен в расчете на меньшую сумму. Поэтому суд заявление об увеличении требований пока вернул.

Однако интересно другое. В исковом заявлении Федорова назвала настоящие, по ее мнению, причины уголовного преследования в отношении нее. Ниже издание приводит отрывок из заявления Федоровой, которое зачитал суду адвокат:

"С 2002 по июль 2014 гг. являлась частным предпринимателем, реализовала через собственные магазины брендовую одежду под торговой маркой "SYMBOL". 2014 г. стала владельцем торговой марки "SYMBOL" и по лицензионным договорам этим знаком пользуюсь при продаже одежды другим предпринимателям.

Осуществляя предпринимательскую деятельность в 2002-2014 гг., по требованию народного депутата Украины 6-7 созывов Данилова В.Б. и его товарища Кравченко С.Д. я отдавала им денежные средства, часть от своего дохода. Всего более $ 800 тыс. Я вынуждена была это делать, так как боялась последних, ведь они были членами киевской "ОПГ". С октября 2007 года до 2014 год народный депутат имел деловые и коррупционные отношения с руководителями правоохранительных органов. Кравченко С.Д. является спортсменом-боксером.

Более того, Данилов В.Б. заставил меня бесплатно одевать в магазинах "SYMBOL" его, Кравченко, членов его семьи и их знакомых. За указанный период они получили товар на сумму более 1 млн долларов.

30 июля 2015 г. Данилов в своем офисе в Харькове в присутствии Кравченко потребовал от меня выплатить 5 млн долларов единовременно или с целью контролировать и постоянно получать часть прибыли поставить своего надзирателя над моей деятельностью ... и над деятельностью предпринимателей ... Он предупредил, что в противном случае меня и предпринимателей ждут огромные неприятности вплоть до возбуждения в отношении меня уголовного дела. Данилов В.Б. напомнил, что лично поддерживает дружеские отношения с министром Аваковым и действующими народными депутатами, имеет влияние на должностных лиц Генеральной прокуратуры ... что способен сам повлиять на любых должностных лиц МВД и ГПУ ... Угрозы Данилова в мой адрес начали выполняться с сентября 2015 года и существуют по настоящее время ... Возбуждено в отношении меня ряд уголовных производств, по которым отсутствует совершение преступления. 13 октября 2015 г. первым заместителем генпрокурора безосновательно отменено постановление о закрытии уголовного производства от 22.07.2014 ... В январе 2016 г. возбуждено производство по факту незаконного хранения оружия, которое было подброшено и изъята во время проведения обыска в квартире моей мамы ... Эти уголовные производства - давление на меня с целью заставить выполнять требования Данилова, работать на него и платить ему деньги ... Для давления на меня Данилов В.Б. также разыскал моего бывшего мужа ... который с 2015 года является гражданином России и большую часть времени проживает на временно оккупированной территории АР Крым. Весной 2016 г. ему были выплачены деньги Даниловым ... На меня оказывается давление ... по гражданским делам о разделе имущества и доходов, полученных предпринимателем в 2002-2014 гг.

После обысков в 11 магазинах с вывеской "SYMBOL" в январе-феврале 2016 г. изъят весь товар ... Мною были поданы заявления начальнику ГСУ НПУ Вакуленко, в Генеральную прокуратуру и в НАБУ в феврале 2017 года. Лишь под давлением журналистов харьковская областная прокуратура ... внесла в Едрей ... сведения о совершении Даниловым и Кравченко преступлений по ч. 4 ст. 189 и ч.2 ст. 364 УК. С июля 2017 г. дело не расследуется. Мне было отказано в признании меня потерпевшей. Я обращалась в ГПУ и НАБУ, но мне было отказано в защите моих прав".