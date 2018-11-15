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 Пьяный "сотрудник прокуратуры" устроил масштабное ДТП на Броварском проспекте в Киеве. ФОТОрепортаж

В Киеве в ночь на четверг на Броварском проспекте произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

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По предварительной версии, нетрезвый водитель на якобы служебном автомобиле Toyota Camry выехал на полосу встречного транспорта, где врезался в Range Rover. От удара, последний развернуло, после чего в него влетел Peugeot, а в Peugeot – Hyundai.

"Никаких документов (на авто или на самого пьяницу) не было, но как только он вышел из машины – очень громко кричал, что он из прокуратуры. Из какой именно пока неизвестно", – говорится в сообщении.

На месте и в больнице скорой помощи мужчина отказался от прохождения любых тестов на алкоголь. В результате аварии был госпитализирован водитель Range Rover.

На месте работали врачи скорой, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Пьяный сотрудник прокуратуры устроил масштабное ДТП на Броварском проспекте в Киеве 01
Пьяный сотрудник прокуратуры устроил масштабное ДТП на Броварском проспекте в Киеве 02
Пьяный сотрудник прокуратуры устроил масштабное ДТП на Броварском проспекте в Киеве 03
Пьяный сотрудник прокуратуры устроил масштабное ДТП на Броварском проспекте в Киеве 04
Пьяный сотрудник прокуратуры устроил масштабное ДТП на Броварском проспекте в Киеве 05
Пьяный сотрудник прокуратуры устроил масштабное ДТП на Броварском проспекте в Киеве 06

Источник: https://censor.net.ua/p3097044
 
 
 Топ комментарии
 
вот это меня добивает, "демократичное" наше - На месте и в больнице скорой помощи мужчина отказался от прохождения любых тестов на алкоголь, ну должны же быть рамки разумного для дебильного...
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Не подскажете, реформа прокуратуры уже закончена или только в разгаре?
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Ну да, бедным прокурорам чтобы остаться на роботе нужно следовать примеру главного шефа. Такой вот Мюнхенский синдром
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пфффф. премируют или повысят. не опозорил "честь" шефа!
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вот это меня добивает, "демократичное" наше - На месте и в больнице скорой помощи мужчина отказался от прохождения любых тестов на алкоголь, ну должны же быть рамки разумного для дебильного...
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Отказ от прохождения тестов на алкоголь согласно закона равнозначен алкогольному опьянению.
Поэтому никого не заставляют насильно проходить, отказ - 100% лишения прав, как если-бы был бухой
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-мужчина отказался от прохождения любых тестов на алкоголь-

Ого а шо так можно?
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Можно, но это приравнивается к опьянению
Отказ от прохождения тестов на алкоголь согласно закона равнозначен алкогольному опьянению.
Поэтому никого не заставляют насильно проходить, отказ - 100% лишения прав, как если-бы был бухой
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та ради Бога. только приготовь права и бабло на сдачу перед своим отказом.
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Меня удивляет "отказался от осведетельствования", ладно если тебя просто тормозят и заставляют пройти тест, но если после ДТП, сразу за шкирку, а если не согласен - сопротивление и в КПЗ.
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Не подскажете, реформа прокуратуры уже закончена или только в разгаре?
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в разгаре, это он на тестирование торопился П'яний "співробітник прокуратури" влаштував масштабну ДТП на Броварському проспекті в Києві - Цензор.НЕТ 217
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Как говорят: пошли дурака за тестом, так он одну тесту и принесет. Или: сколько тестов не бери, а еще за одним сгонять придется. Вот и пришлось еще сгонять за тестом.
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Нашла коса на камень. Васенька попал на большие деньги, тут и прокуратура не поможет.
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це тому що в´їхав у Range Rover. А от якби у пежо чи х´юндай, міг би розслабитися.
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Никакой он не работник прокуратуры.
Понты всё это.

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судя по машине, уже вполне может быть замом прокурора, а если ещё учесть поведение - то 100% может быть прокурором.
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До-речі, прокуроські щенята, як правило їздять на машинах з лівою реєстрацією, вумні вони. А виростуть - покупляють 0003.
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Ни к чему не призываю, но 5-6 самосудов... Глядишь, не только прокурорские, но и другие более внимательно будут придерживаться ПДД.
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"Братва" гуляє і ніяких штрафів не боїться! Казав я що високі штрафи це чергові побори для "хохлів" а "братва" як уникала їх так і буде уникати навіть за вбивства на дорогах не те що за їзду під "мухою".
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Правильный прокурок,достойная смена дидам,бухает,ездит пьяный за рулем без документов, громко заявляет откуда он.Аттестацию прошел успешно ,пора уже выдвигать на повышение.
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Машина служебная (старая серия КА ) менты хрен бы тормозили.
На "КА" одни казлы и ездят
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный "сотрудник прокуратуры" устроил масштабное ДТП на Броварском проспекте в Киеве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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