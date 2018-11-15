 Главарь террористов "ДНР" Пушилин "обеспечил" семье пожизненный пенсион из "республиканского бюджета" в случае его смерти, - Золотухин. ДОКУМЕНТ

Часть "документа" опубликовал в Facebook заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, информирует Цензор.НЕТ.
Статья 4, в частности, предусматривает пожизненные выплаты семье "в случае досрочного прекращения полномочий главы Донецкой народной республики в связи со смертью".
Отметим, что также "закон", опубликованный на сайте "Совета ДНР", предусматривает сохранение для главаря террористов, прекратившего "исполнение своих полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности, а также досрочно" "государственную охрану", бесплатную спецсвязь, "медицинское и транспортное обслуживание в объеме и порядке, определенном настоящим Законом и нормативными правовыми актами Главы Донецкой Народной Республики".
Завбачливий.
До землі готується ...
Думаю, ті, кому треба, почули.
и славно и нехай...
а тут сразу видно - серьезного мужика даунбасянам назначили,
сразу о себе позаботился и оброком крепостню обложил - хозяина, бо прислали...
Но, сразу после его отхода в небитье, туда же отправят и малядую республику Дэ нэ ры...
Кто оплачивать то будет его семейке по этому закону?
будет петушилинскую семью кормить до последнего иго нащадка.
и с высунытыми красными языками на плечах ждать другое,
назначеное крyмлем петушило - круг бесконечен...
тут главное им пенсии украинские забарабанить... - тода може и заволают, а може и не.