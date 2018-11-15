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 Главарь террористов "ДНР" Пушилин "обеспечил" семье пожизненный пенсион из "республиканского бюджета" в случае его смерти, - Золотухин. ДОКУМЕНТ

Денис Пушилин 9 ноября подписал "закон" "О гарантиях главе Донецкой народной республики, прекратившему исполнение полномочий, и членам его семьи".

Часть "документа" опубликовал в Facebook заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, информирует Цензор.НЕТ.

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Статья 4, в частности, предусматривает пожизненные выплаты семье "в случае досрочного прекращения полномочий главы Донецкой народной республики в связи со смертью".

Главарь террористов ДНР Пушилин обеспечил семье пожизненный пенсион из республиканского бюджета в случае его смерти, - Золотухин 01

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Главарь террористов ДНР Пушилин обеспечил семье пожизненный пенсион из республиканского бюджета в случае его смерти, - Золотухин 02
Главарь террористов ДНР Пушилин обеспечил семье пожизненный пенсион из республиканского бюджета в случае его смерти, - Золотухин 03
Главарь террористов ДНР Пушилин обеспечил семье пожизненный пенсион из республиканского бюджета в случае его смерти, - Золотухин 04

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Отметим, что также "закон", опубликованный на сайте "Совета ДНР", предусматривает сохранение для главаря террористов, прекратившего "исполнение своих полномочий в связи с истечением срока пребывания в должности, а также досрочно" "государственную охрану", бесплатную спецсвязь, "медицинское и транспортное обслуживание в объеме и порядке, определенном настоящим Законом и нормативными правовыми актами Главы Донецкой Народной Республики".

Источник: https://censor.net.ua/p3097021
 
 
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Можливо треба "допомогти" для початку таких "пільг"?
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Інавгурацію заплановано в кафе "Сєпар", а передачу вірчих грамот - в кафе "Вєтєрок".
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Молодець.
Завбачливий.
До землі готується ...
Думаю, ті, кому треба, почули. Главарь террористов "ДНР" Пушилин "обеспечил" семье пожизненный пенсион из "республиканского бюджета" в случае его смерти, - Золотухин - Цензор.НЕТ 4762
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А кто даст гарантию ,что его семья будет жить после него?
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грохнут казламордые и его, а даунбасяне расплатятся.
и славно и нехай...
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Полный пансион с трёхразовым питанием, двумя перекурами и одной часовой прогулкой в день!
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Так это ж "филькина грамота" очередная. Когда его грохнут,то следующий смертник его бандосом объявит,как теперь курощупа объявили. Если конечно раньше эту всю шоблу не разгонят.
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курощуп от не позаботился, бо все больше пальцы на лондон растопыривал,
а тут сразу видно - серьезного мужика даунбасянам назначили,
сразу о себе позаботился и оброком крепостню обложил - хозяина, бо прислали...
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Допустим, пушлика грохнули, что очччень вероятно...
Но, сразу после его отхода в небитье, туда же отправят и малядую республику Дэ нэ ры...
Кто оплачивать то будет его семейке по этому закону?
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Компенсации нужно требовать от тех, кто его грохнет, то есть, от раски федераски
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а дальше - маладая, развитая до последней степени развитозти республика,
будет петушилинскую семью кормить до последнего иго нащадка.
и с высунытыми красными языками на плечах ждать другое,
назначеное крyмлем петушило - круг бесконечен...
тут главное им пенсии украинские забарабанить... - тода може и заволают, а може и не.
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Чатланину пожизненный эцих с гвоздями! Главарь террористов "ДНР" Пушилин "обеспечил" семье пожизненный пенсион из "республиканского бюджета" в случае его смерти, - Золотухин - Цензор.НЕТ 6890
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Цензор.НЕТФотоОбществоГлаварь террористов "ДНР" Пушилин "обеспечил" семье пожизненный пенсион из "республиканского бюджета" в случае его смерти, - Золотухин. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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