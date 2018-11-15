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 Горюче-смазочных материалов на 1,7 млн. грн изъято из незаконного оборота в Житомире. ФОТОрепортаж

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области под процессуальным руководством областной прокуратуры изъято крупную партию незаконно изготовленного топлива.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины на территории областного центра были установлены три АЗС, где осуществлялась реализация незаконно изготовленного сжиженного газа и горюче-смазочных материалов.

По результатам обысков указанных АЗС из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 35,4 тонны дизельного топлива, 3,7 тонны бензина марки А-95 и А-92, 1,9 тонны сжиженного газа общей ориентировочной стоимостью 1,7 млн. грн и оборудование на 500 тыс. грн.

Расследование продолжается".

Горюче-смазочных материалов на 1,7 млн. грн изъято из незаконного оборота в Житомире 01
Горюче-смазочных материалов на 1,7 млн. грн изъято из незаконного оборота в Житомире 02
Горюче-смазочных материалов на 1,7 млн. грн изъято из незаконного оборота в Житомире 03
Горюче-смазочных материалов на 1,7 млн. грн изъято из незаконного оборота в Житомире 04

Источник: https://censor.net.ua/p3097015
 
 
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияГорюче-смазочных материалов на 1,7 млн. грн изъято из незаконного оборота в Житомире. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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