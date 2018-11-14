 Сенцову присудили премию международной Платформы европейской памяти и совести, - посольство Украины в Словении. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Посольства Украины в Словении, в рамках международной конференции "Темная сторона луны", которая проходит в Любляне 13-15 ноября, награду от имени Сенцова получил посол Михаил Бродович.

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Он выразил благодарность международному сообществу за демонстрацию солидарности с украинскими политическими пленниками и выразил надежду, что в ближайшее время Олег Сенцов и все остальные люди доброй воли, которые готовы ценой своей собственной жизни отстаивать независимость и европейское будущее Украины, будут освобождены, а российские власти привлекут к ответственности за совершенные преступления.

Награду в ближайшее время передадут его родственникам в Украину.

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Фото: facebook.com/UKRinSVN

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Отметим, что Платформа европейской памяти и совести - международный проект, призванный исследовать деятельность и преступления тоталитарных режимов в Европе в XX веке и не допустить возобновления тоталитаризма. Создан 14 октября 2011 года в Праге во время саммита премьер-министров Вышеградской группы.

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова – к 20.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

5 октября Сенцов заявил о прекращении голодовки со следующего дня. Он отметил, что, в случае ее продолжения, к нему применили бы принудительное кормление из-за его критического состояния.