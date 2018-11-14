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Все про:Молдова (975) Донбасс (17445) наемники РФ (673)

 Военное формирование, связанное с террористами "Л/ДНР", ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы информации и безопасности Молдовы провели спецоперацию по обезвреживанию незаконной военной группировки, связанной с боевиками на востоке Украины.

Как сообщается на сайте ведомства, наблюдение за группировкой велось в течение года, передает Цензор.НЕТ. Помимо прочего, правоохранители собирали доказательства связи с наемниками из восточных областей Украины.

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Незаконное военное формирование скрывало свою истинную деятельность, прикрываясь проведением военно-тактических игр на территории одного из заброшенных военных полигонов на окраине Кишинева.

У членов группировки правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, военное обмундирование, самодельные взрывные устройства, устройства GPS. Также обнаружено военное обмундирование и отличительные знаки, используемые наемниками на Донбассе.

Следственные мероприятия продолжаются.

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Военное формирование, связанное с террористами Л/ДНР, ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ 01
Военное формирование, связанное с террористами Л/ДНР, ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ 02
Военное формирование, связанное с террористами Л/ДНР, ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ 03
Военное формирование, связанное с террористами Л/ДНР, ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ 04

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Военное формирование, связанное с террористами Л/ДНР, ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ 05
Военное формирование, связанное с террористами Л/ДНР, ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ 06
Военное формирование, связанное с террористами Л/ДНР, ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ 07
Военное формирование, связанное с террористами Л/ДНР, ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ 08
Военное формирование, связанное с террористами Л/ДНР, ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ 09
Военное формирование, связанное с террористами Л/ДНР, ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ 10

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Военное формирование, связанное с террористами Л/ДНР, ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ 11
Военное формирование, связанное с террористами Л/ДНР, ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ 12
Военное формирование, связанное с террористами Л/ДНР, ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ 13

Источник: https://censor.net.ua/p3097001
 
   
 Топ комментарии
 
Ліквідували ? тобто назавжди і з кінцями ?
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Кацапський карфаген має бути знищеним!!! Военное формирование, связанное с террористами "Л/ДНР", ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ - Цензор.НЕТ 9737
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спасибо! меньше мусора примкнет к ихтамнетам
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Ліквідували ? тобто назавжди і з кінцями ?
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Кацапський карфаген має бути знищеним!!! Военное формирование, связанное с террористами "Л/ДНР", ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ - Цензор.НЕТ 9737
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формирование то так ещё, вот участников пора ликвидировать а то куринному генералисимову не понятно за что его.
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Рашизм (Русизм или Russism, также православный фашизм) - разновидность фашизма, адаптированного для СССР и России.
Главная идея рашизма - «защита русских» с помощью вооруженных вторжений в соседние страны.
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Не просто рускіх, а рускаґаварящіх. Такі є в кожній країні.
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а когда уже в украине, ликвидируют формирования. связанные с ватой ?
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Так начинать надо с пороха,мертветчука,бойка.....
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они ждали своего "звездного" часа
но так и не дождались Военное формирование, связанное с террористами "Л/ДНР", ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ - Цензор.НЕТ 2030 Военное формирование, связанное с террористами "Л/ДНР", ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ - Цензор.НЕТ 5237
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обхазия, преднистровье, лугандон, сирия, ливия, и пар это те места где расея героически продвигает интересы повара и утилизирует ватный мусор......
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спасибо! меньше мусора примкнет к ихтамнетам
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Мочіть молдавани цю кацапорашистську нечисть. В сортирі знайдете і в сортирі ту погань мочіть..😕😕😕
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Оружие страйкбольное что ли? Откуда у них G-36C.
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всех граждан молдовы !!! кто не балакает по молдавски или по украински !можно смело записывать в вату то есть в рускомирные их там наплодилось в последнее время благодаря путинской подстилки использованному додону !!!чтото там готовится не зря все это !

http://esp.md/sobytiya/2018/11/14/moldavskie-specsluzhby-raskryli-gruppu-po-podgotovke-nayomnikov
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Эхма! Не задалась у витязей "зарница"...
Значочки отобрали, пукалки сломали, дело теперича за звиздюлями...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоенное формирование, связанное с террористами "Л/ДНР", ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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