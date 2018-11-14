 Военное формирование, связанное с террористами "Л/ДНР", ликвидировали в Молдове, - Служба информации и безопасности РМ. ФОТОрепортаж

Как сообщается на сайте ведомства, наблюдение за группировкой велось в течение года, передает Цензор.НЕТ. Помимо прочего, правоохранители собирали доказательства связи с наемниками из восточных областей Украины.

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Незаконное военное формирование скрывало свою истинную деятельность, прикрываясь проведением военно-тактических игр на территории одного из заброшенных военных полигонов на окраине Кишинева.

У членов группировки правоохранители изъяли оружие и боеприпасы, военное обмундирование, самодельные взрывные устройства, устройства GPS. Также обнаружено военное обмундирование и отличительные знаки, используемые наемниками на Донбассе.

Следственные мероприятия продолжаются.

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