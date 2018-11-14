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 Чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь погиб в ДТП на Ривненщине. Также погиб отец еще одного спортсмена, который получил травмы. ФОТОрепортаж

В Радивиловском районе Ривненской области на автодороге "Киев-Чоп" в результате ДТП погибли два человека, в том числе украинский чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь, еще один спортсмен-армрестлер Олег Жох госпитализирован.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в среду отдел коммуникации полиции Ривненской области, информация о ДТП на автодороге "Киев-Чоп" поступила в полицию, 14 ноября около 15:00.

"Известно, что на автодороге между селами Гаи-Левятинские и Крупец 26-летний житель Острожского района, известный украинский спортсмен, по предварительной информации, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области", - сказано в сообщении

В результате ДТП водитель фургона госпитализирован в тяжелом состоянии.

"В салоне фургона находилось еще двое пассажиров: отец водителя, 50-летний житель Острожского района и 33-летний спортсмен из Тернопольщины. Они получили травмы несовместимые с жизнью", - проинформировали в полиции.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, патрульные полицейские и спасатели.

Полиция не называет имена жертв.

Однако как сообщает агентство журналистских расследований "Четверта влада", в ДТП в Ринвенской области пострадал победитель чемпионата мира Олег Жох, который в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, его отец и еще один спортсмен погибли.

"В результате ДТП два человека из фургона погибли на месте. Это отец Олега Сергей, а также армрестлер Андрей Пушкарь. Олег - в больнице", - сообщает "Четверта влада".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком на Ривненщине погибли 3 человека, - Нацполиция. ФОТО

Чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь погиб в ДТП на Ривненщине. Также погиб отец еще одного спортсмена, который получил травмы 01
Чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь погиб в ДТП на Ривненщине. Также погиб отец еще одного спортсмена, который получил травмы 02
Чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь погиб в ДТП на Ривненщине. Также погиб отец еще одного спортсмена, который получил травмы 03

Источник: https://censor.net.ua/p3096995
 
 
 Топ комментарии
 
дядя - ты дурак? погибли люди, а ты все за свое? причем тут тот же Гройсман? Эта дорога в отличном состоянии... сказано же - не справился с управлением. скорее всего превысил скорость по дорожной обстановке.
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ни хера себе как Ситроен спрессовало
вот вам и французская техника
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Быстро едешь...медленно понесут...к сожалению об этом многие забывают....
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Не знаю, не знаю. Если бы давали возможность покупать б/у авто из Европы без неадекватных налогов, ехали бы они, например, на каком-нибудь старом Мерсе и шансов выжить у многих людей в ДТП было бы больше...
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дорога нормальная, а вот то что она скользкая это факт, асфальт мокрый на фото видно.
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дядя - ты дурак? погибли люди, а ты все за свое? причем тут тот же Гройсман? Эта дорога в отличном состоянии... сказано же - не справился с управлением. скорее всего превысил скорость по дорожной обстановке.
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это что ж получается, грузовик ему в зад въехал
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Это получается...что крутить его начало на дороге...как юлу...
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Десятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы...
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Всього Андрій Пушкар 15 разів був чемпіоном світу, 16 разів - чемпіоном Європи, 7 разів вигравав кубок світу серед професіоналівПушкар Андрій Анатолійович - Вікіпедіяhttps://uk.wikipedia.org/.../Пушкар_Андрій_Анатолійович
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ни хера себе как Ситроен спрессовало
вот вам и французская техника
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думаю в той ситуации любого бы спрессовало. не люблю французов (машины), но к прочности кузовов нет вопросов.
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...повылетали из салона...
Пристёгивайтесь, граждане -- целей будете!
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Іноді, виліт з салону життя врятовує.
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Занесло что-ли, а иначе как на встречке получить удар сзади.
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выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком

Морда у фургона целая -- задница всмятку.
...ну, следакам и журналистам видней...
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Судя по всему на фото не тот грузовик....
Вряд ли бы он стоял с включенными фарами...скорее всего это просто проезжающий мимо...и попал в кадр...
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Чемпион мира а на нормальную машину в Украине так и не смог заработать, В какой нибудь ауди или мерседесе остался бы жив. А ситроен да еще пирожок ето в городе развозить пиццу а не ездить по трассам.
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в этом и парадокс, что не заработал денег на достойный авто
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поставило перед фурой.... жесть..... скользко+скорость.....
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ЧТО ВЫ ЖЕЛЕЗО ПОКАЗЫВАЕТЕ !!!??? ЛУЧШЕ ЛЮДЕЙ ПОКАЖИТЕ !!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь погиб в ДТП на Ривненщине. Также погиб отец еще одного спортсмена, который получил травмы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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