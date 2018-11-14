EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Фоторепортаж
  2212  21
Все про:Крым (20803) оккупация (6676) памятник (1826) уничтожение (229)

 РПЦ в Крыму уничтожает пещерный город Качи-Кальон из-за постройки столовой на 200 человек, - журналист Клименко. ФОТОрепортаж

Российская православная церковь при поддержке оккупантов в Крыму уничтожает археологический памятник, пещерный город и монастырь Качи-Кальон в Бахчисарайском районе захваченного украинского полуострова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook журналист Андрей Клименко.

РПЦ в Крыму уничтожает пещерный город Качи-Кальон из-за постройки столовой на 200 человек, - журналист Клименко 01

"Оккупированный Крым. Пещерный город и монастырь Качи-Кальон. Археологический памятник. Бахчисарайский район, между селами Предущельное и Баштановка...", - пишет журналист и публикует фото, на котором видно строительную технику оккупантов и свежевыдолбленную нишу в скале.

РПЦ в Крыму уничтожает пещерный город Качи-Кальон из-за постройки столовой на 200 человек, - журналист Клименко 02
РПЦ в Крыму уничтожает пещерный город Качи-Кальон из-за постройки столовой на 200 человек, - журналист Клименко 03
РПЦ в Крыму уничтожает пещерный город Качи-Кальон из-за постройки столовой на 200 человек, - журналист Клименко 04

Читайте также: Россия планомерно уничтожает культурное наследие Крыма, - Минкультуры о "реставрации" оккупантами Ханского дворца

РПЦ в Крыму уничтожает пещерный город Качи-Кальон из-за постройки столовой на 200 человек, - журналист Клименко 05
РПЦ в Крыму уничтожает пещерный город Качи-Кальон из-за постройки столовой на 200 человек, - журналист Клименко 06

Клименко в комментариях под постом поясняет, что таким образом РПЦ строит на месте памятника архитектуры трапезную церковь и столовую на 200 человек.

Смотрите также: Оккупанты в Крыму уничтожили институт винограда и вина "Магарач"

Под постом журналиста также опубликовали фото для сравнения того, как раньше выглядело это место.

РПЦ в Крыму уничтожает пещерный город Качи-Кальон из-за постройки столовой на 200 человек, - журналист Клименко 07

Качи-Кальон (крестовый корабль) - средневековый пещерный монастырь, расположенный в долине реки Качи. Он находится в скалах Внутренней горной гряды над дорогой Бахчисарай — Синапное, между сёлами Предущельным и Баштановкой. Период развития и расцвета Качи-Кальона приходится на VI—XVIII века. Памятка насчитывает 250 искусственных пещер разного возраста и различного назначения (в том числе хозяйственного, производственного, жилищного, церковно-ритуального), вырубленных в основном в стенах 5 крупных гротов природного происхождения. Пещеры монастыря содержатся на отроге Внутренней гряды на высоте 450-510 м над уровнем моря. Их датируют VI-VIII вв. Скала, где размещены пещеры, подобна носу огромного корабля, причем сверху она изрезана трещинами, которые создают изображение креста (отсюда и название "крестовый корабль"). У подножия скалы и по крутому склону разбросаны глыбы известняка, некоторые размером с двухэтажный дом. В глыбах, отделившиеся от горного массива, заметны следы горных выработок.

Источник: https://censor.net.ua/p3096983
 
 
 Топ комментарии
 
Кацапи все знищують, стукають там своїми копитцями
 показать весь комментарий
 
ну, попам же надо где-то столоваться, вот они и занимают чужую пещеру.
 показать весь комментарий
 
Пещерные города Крыма - это нечто необыкновенное! Когда-то были в Мангупе, Эски-Кермене, Тепе-Кермене, с палатками на несколько дней ездили..)) А какая вкусная вода была в источниках.. на рассвете там просто фантастическая красота..)) У татар покупали лепешки, сыр, молоко..)) Те пещерные города пережили столько войн и различных катаклизмов, а вот кацапское нашествие, похоже, "не переживут".. РПЦ в Крыму уничтожает пещерный город Качи-Кальон из-за постройки столовой на 200 человек, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 2851
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Кацапи все знищують, стукають там своїми копитцями
 показать весь комментарий
 
 
ну, попам же надо где-то столоваться, вот они и занимают чужую пещеру.
 показать весь комментарий
 
 
а публичный дом с монахинями для отобедавших попов сразу за столовой будет или в соседней пещере? РПЦ в Крыму уничтожает пещерный город Качи-Кальон из-за постройки столовой на 200 человек, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 3491
 показать весь комментарий
 
 
РПЦ в Крыму уничтожает пещерный город Качи-Кальон из-за постройки столовой на 200 человек, - журналист Клименко. ФОТОрепортаж
так,им, ведь нужно где то трапезничать,верно?)
 показать весь комментарий
 
 
Трапезничают священнослужители, а они - столуются. Не надо путать.
 показать весь комментарий
 
 
кацапы,ройте яму в пещере поглубже....Только технику пусть оставят чтобы потом крымские бандеровцы этих попов вручную в пещеру не закидали. Бульдозерами сподручнее будет их туда трамбовать.
 показать весь комментарий
 
Пещерные города Крыма - это нечто необыкновенное! Когда-то были в Мангупе, Эски-Кермене, Тепе-Кермене, с палатками на несколько дней ездили..)) А какая вкусная вода была в источниках.. на рассвете там просто фантастическая красота..)) У татар покупали лепешки, сыр, молоко..)) Те пещерные города пережили столько войн и различных катаклизмов, а вот кацапское нашествие, похоже, "не переживут"..
 показать весь комментарий
 
 
"Здесь, в этих складках моря и земли,
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды...".
(Максимилиан Волошин. "Дом поэта").
 показать весь комментарий
 
 
Все больше русским надобно земли,
Они всегда в пути, первопроходцы:
Hе все еще заплеваны колодцы:
Захапав же - насрали и ушли!"
(Сергей Терсимонов (1953-2012). Донецкий поэт).
 показать весь комментарий
 
 
Бог холодных, бог голодных,

Нищих вдоль и поперек,

Бог имений не доходных
Вот он, вот он, русский бог.

Бог грудей и жоп отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог.

К глупым, полон благодати
К умным, беспощадно строг,
Бог всего, что есть не к стати,
Вот он, вот он, русский бог.

Вяземский из письма Тургеньеву.
18 апреля 1828 года
 показать весь комментарий
 
 
Телом немытым, гауном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией…
Что же так пахнет? Конечно, - ...!
 показать весь комментарий
 
 
скоро в Чуфут-Кале сделают наливайку и хостел....
 показать весь комментарий
 
 
Попы издревле доказали

Неистовство утроб своих,

И в древности так славно жрали,

Что назвали жрецами их. (с) Николай Щербина 1841
 показать весь комментарий
 
 
Скажите, это уже дно?
...
Впрочем, вряд ли.
 показать весь комментарий
 
 
А чему удивляться? раша и есть - ПАРАША
РПЦ в Крыму уничтожает пещерный город Качи-Кальон из-за постройки столовой на 200 человек, - журналист Клименко - Цензор.НЕТ 9936
 показать весь комментарий
 
 
И не то чтоб хунвейбины
Любят статуи, картины -
Вместо статуй будут урны
"Революции культурной" (с)

Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi/151.htm
 показать весь комментарий
 
 
Как говаривал Шариков : - А где же я буду харчеваться? Я без пропитания не могу.
 показать весь комментарий
 
Как говаривал Шариков : - А где же я буду харчеваться? Я без пропитания не могу.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортажРПЦ в Крыму уничтожает пещерный город Качи-Кальон из-за постройки столовой на 200 человек, - журналист Клименко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх