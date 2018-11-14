 РПЦ в Крыму уничтожает пещерный город Качи-Кальон из-за постройки столовой на 200 человек, - журналист Клименко. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет в Facebook журналист Андрей Клименко.
"Оккупированный Крым. Пещерный город и монастырь Качи-Кальон. Археологический памятник. Бахчисарайский район, между селами Предущельное и Баштановка...", - пишет журналист и публикует фото, на котором видно строительную технику оккупантов и свежевыдолбленную нишу в скале.
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Клименко в комментариях под постом поясняет, что таким образом РПЦ строит на месте памятника архитектуры трапезную церковь и столовую на 200 человек.
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Под постом журналиста также опубликовали фото для сравнения того, как раньше выглядело это место.
Качи-Кальон (крестовый корабль) - средневековый пещерный монастырь, расположенный в долине реки Качи. Он находится в скалах Внутренней горной гряды над дорогой Бахчисарай — Синапное, между сёлами Предущельным и Баштановкой. Период развития и расцвета Качи-Кальона приходится на VI—XVIII века. Памятка насчитывает 250 искусственных пещер разного возраста и различного назначения (в том числе хозяйственного, производственного, жилищного, церковно-ритуального), вырубленных в основном в стенах 5 крупных гротов природного происхождения. Пещеры монастыря содержатся на отроге Внутренней гряды на высоте 450-510 м над уровнем моря. Их датируют VI-VIII вв. Скала, где размещены пещеры, подобна носу огромного корабля, причем сверху она изрезана трещинами, которые создают изображение креста (отсюда и название "крестовый корабль"). У подножия скалы и по крутому склону разбросаны глыбы известняка, некоторые размером с двухэтажный дом. В глыбах, отделившиеся от горного массива, заметны следы горных выработок.
так,им, ведь нужно где то трапезничать,верно?)
Людских культур не просыхала плесень -
Простор столетий был для жизни тесен,
Покамест мы - Россия - не пришли.
За полтораста лет - с Екатерины -
Мы вытоптали мусульманский рай,
Свели леса, размыкали руины,
Расхитили и разорили край.
Осиротелые зияют сакли;
По скатам выкорчеваны сады.
Народ ушел. Источники иссякли.
Нет в море рыб. В фонтанах нет воды...".
(Максимилиан Волошин. "Дом поэта").
Они всегда в пути, первопроходцы:
Hе все еще заплеваны колодцы:
Захапав же - насрали и ушли!"
(Сергей Терсимонов (1953-2012). Донецкий поэт).
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений не доходных
Вот он, вот он, русский бог.
Бог грудей и жоп отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он, русский бог.
К глупым, полон благодати
К умным, беспощадно строг,
Бог всего, что есть не к стати,
Вот он, вот он, русский бог.
Вяземский из письма Тургеньеву.
18 апреля 1828 года
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Тленом и кровью, плешивым мессией…
Что же так пахнет? Конечно, - ...!
Неистовство утроб своих,
И в древности так славно жрали,
Что назвали жрецами их. (с) Николай Щербина 1841
...
Впрочем, вряд ли.
Любят статуи, картины -
Вместо статуй будут урны
"Революции культурной" (с)
Источник: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/stihi/151.htm