 Своеобразный способ борьбы со снегом: в Киеве снова затопило улицу из-за прорыва трубы. ФОТО

Об этом сообщил ресурс "Киев Оперативный" в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Своеобразный способ борьбы со снегом выбрали местные коммунальные службы в ЖК "Комфорт Таун"", - говорится в сообщении.
По данным очевидцев, подтопление произошло в районе 7 -16 корпусов комплекса.
И уже по состоянию на 16:45, по информации Еспресо.TV, коммунальные службы Дарницкого района откачали воду из подтопленной улицы.
Накануне, 13 ноября, в центре Киева на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, в результате чего машины оказались в кипятке, по меньшей мере одна из них провалилась в асфальт.
Скажут, что это МВФ потребовал затопить улицы по новой программе )))
Было бы смешно, если бы не было грустно от действий одноклеточных во власти, что во главе Киева, что Украины!
давай, відчалюй.
справа не в назві міста а в особистій неприязні та ненависті.
своїм друзям він в помилки не тикає.
Неделя！
Не, ну надо ж отдохнуть чуваку...
все вам не так...
и снег не тогда и не там... и вода не в тему...и не в цвет...
Запалили шини під міськгазом:
у Черкасах люди вимагають запустити тепло в будинки https://24tv.ua/n1063301
А жил Геродот в V столетии до .н.э.
Анатолий Близнюк,бывший ДАУНетский министр ЖКХ