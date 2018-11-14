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Все про:горячая вода (60) Киев (16769) прорыв (56)

 Своеобразный способ борьбы со снегом: в Киеве снова затопило улицу из-за прорыва трубы. ФОТО

В Киеве снова прорвало трубу, в результате затопило улицу в Дарницком районе на территории жилого комплекса "Комфорт Таун".

Об этом сообщил ресурс "Киев Оперативный" в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Своеобразный способ борьбы со снегом выбрали местные коммунальные службы в ЖК "Комфорт Таун"", - говорится в сообщении.

По данным очевидцев, подтопление произошло в районе 7 -16 корпусов комплекса.

Своеобразный способ борьбы со снегом: в Киеве снова затопило улицу из-за прорыва трубы 01
Своеобразный способ борьбы со снегом: в Киеве снова затопило улицу из-за прорыва трубы 02
Своеобразный способ борьбы со снегом: в Киеве снова затопило улицу из-за прорыва трубы 03

И уже по состоянию на 16:45, по информации Еспресо.TV, коммунальные службы Дарницкого района откачали воду из подтопленной улицы.

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Накануне, 13 ноября, в центре Киева на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, в результате чего машины оказались в кипятке, по меньшей мере одна из них провалилась в асфальт.

Источник: https://censor.net.ua/p3096964
 
   
 Топ комментарии
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...ещё и затопило Süßwasser -- сладкой водой...*)
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Зробити асфальт з підігрівом і сніг розтане ))
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За все это заплатят из карманов украинцев.
Скажут, что это МВФ потребовал затопить улицы по новой программе )))
Было бы смешно, если бы не было грустно от действий одноклеточных во власти, что во главе Киева, что Украины!
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Я навіть радію, що не в Київі живу, там такі катаклізми весь час
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За 27 років незалежності крисчани так і не навчилися правильно писати - в Києві.
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Провокатори - це ті, що паплюжать назву столиці держави.
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провокатори це ті що затівають особисті розбірки і зводять наклепи.
давай, відчалюй.
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Ксения! -- Вы правы -- ...если надо, вместе повоюем с новопысарЯми...? *)
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не знаю, якщо чесно.
справа не в назві міста а в особистій неприязні та ненависті.
своїм друзям він в помилки не тикає.
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Ну, то Ваши проблемы... ...лично я -- з Київа! *)
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-- не згоден -- у Київі, з Київа, Київськи каштани...!
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Зате ж снігу не стало, все вам не вгодиш.))
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Сегодня Дима Камикадзе прислал видео из Новосибирска,Центральная отопительная магитраль разорвана в трех местах сразу..Горячая вода залила Новосибирск по Своеобразный способ борьбы со снегом: в Киеве снова затопило улицу из-за прорыва трубы - Цензор.НЕТ 7253 полному Тарифу.Скоро Мария Лондон расскажет подробнее,она сама с Новосиба
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Сегдня в Новосибирске МИНУС 20,мороз Крепчает вместе с РАБссиянцасми.. Своеобразный способ борьбы со снегом: в Киеве снова затопило улицу из-за прорыва трубы - Цензор.НЕТ 288 Своеобразный способ борьбы со снегом: в Киеве снова затопило улицу из-за прорыва трубы - Цензор.НЕТ 288
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Сегодня прям праздник автомобилиста. Кто там говорил что нужно сидеть дома и не выезжать на дороги? Вот вам еще будет пару десятков утоплеников.
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Бляха-муха, какой новаторский подход к решению проблемы со снегом!!!!! ДАЕШЬ ПИДАЛИКА В ПРЭЗЫДЭНТЫ!!!!! ВО ЗАЖИВЕМ!!!!
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Причём фото сделано уже после прибытия в Дубай или Монако.
Не, ну надо ж отдохнуть чуваку... Своєрідний спосіб боротьби зі снігом: у Києві знову затопило вулицю через прорив труби - Цензор.НЕТ 8630
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ТЭЦ греют землю. Никто ничего не делает, а только рассказывают сказки про энергоэффективность. Жмем трубы, проложенные при Союзе
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Не везде, давненько видел в центре меняли на хорошие трубы, но это не дешево перерыть всю дорогу, магистрали лежат по дорогам, подогрев немного помогает коммунальщикам, но трубы все равно требуют замены.
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Я так гадаю що чим вищі багатоповерхівки, тим більший тиск потрібен для подачі опалення, а теплотраси не розраховані на такий тиск, або працюють на межі, ось і рве їх. До того ж вони вже старі.
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тоесть автономное отопление вам не в кайф?
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к чему ваш вопрос я не понимаю. достаточно подвод холодной воды к каждому дому. и все. да и достаточно еще подвод газа. а субсидии оставте гройсману с порошенку.. еще можете посмотреть в интернете способы оплаты комунальных услуг в Европе. и в Англии тоже. оно вам будет интересно и познавательно, больше даже чем шеколадное правительство.
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Яка ще Європа та Англія коли мій будинок був зданий в 1951 році? Сталінка. Потрібно буде все переробляти з нуля. Тут всі труби ще на скрутках. І хто це робитиме коли тут через одного пенсіонери. Якщо не в темі, то не намагайтесь давати поради.
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каждый кузнец своего счастья. на государство не надейтесь. делайте сами. это мой Вам совет. Вы же в гетто не хотите обитать?
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Зачем откачали воду? Своеобразный способ борьбы со снегом: в Киеве снова затопило улицу из-за прорыва трубы - Цензор.НЕТ 7615 Я уже собирался на коньках кататься
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"Своеобразный способ борьбы со снегом: в Киеве снова затопило улицу из-за прорыва трубы" - ну это результат квотного назначения на хозяйственные должности, Виталик хороший, импозантный пацан, но он из другой оперы, не его ария.
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Тут Виталик не причем, это закрытый и абсолютно новый комфорт таун на Дарнице.
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балованные вы, киевляне
все вам не так...
и снег не тогда и не там... и вода не в тему...и не в цвет...
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И главное - эффективно, хрен поспоришь... снега и близко нет...
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Своєрідний спосіб боротьби зі снігом: у Києві знову затопило вулицю через прорив труби - Цензор.НЕТ 695224 канал‏ @24tvua 1 ч.1 час назад
Запалили шини під міськгазом:
у Черкасах люди вимагають запустити тепло в будинки https://24tv.ua/n1063301

Своєрідний спосіб боротьби зі снігом: у Києві знову затопило вулицю через прорив труби - Цензор.НЕТ 7702
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будет круто, когда эта лужа замерзнет )))
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Коммунальщиков дохлого ССРа никто не переплюнет,особенно ПЬЯНЫЕ рожи сварщиков воняющих ПОДВАЛОМ Своєрідний спосіб боротьби зі снігом: у Києві знову затопило вулицю через прорив труби - Цензор.НЕТ 9716
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А вот ударят Сибирские Морозы по Киеву,будкте знать как смеяца над Мавзолейными Хмырями ПЕДОФИЛА Плешивого.... Своєрідний спосіб боротьби зі снігом: у Києві знову затопило вулицю через прорив труби - Цензор.НЕТ 5164 Своєрідний спосіб боротьби зі снігом: у Києві знову затопило вулицю через прорив труби - Цензор.НЕТ 5164
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Заходим на станицу Геродот,древнегреческий историк и путешественник по всему миру.Уничальный ГРЕК записывал все что ВИДЕЛ своими глазами в том числе и об УКРАИНЕ...
А жил Геродот в V столетии до .н.э. Своєрідний спосіб боротьби зі снігом: у Києві знову затопило вулицю через прорив труби - Цензор.НЕТ 2399
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Недавно к приезду большого начальства косили траву под снегом на РАБссии.Видео Ютьюб Своєрідний спосіб боротьби зі снігом: у Києві знову затопило вулицю через прорив труби - Цензор.НЕТ 7698Дима Камикадзе чем уникален,тем что у него полтора миллиона подписчиков РАБссии в Ютьюбе..Не нужен ни Саша Сотник ни Саша Балу Своєрідний спосіб боротьби зі снігом: у Києві знову затопило вулицю через прорив труби - Цензор.НЕТ 7698 Своєрідний спосіб боротьби зі снігом: у Києві знову затопило вулицю через прорив труби - Цензор.НЕТ 7698
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Більше будуйте хмарочосів і всю зиму будете латати дірки. Ідійоти.
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Реформа ЖКХ приоритетная,потому что многие уже утеплились и поставили биметалические радиаторы отопления.Нам остается стричь бабло с этих болванов.
Анатолий Близнюк,бывший ДАУНетский министр ЖКХ Своєрідний спосіб боротьби зі снігом: у Києві знову затопило вулицю через прорив труби - Цензор.НЕТ 3787
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Не теряйся Киев.Организуй щось таке
Своєрідний спосіб боротьби зі снігом: у Києві знову затопило вулицю через прорив труби - Цензор.НЕТ 8573
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Там скорее всего 6 атмосферный пластик, он на максимальных режимах(температура, давление) иногда не выдерживает на соединениях.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСвоеобразный способ борьбы со снегом: в Киеве снова затопило улицу из-за прорыва трубы. ФОТО
 
 
 
 
 
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