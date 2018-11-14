 Своеобразный способ борьбы со снегом: в Киеве снова затопило улицу из-за прорыва трубы. ФОТО

Об этом сообщил ресурс "Киев Оперативный" в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

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"Своеобразный способ борьбы со снегом выбрали местные коммунальные службы в ЖК "Комфорт Таун"", - говорится в сообщении.

По данным очевидцев, подтопление произошло в районе 7 -16 корпусов комплекса.







И уже по состоянию на 16:45, по информации Еспресо.TV, коммунальные службы Дарницкого района откачали воду из подтопленной улицы.

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Накануне, 13 ноября, в центре Киева на улице Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, в результате чего машины оказались в кипятке, по меньшей мере одна из них провалилась в асфальт.