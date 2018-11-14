EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  3989  22
Все про:Киев (16769) прокуратура (3391) вандализм (396) электричка (62)

 Разоблачена группа вандалов, которые летом остановили городскую электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Киевской местной прокуратурой № 7 совместно с Подольским УП ГУ НП в г. Киеве по результатам проведения комплекса следственных и негласных следственных действий разоблачены вандалы, которые 31 июля 2018 года силой остановили электричку между станциями Сырец и Вышгородская, разрисовали вагоны и забросали людей камнями.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

В сообщении отмечается: "Напоминаем, что вандалы продержали электричку между станциями около получаса, в то время, когда в вагонах находились не только взрослые, но и дети. Кроме того, когда пассажиры начали делать хулиганам замечание, в них полетели камни и был применен слезоточивый газ.

Преступниками оказались 20-24-летние жители города Киева.

14.11.2018 по результатам проведения 7 обысков по месту жительства вандалов обнаружены и изъяты балаклавы, баллоны с краской, запчасти от электрички, вещества, похожие на наркотические средства, перчатки, видеокамеры и другие вещественные доказательства.

В настоящее время трем лицам уже объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц, с применением предметов заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений).

Продолжается активная работа по установлению других участников преступления. За совершенное молодым людям грозит от 3 до 7 лет лишения свободы".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сейчас вонять будет. Заныкайся. Ты шо, долбо#б?" - группа неизвестных остановила и разрисовала городскую электричку в Киеве. ВИДЕО

Разоблачена группа вандалов, которые летом остановили городскую электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров, - прокуратура 01
Разоблачена группа вандалов, которые летом остановили городскую электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров, - прокуратура 02
Разоблачена группа вандалов, которые летом остановили городскую электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров, - прокуратура 03
Разоблачена группа вандалов, которые летом остановили городскую электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров, - прокуратура 04
Разоблачена группа вандалов, которые летом остановили городскую электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров, - прокуратура 05

Источник: https://censor.net.ua/p3096955
 
   
 Топ комментарии
 
"20-24-летние жители" на малолеток уже не тянут. Срок получат как взрослые.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
от и славно! есть кому ремонтировать... бесплатно... электрички
(плюс краски в промышленном масштабе за их счет)
и снимать это на видио показывать вместо рекламы "сырупырятын" (по столько же раз)
 показать весь комментарий
 
 
Понимаешь разницу между заказным убийством, где действует профессиональный киллер, ограблением банка, где действуют профессиональные воры и хулиганкой малолеток, которые полюбому распиздели про свои геройства кому-то из знакомых и в итоге это приплыло полиции в руки практически без дополнительных усилий? Я тут ни в коем случае не умаляю заслуги полиции, просто дурные малолетки, самоутверждающиеся на электричке - хуёвые преступники, неспособные эффективно скрывать улики и держать язык за зубами.
 показать весь комментарий
 
"20-24-летние жители" на малолеток уже не тянут. Срок получат как взрослые.
 показать весь комментарий
 
 
Перефразирую. Долбоёбы - плохие преступники.
 показать весь комментарий
 
Раскаялся, возместят убытки и никто никого не посадит.
 показать весь комментарий
 
Ну, только Шерлок Холмс и Миссис Марпл раскрывают 100% преступлений
 показать весь комментарий
 
Приятно читать такие новости. Не ожидал, что найдут. Значит остались еще профессионалы в системе МВД. Ну а отморозкам, конечно, желаю получить по максимуму.
 показать весь комментарий
 
 
Ага.професионалы. сколько времени прошло?
Это дело и нахрен никому не нужно было, но, вероятно, просто пришла информация. И повеселить. ИМХО, кпк, люди в погонах и законы - не позволяют этому же закону торжествовать.
 показать весь комментарий
 
"Разоблачена группа вандалов, которые летом остановили городскую электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров, - прокуратура" - уже не малолетки (20-24г), значит поможет только кастрация, или на удобрения.
 показать весь комментарий
 
 
Забросать обезьян камнями, как это делают в некоторых мусульманских странах.
 показать весь комментарий
 
 
вандалы, это скандинавкские дикари- канибалы, которые воевали с "культурно развитыми" викингами. предки мокшанцев.
 показать весь комментарий
 
О УЖЕ И ,,КАМНЯМИ ЗАБРОСАЛИ". ПРОГРЕСС. ТАК И ДО ОБСТРЕЛА РАДЫ ДОЙДЁТ.
 показать весь комментарий
 
хлопцы неудачно повеселились,но отвечать придётся серьёзно,если,конечно дело не перешьют)
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияРазоблачена группа вандалов, которые летом остановили городскую электричку в Киеве и забросали камнями пассажиров, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх