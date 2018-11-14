 Полиция ищет женщину, бросившую своего новорожденного сына у больницы в Лисичанске. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники луганской полиции, которые действуют в составе Объединенных сил, обращаются к гражданам за помощью в розыске женщины, которая вчера, 13 ноября, оставила у Луганской областной детской клинической больницы (г. Лисичанск) своего новорожденного мальчика. Мальчик родился примерно 11 ноября 2018.
Уважаемые жители и гости города Лисичанск! Если Вы владеете любой информацией, которая поможет в розыске матери, бросившей своего ребенка, просим вас обращаться в Лисичанский отдел полиции (телефон дежурной части (050) 662-92-33) или по номеру 102", - говорится в сообщении.
Нехай в цього маляти буде щасливе життя.
при некоторых больницах и роддомах есть "окно жизни"...
пусть отдают туда "ненужных" (прости Господи) детей - так гуманно и безопасно
и... может и не надо искать... кукушек?
Слава Богу, что не выкинула малыша.