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 Полиция ищет женщину, бросившую своего новорожденного сына у больницы в Лисичанске. ФОТО

В Лисичанске у Луганской областной детской клинической больницы мать оставила своего новорожденного мальчика.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

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"Сотрудники луганской полиции, которые действуют в составе Объединенных сил, обращаются к гражданам за помощью в розыске женщины, которая вчера, 13 ноября, оставила у Луганской областной детской клинической больницы (г. Лисичанск) своего новорожденного мальчика. Мальчик родился примерно 11 ноября 2018.

Уважаемые жители и гости города Лисичанск! Если Вы владеете любой информацией, которая поможет в розыске матери, бросившей своего ребенка, просим вас обращаться в Лисичанский отдел полиции (телефон дежурной части (050) 662-92-33) или по номеру 102", - говорится в сообщении.

Полиция ищет женщину, бросившую своего новорожденного сына у больницы в Лисичанске 01

Полиция ищет женщину, бросившую своего новорожденного сына у больницы в Лисичанске 02

Источник: https://censor.net.ua/p3096920
 
 
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Хоч не на смітник викинула як деякі..
Нехай в цього маляти буде щасливе життя.
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Для чего её ищут ? Чтобы Украина кормила ещё одну дуру в тюрьме .? Пусть этого малыша найдут приемные заботливые родители .
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Зачем ищет?Её наказание придёт в нужный час,карма своё дело сделает.Ребёнку пожелание здоровья и счастливой жизни в любящей приёмной семье.
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Та коли ж ви зробите в пологових будинках "вікна життя". Дітей будуть кидати. І лише від держави залежить куди, на смітник, без надії для немовляти, чи в пологовий, з надією на життя і родину. А через такі "розшуки" ці "матері" точно, що маля подалі закинуть. Що не зрозуміло?
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що значить коли ви зробите в пологових будинках "вікна життя"? Їх ще років 10 назад поробили!
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зачем? чтобы поблагодарить что не выбросила на мусорку или не придушила?
при некоторых больницах и роддомах есть "окно жизни"...
пусть отдают туда "ненужных" (прости Господи) детей - так гуманно и безопасно
и... может и не надо искать... кукушек?
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зачем? он жив, она ж его не убила и на помойку не выкинула, и на том спасибо...
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Рости большой и сильный казак! Тебе обязательно найдется хорошая семья.
Слава Богу, что не выкинула малыша.
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Чтобы всучить его обратно.Поскольку государство не просило его рожать.
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А для чого шукає? Коли постаріє, сама його шукати буде...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция ищет женщину, бросившую своего новорожденного сына у больницы в Лисичанске. ФОТО
 
 
 
 
 
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