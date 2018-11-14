 Полиция ищет женщину, бросившую своего новорожденного сына у больницы в Лисичанске. ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

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"Сотрудники луганской полиции, которые действуют в составе Объединенных сил, обращаются к гражданам за помощью в розыске женщины, которая вчера, 13 ноября, оставила у Луганской областной детской клинической больницы (г. Лисичанск) своего новорожденного мальчика. Мальчик родился примерно 11 ноября 2018.

Уважаемые жители и гости города Лисичанск! Если Вы владеете любой информацией, которая поможет в розыске матери, бросившей своего ребенка, просим вас обращаться в Лисичанский отдел полиции (телефон дежурной части (050) 662-92-33) или по номеру 102", - говорится в сообщении.