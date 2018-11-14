 С погибшим на Донбассе воином 72-й ОМБр Юрием Олийныком простились на Полтавщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 14 ноября, в селе Ивановка Кобеляцкого района Полтавской области состоялась церемония прощания с Юрием Михайловичем Олийныком (позывной Полтава), 1974 года рождения, жителем Киева, сапером 72-й отдельной механизированной бригады, который погиб 10 ноября во время рекогносцировки местности и проведения инженерной разведки между наблюдательными постами на Светлодарском направлении, вблизи поселка Луганское Донецкой области в результате срабатывания установленного врагом радиоуправляемого фугаса.

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Юрий Олийнык родился 15.11.1074 года в селе Ивановка Полтавской области. Жил в Киеве. Работал в Киево-Святошинском Дорожно-эксплуатационном управлении трактористом.

Призван в ряды Вооруженных Сил Украины в 3-ю волну мобилизации. Служил сначала в 3-м взводе 2-й роты 12-го отдельного мотопехотного батальона "Киев", затем - старшиной, командиром отделения в 4-й роте.

У погибшего военнослужащего осталось двое детей.

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Украинский воин Юрий Олийнык







Фото: Лтава