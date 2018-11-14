 Купол Рады отреставрирован: работы завершены досрочно, сэкономлен почти миллион. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата парламента, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что ремонт купола не проводился уже 70 лет, и это подтверждают архивные документы – последний раз конструкцию восстанавливали в 1948 году после разрушения авиабомбой во время Второй мировой войны.
"С тех пор стекло потрескалось, герметики почти рассыпались, металлические части покрылись ржавчиной", - говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе отметили, что год назад ООО "Украинский институт стальных конструкций имени В. Н. Шимановского" разработал проектно-сметную документацию, на основании которой в мае-июне 2018 года провели тендер. Подрядчиком реконструкции была выбрана строительно-реставрационная фирма "Відродження" и заключен соответствующий договор, согласно которому общая цена договора составила 7,5 млн грн, сроки выполнения - не позднее 10 декабря 2018 года.
"Однако представители фирмы работали круглосуточно в три смены по 20 человек. Работы завершены досрочно - 30 октября, а также сэкономлены средства - потрачено 6,7 млн грн из запланированных 7,5 млн грн", - отметили в Аппарате ВР.
"С точки зрения оценки выполненных работ в цифровых показателях, то для верхней части купола было потрачено 650 метров армированного стекла, 1400 литров современных герметиков. На реставрацию металлического сооружения купола потрачено около 2 тонн нержавеющей стали и 0,5 тонны краски", - добавили в пресс-службе.
Износ теплосетей 80%, целые города сидят без отопления. Купол рады, в которой сидит куча бездельников, отреставрирован.
Надька села, что бы когда купол рухнет, у нее 100% алиби!
Система ценностей диаметрально противоположна врожденной инфантильности тутошнего "народа".
Причем, пока большиснтво населения Украины будет "народом", а не таким, как я, нифига тут не изменится.
По закону ж живут лохи?
Я германофил и сторонник железного порядка. Поэтому этот твой "народ" не просто не понимаю, а презираю. Даже каким-то кацапизмом от вас веет временами.
Вы и подобные тебе стюарт-пирсы и прочая шлоипень сидите по уши в говне и только ноете, мечтая о том, как бы у кого-то что-то забрать и обвинить в ваших собственных бедах.
Вам не приходит в голову мысль, что за все надо платить.
Вы не считаете, что нарушение закона кем-то не дает вам право тоже нарушать закон.
Вы сбрасываете свои проблемы на других и ждете улучшения, не прикладывая даже минимум усилий, чтобы сделать лучше хотя бы себе самому.
Вы бесполезный балласт для Украины и таких, как я. И в моих глазах вы ничем не лучше 450 тунеядцев в ВР. Только их всего 450, а вас миллионы.
Поэтому, между нами девочками, я считаю, что эту страну спасут только массовые расстрелы рассово неполноценных.
интересно во сколько всего обошелся ремонт купола украинцам?
Получается в Украине за время Парашенка никакой люстрации еще не было.
раком...впаде на довбешки...