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Все про:ВР (22439) реставрация (28)

 Купол Рады отреставрирован: работы завершены досрочно, сэкономлен почти миллион. ФОТО

Реставрация купола Верховной Рады Украины завершена досрочно. При этом сэкономлен почти миллион гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата парламента, передает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что ремонт купола не проводился уже 70 лет, и это подтверждают архивные документы – последний раз конструкцию восстанавливали в 1948 году после разрушения авиабомбой во время Второй мировой войны.

"С тех пор стекло потрескалось, герметики почти рассыпались, металлические части покрылись ржавчиной", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что год назад ООО "Украинский институт стальных конструкций имени В. Н. Шимановского" разработал проектно-сметную документацию, на основании которой в мае-июне 2018 года провели тендер. Подрядчиком реконструкции была выбрана строительно-реставрационная фирма "Відродження" и заключен соответствующий договор, согласно которому общая цена договора составила 7,5 млн грн, сроки выполнения - не позднее 10 декабря 2018 года.

"Однако представители фирмы работали круглосуточно в три смены по 20 человек. Работы завершены досрочно - 30 октября, а также сэкономлены средства - потрачено 6,7 млн грн из запланированных 7,5 млн грн", - отметили в Аппарате ВР.

Купол Рады отреставрирован: работы завершены досрочно, сэкономлен почти миллион 01

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"С точки зрения оценки выполненных работ в цифровых показателях, то для верхней части купола было потрачено 650 метров армированного стекла, 1400 литров современных герметиков. На реставрацию металлического сооружения купола потрачено около 2 тонн нержавеющей стали и 0,5 тонны краски", - добавили в пресс-службе.

Источник: https://censor.net.ua/p3096906
 
   
 Топ комментарии
 
Ну теперь украинцы спокойны.
Износ теплосетей 80%, целые города сидят без отопления. Купол рады, в которой сидит куча бездельников, отреставрирован.
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Самая главная и животрепещущая проблема в нашей стране!
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Ну теперь украинцы спокойны.
Износ теплосетей 80%, целые города сидят без отопления. Купол рады, в которой сидит куча бездельников, отреставрирован.
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А какие проблемы, порохобот? Зачем депутатам что-либо принимать, если все делает мудрый президент Порошенко?
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Никаких, кроме тебя, пиараста кацапскрого.
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Это кто гавкнул? Отпетушаренный борщаговской гопотой дильнычый мусор, прославившийся во время Майдана групповым минетом беркутне?
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"С тех пор стекло потрескалось, герметики почти рассыпались, металлические части покрылись ржавчиной" - перечитываю и плачу. Жалко....
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А.... понял...
Надька села, что бы когда купол рухнет, у нее 100% алиби!
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Самая главная и животрепещущая проблема в нашей стране!
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У парламента купол,у банковой томос...каждому своё
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У хитрожопых евробляхи и долг за отопление. Купол Рады отреставрирован: работы завершены досрочно, сэкономлен почти миллион - Цензор.НЕТ 9789 Каждому свое.
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Поздравляю с приобретением долга и хитрожопости})))
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Та по коментах ми зрозуміли, що ти не із народа.
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Да явно из какого-то другого. Купол Ради відреставровано: роботи завершено достроково, заощаджено майже мільйон - Цензор.НЕТ 2120
Система ценностей диаметрально противоположна врожденной инфантильности тутошнего "народа".

Причем, пока большиснтво населения Украины будет "народом", а не таким, как я, нифига тут не изменится.

По закону ж живут лохи?
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А в чому твої цінності,уточни будь-ласка?
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На последний вопрос сам себе ответь и поймешь.

Я германофил и сторонник железного порядка. Поэтому этот твой "народ" не просто не понимаю, а презираю. Даже каким-то кацапизмом от вас веет временами.
Вы и подобные тебе стюарт-пирсы и прочая шлоипень сидите по уши в говне и только ноете, мечтая о том, как бы у кого-то что-то забрать и обвинить в ваших собственных бедах.
Вам не приходит в голову мысль, что за все надо платить.
Вы не считаете, что нарушение закона кем-то не дает вам право тоже нарушать закон.
Вы сбрасываете свои проблемы на других и ждете улучшения, не прикладывая даже минимум усилий, чтобы сделать лучше хотя бы себе самому.

Вы бесполезный балласт для Украины и таких, как я. И в моих глазах вы ничем не лучше 450 тунеядцев в ВР. Только их всего 450, а вас миллионы.

Поэтому, между нами девочками, я считаю, что эту страну спасут только массовые расстрелы рассово неполноценных. Купол Ради відреставровано: роботи завершено достроково, заощаджено майже мільйон - Цензор.НЕТ 8483
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Не радуйтесь загодя. Вон надька выйдет и всему ваше ремонту сюр
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Більшість українців мріє щоб той купол впав на голови депутатам.
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А купол-то за что? Вещь в хозяйстве полезная: цибулю там в яшшичках посадить, лимон в кадке...
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Ви ж самі ціх депутатів обрали.Не подобаються-зміняйте.
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Кто их избирал? Их *избирали* по закрытым спискам как кота в мешке. Кроме в Украине такое законодательство что если 90% не придет на выборы то выберут по голосованию тех 10 человек которые придут.
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Бачили очі,що купували, тепер їжте,хоч повилазьте.В следующий раз отнеситесь к выборам со всей серьёзностью.
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Надя , сука , на такую красоту покушалась !
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Эх и Гаде не дали по стрелять по куполу
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На ровном месте пэрэмогу сделали. Потратили не 7,5 миллионов а всего 6,5 миллионов. Нужно было выделить 50 миллионов а потратить всего 25. Тогда бы пэрэмога была бы еще больше так как секономили бы аж половину.
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Ну тепер Україна заживе,купол відремонтований, Томос виклянчиний, все тепер наладиться, зарплати відразу виростуть до польських.
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сколько "съэкономили" я услыщал
интересно во сколько всего обошелся ремонт купола украинцам?
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На проект новой ветки метро , на проект только, выделено 150 млн.!!!грн. А они нам про среднюю зарплату...
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Ви не забувайте, що 20 років назад більшість мали зарплати у 300 грн...
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Кстати, по новым соевым реформам на пенсию теперь люди будут выходить в 63 года или не менее 25-ти лет официального стажа работы. Ето будет полный 3.14здец для людей которые работали кто где и без трудовых в 90-е и начала 2000-х годов, а так же для тех кто сейчас вынужден работать на зароботках за границей.
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Ещё вариант люстрации (только надо в люстру побольше ламп максимальной мощности, и лепистричества не пожалеть... ненадолго...)
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Отсюда и пошло слово ЛЮСТРАЦИЯ Купол Ради відреставровано: роботи завершено достроково, заощаджено майже мільйон - Цензор.НЕТ 5989
Получается в Украине за время Парашенка никакой люстрации еще не было.
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Читаю, ох як любе народ владу всю, та в тому числі депутатів, ото ми люди до хазяйнувалися в Вкраїні?!
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Маю надію, що ця економія вилізе деПутанам боком чи
раком...впаде на довбешки...
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А еще-б депутатов на нем развесить, ото был бы праздник!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКупол Рады отреставрирован: работы завершены досрочно, сэкономлен почти миллион. ФОТО
 
 
 
 
 
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