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 Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине. ФОТОрепортаж

Сегодня на Гостомельском шоссе под Киевом столкнулись три автомобиля. Два из них были на летней резине.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, передает Цензор.НЕТ.

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"Первые любители летней резины зимой уже на собственном опыте убедились в "безопасной" езде в снегопад на скользкой дороге: Гостомельское шоссе, столкновения трех легковых автомобилей (двое из которых на летней резине), 4 пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение... Информация говорит сама за себя", - написал он.

Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине 01
Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине 02

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Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине 03
Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине 04
Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине 05
Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине 06

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня утром, 14 ноября, в Киеве начался снегопад. Для очистки города от снега задействовано 287 единиц техники, а также 61 бригада по ручной уборке. В связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев. Наземный общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания движения. 

Кроме того, в одном только Киеве из-за снегопада произошло почти 300 ДТП.

Источник: https://censor.net.ua/p3096900
 
   
 Топ комментарии
 
Утром три часа ждал в очереди на шиномонтаж . Лучше три часа , чем без ноги .
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ну если чел типил то ему дорога на кладбище и поскорее Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине - Цензор.НЕТ 698
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Олени! Переобуйтесь! Проявите заботу о людях.
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ну если чел типил то ему дорога на кладбище и поскорее Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине - Цензор.НЕТ 698
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Цезор! Прокинся.
«Кабинет министров на заседании в среду, 14 ноября, решил ввести запрет на отключение газоснабжения теплоснабжающим предприятиям во время »


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Это типа Гройсман спас народ от замерзания?Сейчас платёжки пройдут за этот газ.
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Ну так это ж эти корупционеры приняли решение отключать,к сейчас приняли не отключать.То есть сами создали проблему,а сейчас героически и её решили.
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«На виплати за інтенсивність праці співробітникам міської ради Сміли, де відсутнє опалення, було витрачено 10 млн гривень. Про це під час засідання уряду заявив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко, повідомляють Патріоти України.
"Три місяці шукали місцеві депутати (Сміли, - ред.) кошти, щоб дати гарантії та запустити опалення - 15 млн гривень. У той же час на стимулюючі виплати за інтенсивність праці, за напруженість, робітникам міської ради Сміли, за інформацією Черкаської ОДА, було виплачено 10 млн гривень. На бюджетну, соціальну, культурну сферу такі ж премії було виділено 5 млн гривень", - розповів Зубко.»
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А у Одного Колобова месячная премия 30 000 000 гривен
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Видимо нужно все таки как то законодательно обязать водителей переобуваться исходя от какой то даты, но в нашей стране сразу появится очередная коррупционная схема!
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Олени! Переобуйтесь! Проявите заботу о людях.
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Утром три часа ждал в очереди на шиномонтаж . Лучше три часа , чем без ноги .
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Ну, нормальные переобулись в начале ноября.
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Мчс вроде норм куртки выдали, для сравнения можно с трудом разглядеть еще старый образец на фото.
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Под каким Киевом, это мордва развлекается
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Перший сніг зразу алєнєй виводить погуляти.
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И шо?Зимняя резина панацея?Я так не думаю.Никто не знает что за поворотом.................
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üf харошая зимняя резина почти панацея
я по стеклу 120 км ч ездил
а кто сидел рядом с машин и резиной попроще потом по полчаса срались
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дорога не посыпана там и зимняя резина не спасет если дятел за рулем .лавное отвести от себя ответственность
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суки соевые....дайте людям ввозить авта и шины ....
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суки звичайно
ты себе представь пенсионера на пенсию 1800 грвн покупающего комплект Continental winter contact
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без нее удобнее не ездить а сидеть в вк ..фб..инсте..ютубе и цензоре...как говорят у них-селяви
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧетверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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