 Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, передает Цензор.НЕТ.
"Первые любители летней резины зимой уже на собственном опыте убедились в "безопасной" езде в снегопад на скользкой дороге: Гостомельское шоссе, столкновения трех легковых автомобилей (двое из которых на летней резине), 4 пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение... Информация говорит сама за себя", - написал он.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня утром, 14 ноября, в Киеве начался снегопад. Для очистки города от снега задействовано 287 единиц техники, а также 61 бригада по ручной уборке. В связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев. Наземный общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания движения.
Кроме того, в одном только Киеве из-за снегопада произошло почти 300 ДТП.
«Кабинет министров на заседании в среду, 14 ноября, решил ввести запрет на отключение газоснабжения теплоснабжающим предприятиям во время »
"Три місяці шукали місцеві депутати (Сміли, - ред.) кошти, щоб дати гарантії та запустити опалення - 15 млн гривень. У той же час на стимулюючі виплати за інтенсивність праці, за напруженість, робітникам міської ради Сміли, за інформацією Черкаської ОДА, було виплачено 10 млн гривень. На бюджетну, соціальну, культурну сферу такі ж премії було виділено 5 млн гривень", - розповів Зубко.»
я по стеклу 120 км ч ездил
а кто сидел рядом с машин и резиной попроще потом по полчаса срались
ты себе представь пенсионера на пенсию 1800 грвн покупающего комплект Continental winter contact