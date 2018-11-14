 Четверо пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение, - в Нацполиции рассказали о последствиях езды по снегу на летней резине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Александр Фацевич, передает Цензор.НЕТ.

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"Первые любители летней резины зимой уже на собственном опыте убедились в "безопасной" езде в снегопад на скользкой дороге: Гостомельское шоссе, столкновения трех легковых автомобилей (двое из которых на летней резине), 4 пострадавших, травматическая ампутация ноги, длительное лечение... Информация говорит сама за себя", - написал он.





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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сегодня утром, 14 ноября, в Киеве начался снегопад. Для очистки города от снега задействовано 287 единиц техники, а также 61 бригада по ручной уборке. В связи с ухудшением погодных условий и скоплением транспорта введено оперативное положение для троллейбусов, автобусов и трамваев. Наземный общественный транспорт курсирует с отклонением от расписания движения.

Кроме того, в одном только Киеве из-за снегопада произошло почти 300 ДТП.