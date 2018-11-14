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 Канал контрабанды товаров в Россию и обратно блокирован на Сумщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Сумской области контрабанду товаров на территорию нашего государства из РФ и в обратном направлении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которой входили несколько граждан России, наладили незаконную переправку через госграницу Украины ядохимикатов, автозапчастей и продуктов питания.

Как было отмечено во время брифинга с участием руководства Управления СБУ в Сумской области, для переправки контрабанды вне установленных пунктов пропуска злоумышленники подыскивали "проводников" среди жителей приграничных населенных пунктов, в частности из криминальной среды.

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Также представители группировки создали по обе стороны границы так называемые перевалочные базы для отгрузки и временного хранения контрабандного товара. Незаконно ввезенная продукция сомнительного качества распространялась среди местных предпринимателей.

Во время спецоперации правоохранители остановили в Краснопольском районе девять грузовиков, на которых дельцы противоправно переместили из РФ в нашу страну продукции почти на одиннадцать миллионов гривен. Также задержан один из организаторов группировки - гражданин России и несколько его соратников - граждан Украины.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 201 Уголовного кодекса Украины, продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконной деятельности. Мероприятия по задержанию злоумышленников проводились совместно с пограничниками под процессуальным руководством прокуратуры".

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Канал контрабанды товаров в Россию и обратно блокирован на Сумщине, - СБУ 01
Канал контрабанды товаров в Россию и обратно блокирован на Сумщине, - СБУ 02
Канал контрабанды товаров в Россию и обратно блокирован на Сумщине, - СБУ 03
Канал контрабанды товаров в Россию и обратно блокирован на Сумщине, - СБУ 04
Канал контрабанды товаров в Россию и обратно блокирован на Сумщине, - СБУ 05
Канал контрабанды товаров в Россию и обратно блокирован на Сумщине, - СБУ 06
Канал контрабанды товаров в Россию и обратно блокирован на Сумщине, - СБУ 07

Источник: https://censor.net.ua/p3096899
 
   
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краснопілля пацани вчорашні, копайте середину-буду, от де клондайк. хоча ті, хто повинен копати, це і так знають.
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Убрали в одном месте конкурентов. Теперь надо ждать вести с других полей
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