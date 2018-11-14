 Аваков презентовал ипотечную программу покупки жилья для сотрудников структур МВД: При начислении выплаты будут учитывать состав семьи и выслугу лет. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

Как сообщает Цензор.НЕТ, презентация состоялась на заседании правительства 14 ноября.

По его словам, программа лизинга жилья для полицейских, отвечает мировым практикам.

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Сотрудник полиции сможет жить в квартире, за которую постепенно выплачивает взносы. Срок лизинга будет составлять не больше 20 лет. При начислении выплаты будут учитывать состав семьи и выслугу лет.

Так, если сотрудник служит в структурах МВД от 5 до 10 лет, то выплата уменьшается на 15%, от 10 до 15 лет – на 20%.

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При этом Аваков отметил, что система лизинга будет значительным стимулом для продолжения службы в полиции.

Министерство внутренних дел внесло проект постановления о перераспределении средств, предусмотренных для министерства на 2018 год, чтобы уже в этом году 2 миллиарда гривен были направлены на реализацию лизингового проекта на приобретение жилья, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Арсен Аваков заявил, что МВД предлагает новую программу финансового лизинга, чтобы спасатели и полицейские смогли приобрести собственное жилье на выгодных условиях.

"Распределение платежа будет выглядеть следующим образом: за счет государства будут компенсированы расходы по обслуживанию договора-лизинга (100%) и часть лизинговых платежей (до 40%). Сумма компенсации будет зависеть от стажа работы и состава семьи", - подчеркнул министр.

Он уточнил, что имея выслугу от 5 до 10 лет - ежемесячный платеж уменьшается на 10%; от 10 до 15 лет - на 20%; от 15 лет - на 30%. Кроме этого, при наличии детей платеж уменьшается еще на 5% за каждого ребенка.

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Арсен Аваков отметил, что для участия в программе необходимо несколько условий: выслуга не менее 2-х лет, кроме участников боевых действий; не менее 5-ти лет до выхода на пенсию; сотрудник должен находиться на квартирном учете; срок лизинга не более 20-ти лет. Также есть опция досрочного погашения.

Отдельно министр отметил, что сумма ежемесячной выплаты не будет превышать 25 процентов от денежного обеспечения.

Практически новый план от МВД будет выглядеть следующим образом, молодая семья из 3-х человек: 27-летний мужчина-полицейский с выслугой 7 лет, его жена и 3-летний ребенок берут 2-х комнатную квартиру в одном из областных центров. Полицейскому уже компенсированы 10% платежа за стаж службы плюс 5% за ребенка. Таким образом, ориентировочный ежемесячный платеж за жилье будет в рамках около 2000 гривен.

Арсен Аваков отметил, что если полицейский или спасатель получит ранения во время выполнения задач, МВД возьмет выплаты за квартиру на себя.

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Если человек уволится до того момента, как выплатит сумму лизинга, он должен будет компенсировать деньги, которые осталось доплатить.

В свою очередь, премьер - министр Владимир Гройсман заявил, что государство должно защищать тех, кто защищает и спасает его.

"Мы должны заботиться и защищать социально тех, кто защищает закон. Это абсолютно правильная инициатива, которая создает дополнительную мотивацию служить и защищать государство. Такие программы должны быть обязательными", - подчеркнул премьер.

Напомним, министр внутренних дел провел мотивационные встречи со специалистами ГСЧС и полицейскими, где и обсудили мотивационные программы от МВД.