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Все про:Аваков (2600) жилье (595) ипотека (87) МВД (7664) Нацполиция (8465) Национальная гвардия (1122) лизинг (1)

 Аваков презентовал ипотечную программу покупки жилья для сотрудников структур МВД: При начислении выплаты будут учитывать состав семьи и выслугу лет. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

Министр внутренних дел Арсен Аваков представил ипотечную программу покупки жилья для сотрудников полиции, Нацгвардии и других структур МВД.

Как сообщает Цензор.НЕТ, презентация состоялась на заседании правительства 14 ноября.

По его словам, программа лизинга жилья для полицейских, отвечает мировым практикам.

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Сотрудник полиции сможет жить в квартире, за которую постепенно выплачивает взносы. Срок лизинга будет составлять не больше 20 лет. При начислении выплаты будут учитывать состав семьи и выслугу лет.

Так, если сотрудник служит в структурах МВД от 5 до 10 лет, то выплата уменьшается на 15%, от 10 до 15 лет – на 20%.

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При этом Аваков отметил, что система лизинга будет значительным стимулом для продолжения службы в полиции.

Министерство внутренних дел внесло проект постановления о перераспределении средств, предусмотренных для министерства на 2018 год, чтобы уже в этом году 2 миллиарда гривен были направлены на реализацию лизингового проекта на приобретение жилья, сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Арсен Аваков заявил, что МВД предлагает новую программу финансового лизинга, чтобы спасатели и полицейские смогли приобрести собственное жилье на выгодных условиях.

"Распределение платежа будет выглядеть следующим образом: за счет государства будут компенсированы расходы по обслуживанию договора-лизинга (100%) и часть лизинговых платежей (до 40%). Сумма компенсации будет зависеть от стажа работы и состава семьи", - подчеркнул министр.

Аваков презентовал ипотечную программу покупки жилья для сотрудников структур МВД: При начислении выплаты будут учитывать состав семьи и выслугу лет 01

Он уточнил, что имея выслугу от 5 до 10 лет - ежемесячный платеж уменьшается на 10%; от 10 до 15 лет - на 20%; от 15 лет - на 30%. Кроме этого, при наличии детей платеж уменьшается еще на 5% за каждого ребенка.

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Аваков презентовал ипотечную программу покупки жилья для сотрудников структур МВД: При начислении выплаты будут учитывать состав семьи и выслугу лет 02

Арсен Аваков отметил, что для участия в программе необходимо несколько условий: выслуга не менее 2-х лет, кроме участников боевых действий; не менее 5-ти лет до выхода на пенсию; сотрудник должен находиться на квартирном учете; срок лизинга не более 20-ти лет. Также есть опция досрочного погашения.

Отдельно министр отметил, что сумма ежемесячной выплаты не будет превышать 25 процентов от денежного обеспечения.

Аваков презентовал ипотечную программу покупки жилья для сотрудников структур МВД: При начислении выплаты будут учитывать состав семьи и выслугу лет 03

Практически новый план от МВД будет выглядеть следующим образом, молодая семья из 3-х человек: 27-летний мужчина-полицейский с выслугой 7 лет, его жена и 3-летний ребенок берут 2-х комнатную квартиру в одном из областных центров. Полицейскому уже компенсированы 10% платежа за стаж службы плюс 5% за ребенка. Таким образом, ориентировочный ежемесячный платеж за жилье будет в рамках около 2000 гривен.

Арсен Аваков отметил, что если полицейский или спасатель получит ранения во время выполнения задач, МВД возьмет выплаты за квартиру на себя.

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Если человек уволится до того момента, как выплатит сумму лизинга, он должен будет компенсировать деньги, которые осталось доплатить.

В свою очередь, премьер - министр Владимир Гройсман заявил, что государство должно защищать тех, кто защищает и спасает его.

"Мы должны заботиться и защищать социально тех, кто защищает закон. Это абсолютно правильная инициатива, которая создает дополнительную мотивацию служить и защищать государство. Такие программы должны быть обязательными", - подчеркнул премьер.

Напомним, министр внутренних дел провел мотивационные встречи со специалистами ГСЧС и полицейскими, где и обсудили мотивационные программы от МВД.

Источник: https://censor.net.ua/p3096839
 
 
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Хорошая программа. Вот первый ее участник:
Сын главы МВД Украины Арсена Авакова Александр приобрел себе шестикомнатную квартиру в одном из самых дорогих жилых комплексов столицы, сообщается на сайте проекта "Наші Гроші".
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Сабаков їди на х...подонок і брехлива тварина.
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Ты смотри как перед выборами засуетились - и МВД и Нац.гвардия, и ВСУ хотят ощасливить квартирами... 5 лет молчали а сейчас вот аукцион невиданной щедрости как из рога изобилия. Аваков презентував іпотечну програму купівлі житла для співробітників структур МВС: Під час нарахування виплати враховуватимуть склад сім'ї та вислугу років - Цензор.НЕТ 4950
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Ты хотел всё #четырегоданазад или ничего не делать, а обещать счастья после выборов, как делают все кандидаты?
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Таке враження, що в Україні скоро вибори.
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А за какой хрен этот презентатор купил себе элитную недвижимость в Италии ?
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Почему полицейским? Почему они лучше других учителей, врачей... У каждого гражданина должна быть такая возможность - взять, при необходимости, жильё в лизинг на человеческих, а не грабительских условиях. И автомобиль. Что это за исключения такие или дискриминация остальных? Да, и за чей счёт банкет?
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///////?????
У середу, 14 листопада, поліція оголосила підозру в хуліганстві В'ячеславу Хімікусу, якому майже два роки тому пристрелив ногу депутат Верховної Ради Сергій Пашинський (фракція «Народний фронт»). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокат Марина Паринова.
«Хуліганив мовляв, нападав на нардепа, проїжджав повз в Мерседесі, від чого нардеп сильно постраждав. Дочекавшись поки вщухне резонанс, тихесенько, без адвоката, рано вранці приїхали додому і вручили підозру. Що характерно, нанесення вогнепальної перелому беззбройному перехожому для нардепа Пашинського не спричинила ніяких наслідків», - написала адвокат Хімікуса
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАваков презентовал ипотечную программу покупки жилья для сотрудников структур МВД: При начислении выплаты будут учитывать состав семьи и выслугу лет. ИНФОГРАФИКА (обновлено)
 
 
 
 
 
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