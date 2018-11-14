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 Дело об убийстве Ноздровской будет рассматривать суд присяжных. ФОТОрепортаж

Следующее заседание Шевченковского райсуда Киева по делу об убийстве юристки Ирины Ноздровской запланировано на 23 ноября.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала глава "Центра информации по правам человека" Татьяна Печончик, передает Цензор.НЕТ.

"Дело об убийстве Ирины Ноздровской будет рассматривать суд присяжных. Сегодня (пост написан 13 ноября. - Ред.) в Шевченковском районном суде Киева прошло подготовительное судебное заседание по делу об убийстве Ирины Ноздровской. Решались общие процессуальные вопросы рассмотрения уголовного дела. Прокурор зачитал обвинительный акт в отношении подозреваемого в убийстве Юрия Россошанского. Обвинительный акт был поддержан пострадавшими - родителями Ирины и ее дочерью Анастасией, их адвокаты тоже не заявили никаких протестов. Адвокат Юрия Россошанского Алексей Цыбенко ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела судом присяжных в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины, а также ходатайствовал о вызове в суд медицинского эксперта, который давал заключение при расследовании дела. Судейская коллегия удовлетворила ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Второе ходатайство о вызове эксперта суд отклонил, мотивировав тем, что эксперт будет вызван в рамках исследования доказательств и опроса свидетелей и экспертов в суде", - рассказала она

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"В течение 10 дней будут собраны семь человек, чтобы из них выбрать трех, которые будут присяжными по этому делу. Дело будет рассматриваться двумя судьями и тремя присяжными", - рассказал адвокат семьи Ирины Ноздровской Александр Панченко.

Следующее судебное заседание запланировано на 23 ноября.

Родители Ирины в зале судебного заседания не раз обращались к общественности и журналистов с просьбами о поддержке в освещении судебного процесса.

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Дело об убийстве Ноздровской будет рассматривать суд присяжных 01
Дело об убийстве Ноздровской будет рассматривать суд присяжных 02
Дело об убийстве Ноздровской будет рассматривать суд присяжных 03

Напомним, 1 января 2018 года журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской. Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения. Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской. 9 января суд арестовал подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской Юрия Россошанского - отца Дмитрия.

В августе прокуратура направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении обвиняемого в убийстве активистки.

Источник: https://censor.net.ua/p3096819
 
 
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Раніше було багато інформації щодо цієї кримінальної справи. Цікаві подробиці і докази винуватості Юрія Росошанського.
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Хоч би заткнулися вже з цим судом присяжних. Як можна кастроване вбожество з мусорів називати судом присяжних? В Англії - суд присяжних, у США - суд присяжних, в Україні - тьху, говорити соромно.
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У ЗМІ я зустрічав припущення журналіста про зв'язок вбивства Ірини із вбивством одесського активіста, здається журналіста, який перед смертю оголосив про розкриття ним якихось злочинних схем, пов'язаних із наркотиками. Той журналіст, що коментував смерть свого колеги, натякав на можливу допомогу і Ірини і вбитого журналіста тодішній спробі Михайла Саакашвілі організувати імпічмент, шляхом розкриття злочинних схем у Одесі. У зв'язку з припущенням автора публікації, я зрозумів, що винним, звичайно, буде Россошанський, бо щось я не чув тоді про спроби Михайла Саакашвілі і його оточення розслідувати цю справу. Можливо, у них були відсутні належні ресурси, можливо, і він і його оточення у політичній боротьбі обмежились популізмом. У зв'язку з цим, мені жаль наших найкращих людей, які поставили на популізм, і відкрились для удару незахищеними. Такі речі піднімати на-гора без гарантії ЦРУ, або МІ-5, --підписати собі смертний вирок. Я також бажав брати участь у кампанії Михайла Саакашвілі, то я підійшов сам до нього і до його брата Давида, дав їм мій номер телефону, і просив їх подзвонити, якщо вони захочуть проводити кампанію на більш солідному рівні, ніж популізм. Вони не подзвонили, хоча обіцяли. Я звертаюсь ось тут до наших найкращих пасіонаріїв із пересторогою: друзі, навчіться, нарешті, робити розумні вчинки. Політична кампанія Михайла Саакашвілі відшуміла і пройшла, як черговий шторм на морі, безслідно, а двох наших людей, найкращих, пассіонаріїв, з нами вже нема. Вони могли більш помірковано жити і продовжувати приносити користь Україні, якби не поставили свої життя на кон політичного популізму.
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Як стало відомо з публікацій ЗМІ, сестру Ірини вбив водій авто, бо вона була знайдена зі слідами від того автомобіля. Це одна карна справа. Щодо Ірини--це зовсім друга карна справа. Той підозрюваний, якого будуть судити, раніше підозрювався односельчанами у маніякальному кровопивстві? Хтось опитував односельчан підозрюваного? Теоретично, він міг найняти спільників, а після арешту вину взяти на себе, та імовірність його вини, як співучасника, могла б бути доведена судово-медичною експертизою, яка після аналізів, зробила б висновок, чи є підозрюваний кровопивцем. Якщо ні, то відсоток імовірної участі підозрюваного у вбивстві різко зменшується, бо він має прямий мотив вигоди уникнення цього злочину, розуміючи, що він стане головним підозрюваним.
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Цензор.НЕТФотоОбществоДело об убийстве Ноздровской будет рассматривать суд присяжных. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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