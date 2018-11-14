EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Фоторепортаж, Технологии
  7258  20
Все про:Минобороны (5455) снайперы (237)

 Новый маскировочный костюм снайпера показали в ВСУ. ФОТОрепортаж

Во время посещения 169-го учебного центра "Десна" начальник Генштаба Виктор Муженко проверил разработанный командой Главного управления развития и сопровождения матобеспечения ВСУ маскировочный костюм снайпера, а также импортные антиснайперские комплексы, которыми уже оснащаются снайперские пары в подразделениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления развития и сопровождения матобеспечения ВСУ в Facebook.

Смотрите также: Буквально на следующей неделе я планирую уволить своих двух заместителей, - Полторак. ВИДЕО

Костюм "разработан после изучения и анализа существующих аналогов с учетом пожелания самих снайперов" различных частей и родов войск.

"Карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещение разработаны согласно анатомических требований и мобильных задач снайперов. Манжеты рукавов продолжены - они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов, хорошо маскирует снайпера и основную часть оружия. В брюках предусмотрены отверстия для быстрого доступа к подкостюмному пространству (к снаряжению). Наличие эластичных шнуров и фиксаторов позволяет подогнать костюм под себя", - рассказали о новом костюме в ВСУ.

Как уточнили военные, маскировочная накидка разработана специально для тех задач, когда не нужен весь костюм, а нужно скрыть только верхнюю часть тела.

Новый маскировочный костюм снайпера показали в ВСУ 01
Новый маскировочный костюм снайпера показали в ВСУ 02
Новый маскировочный костюм снайпера показали в ВСУ 03
Новый маскировочный костюм снайпера показали в ВСУ 04
Новый маскировочный костюм снайпера показали в ВСУ 05

Новый маскировочный костюм снайпера показали в ВСУ 06

Источник: https://censor.net.ua/p3096815
 
   
 Топ комментарии
 
Больше сепарастов 200-х ....Удачи ребятам и девушкам.
 показать весь комментарий
 
"Мочить" русню надо,не испытывая ни малейшего дискомфорта.
 показать весь комментарий
 
В Украине реально русских уже больше чем на паРашке...там всё смешалось с азиатами разных мастей. Азиопа одним словом, и храмы у них с крестами и перевёрнутыми полумесяцами......
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Больше сепарастов 200-х ....Удачи ребятам и девушкам.
 показать весь комментарий
 
 
"Мочить" русню надо,не испытывая ни малейшего дискомфорта.
 показать весь комментарий
 
 
В Украине реально русских уже больше чем на паРашке...там всё смешалось с азиатами разных мастей. Азиопа одним словом, и храмы у них с крестами и перевёрнутыми полумесяцами......
 показать весь комментарий
 
 
а главное отверстие в брюках на пуговицах или по стандартам НАТО - слева?
 показать весь комментарий
 
А нормальную КИКИМОРУ сделать уже не в состоянии получается , которая на том же фото на стене весит . Да волонтеры костюмы куда круче этого черти ШО сами шьют еще с 14-го года . Все по принципу: Главное откат . Короче все как всегда , пацаны снайпера снова за свои или волонтерские будут покупать себе экипировку , а эта хрень так и будет валятся на складах. Короче история как с новыми комбезами для танкистов светло серого цвета , кто хоть раз был в танке Т-64 тот в курсе , во что он превращается через день.
 показать весь комментарий
 
 
Почему-то вспомнился мультик про черепаху, которая не успевала за сменой времён года.
Новий маскувальний костюм снайпера показали в ЗСУ - Цензор.НЕТ 4150
 показать весь комментарий
 
главное проверить на отражаемость ИК, а остальное можно на сетку подвязать. Много синтетики в ИК светится белее снега, независимо от видимого цвета. Так же и вещи постираные в фосфоросодержащих порошках
 показать весь комментарий
 
у снайпери беруть тільки флегматиків по темпераменту, менша циркуляція крові менше емоцій, менша температура.
 показать весь комментарий
 
температура тут не причём, я не о тепловизоре пишу, а о ближнем ИК и свойствах синтетической ткани. А темпераменты не главное, есть много других более важных факторов.
 показать весь комментарий
 
а витримка потрібна теж наприлад добу не їсти та пролежати біля мурашника особливо не рухаючись.
 показать весь комментарий
 
а нащо собі на дупу шукати мурашники? Тим більше що, самодисципліна не має прямого зв'язку з темпераментом, є психологічні тренінги. Маю знайомого молодика, який багатократно доводив свій професіоналізм незалежно від того, що є холериком. Тим більше що, нові теорії розглядають на багато більше факторів ніж, чотири архаїчних гіпократівських. До тогож, в нормальному колективі (парі) краще мати різні характери та досвід.
 показать весь комментарий
 
маскировка для солдат должна быть своя на каждый сезон и на свой рельеф местности, а не так, что зимой солдаты и техника бегают в летней маскировке - это глупо. имхо.
 показать весь комментарий
 
снашитую поверх сетку видишь? так вот на неё и подвязывают элементы маскировки
 показать весь комментарий
 
ничего подобного. на каждый сезон и рельеф местности - свой маскировочный комплект. и никаких подвязок. и для солдат и для техники.
 показать весь комментарий
 
та шо вы говорите, я и не знал? сколько же раз осенью или весною нужно переодеватся на пересечёнке?
 показать весь комментарий
 
в зависимости от погодных условий на день.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортажНовый маскировочный костюм снайпера показали в ВСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх