 Новый маскировочный костюм снайпера показали в ВСУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления развития и сопровождения матобеспечения ВСУ в Facebook.
Костюм "разработан после изучения и анализа существующих аналогов с учетом пожелания самих снайперов" различных частей и родов войск.
"Карманы, отверстия, вентиляция, застежки и их размещение разработаны согласно анатомических требований и мобильных задач снайперов. Манжеты рукавов продолжены - они скрывают почти всю ладонь. Маскировочная сетка капюшона защищает от паразитов, хорошо маскирует снайпера и основную часть оружия. В брюках предусмотрены отверстия для быстрого доступа к подкостюмному пространству (к снаряжению). Наличие эластичных шнуров и фиксаторов позволяет подогнать костюм под себя", - рассказали о новом костюме в ВСУ.
Как уточнили военные, маскировочная накидка разработана специально для тех задач, когда не нужен весь костюм, а нужно скрыть только верхнюю часть тела.
https://www.youtube.com/watch?v=WQedynciPGc&list=LL0RK1EE86TKo6xnVs0XeV0g&t=9s&index=3&fbclid=IwAR20FLqjJvd39Kv0WzFd4I3WIibYAHo9Xpko1-o27Kwtv1NujkTetft3L9U