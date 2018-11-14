 Суд начал изучать видеодоказательства в деле экс-"беркутовца" Хандрыкина по избиению активистов на колоннаде стадиона "Динамо". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написала журналистка Нато Двали.

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"Экс-сотрудник харьковской роты "Беркут" и действующий сотрудник Нацполиции Андрей Хандрыкин. Эпизод с избиением двух активистов на колоннаде стадиона "Динамо" 20 января 2014 года. Обвиняется по ч.2 ст.127 – "пытки по предварительному сговору группой лиц", грозит до 10 лет. Судья приобщает к делу три видео – онлайн-трансляции "Громадського ТБ". Видео длинные, прямой репортаж с Майдана и Грушевского. В судебном зале много людей, все молча смотрят. Периодически с места вскакивает адвокат беркутовца Валентин Рыбин и подходит ближе к экрану. Вскакивает, когда в кадре активисты сбивают брусчатку, разливают коктейли Молотова, возятся с катапультой. "Оп, хорошо! А какое это время на видео, не подскажите?" – интересуется адвокат Рыбин. Его подзащитный все это время со скучающим видом пялится в экран (на одном из заседаний говорил, что если бы не это уголовное дело, его давно бы назначили на керівну посаду)", - отметила журналистка.

"Обращаю внимание, с колоннады бросают коктейли! Посреди колоннады горит огонь! Оп, еще одна, и еще!" Адвокат Рыбин замолкает и возвращается на место, только когда на экране появляется медпункт рядом с колоннадой. Проста жіночка, медсестра, рассказывает, что с утра поступило очень много раненых активистов, много пулевых ранений, одному раздробило нижнюю челюсть, другому выбило глаз. Рядом с медсестрой – сотник. Он показывает пули и осколки гранат, которые только что вытащили из раненых: "Трагедія, що зброя попала дурням в руки. В них же інструкція, вони ж можуть стріляти, по інструкції, тільки нижче пояса, а вони в лице. Стріляють навіть в журналістів. Стріляють не в тих, хто щось порушує, а в тих, хто просто прийшов подивитися, в толпу. Для чого? Щоб посіяти паніку. Бачите ці кулі? Це все вирізано з тіла людей". Обвиняемый Хандрыкин по-прежнему пялится в экран со скучающим видом", - пишет Двали.

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"Второе видео – репортаж уже не со стороны активистов, а из лагеря силовиков. В кадре то и дело появляются беркутовцы с автоматами. Адвокат Рыбин громко шепчет своему клиенту: "Нету ничего. Все, что есть – это стройные ряды правоохранителей". Часа через полтора после начала заседания один из представителей потерпевших просит перерыв, надо бежать в другой суд (предупреждал еще на прошлом заседании). Адвокат Рыбин протестует, требует досмотреть все три видео до конца: "Це відео сторони потерпілих, вони самі його заявляли! Мій підзахисний їхав з іншого міста, витратив гроші, яких і так небагато у працівника правоохоронних органів!". Судья объявляет перерыв, адвокат Рыбин выходит в коридор, что-то комментирует СМИ, я уже не слушаю про все эти "зверства активистов и охрану конституционного строя доблестным "Беркутом". К слову, 20 января 2014-го было ранено около 200 протестующих", - подчеркнула журналист.

"Следующее заседание: 3 декабря, понедельник, в 12.00 (продолжат исследование видео + возможно, начнется, наконец, допрос обвиняемого). Адрес: Днепровский районный суд Киева, ул. Сергиенко, 3. Судья: Бирса (3 этаж, зал №5 и 6). Номер дела: № 755/6856/17", - резюмировла Двали.

Отметим, что адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее несколько работников харьковского "Беркута" подозреваются в пытках участников Революции Достоинства на коллонаде стадиона "Динамо". Стало известно, что двое подозреваемых - Мастега и Войлоков бежали в Россию.

Андрей Хандрыкин продолжают служить в Нацполиции, несмотря на то, что следственными управлением спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины против него в суд передано дело в отношении его участия в пытках майдановцев.



Хандрыкин обвиняется в пытках участников Майдана (статья 127 ч. 2 УК Украины, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет).



Он является фигурантом эпизода 20 января 2014 года на улице Грушевского, где двое участников Майдана были зверски избиты на колоннаде на входе в стадион Лобановского.