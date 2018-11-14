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Все про:Беркут (8481) Динамо (680) избиение (9248) майдан (3844) активист (495) евромайдан (6714) Хандрыкин Андрей (1)

 Суд начал изучать видеодоказательства в деле экс-"беркутовца" Хандрыкина по избиению активистов на колоннаде стадиона "Динамо". ФОТО

Днепровский райсуд столицы начал просматривать видео, предоставленное представителем потерпевших по делу бывшего харьковского "беркутовца" Андрея Хандрыкина. Его обвиняют в избиении активистов на колоннаде стадиона имени Лобановского 20 января 2014 года: тогда два человека - тогда еще несовершеннолетний Михаил Низкогуз и Владислав Цилицкий - получили многочисленные травмы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook написала журналистка Нато Двали.

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"Экс-сотрудник харьковской роты "Беркут" и действующий сотрудник Нацполиции Андрей Хандрыкин. Эпизод с избиением двух активистов на колоннаде стадиона "Динамо" 20 января 2014 года. Обвиняется по ч.2 ст.127 – "пытки по предварительному сговору группой лиц", грозит до 10 лет. Судья приобщает к делу три видео – онлайн-трансляции "Громадського ТБ". Видео длинные, прямой репортаж с Майдана и Грушевского. В судебном зале много людей, все молча смотрят. Периодически с места вскакивает адвокат беркутовца Валентин Рыбин и подходит ближе к экрану. Вскакивает, когда в кадре активисты сбивают брусчатку, разливают коктейли Молотова, возятся с катапультой. "Оп, хорошо! А какое это время на видео, не подскажите?" – интересуется адвокат Рыбин. Его подзащитный все это время со скучающим видом пялится в экран (на одном из заседаний говорил, что если бы не это уголовное дело, его давно бы назначили на керівну посаду)", - отметила журналистка.

Суд начал изучать видеодоказательства в деле экс-беркутовца Хандрыкина по избиению активистов на колоннаде стадиона Динамо 01

"Обращаю внимание, с колоннады бросают коктейли! Посреди колоннады горит огонь! Оп, еще одна, и еще!" Адвокат Рыбин замолкает и возвращается на место, только когда на экране появляется медпункт рядом с колоннадой. Проста жіночка, медсестра, рассказывает, что с утра поступило очень много раненых активистов, много пулевых ранений, одному раздробило нижнюю челюсть, другому выбило глаз. Рядом с медсестрой – сотник. Он показывает пули и осколки гранат, которые только что вытащили из раненых: "Трагедія, що зброя попала дурням в руки. В них же інструкція, вони ж можуть стріляти, по інструкції, тільки нижче пояса, а вони в лице. Стріляють навіть в журналістів. Стріляють не в тих, хто щось порушує, а в тих, хто просто прийшов подивитися, в толпу. Для чого? Щоб посіяти паніку. Бачите ці кулі? Це все вирізано з тіла людей". Обвиняемый Хандрыкин по-прежнему пялится в экран со скучающим видом", - пишет Двали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат бывших "беркутовцев" Варфоломеев обозвал майдановцев "боевиками", а Майдан – "терактом против государства".

"Второе видео – репортаж уже не со стороны активистов, а из лагеря силовиков. В кадре то и дело появляются беркутовцы с автоматами. Адвокат Рыбин громко шепчет своему клиенту: "Нету ничего. Все, что есть – это стройные ряды правоохранителей". Часа через полтора после начала заседания один из представителей потерпевших просит перерыв, надо бежать в другой суд (предупреждал еще на прошлом заседании). Адвокат Рыбин протестует, требует досмотреть все три видео до конца: "Це відео сторони потерпілих, вони самі його заявляли! Мій підзахисний їхав з іншого міста, витратив гроші, яких і так небагато у працівника правоохоронних органів!". Судья объявляет перерыв, адвокат Рыбин выходит в коридор, что-то комментирует СМИ, я уже не слушаю про все эти "зверства активистов и охрану конституционного строя доблестным "Беркутом". К слову, 20 января 2014-го было ранено около 200 протестующих", - подчеркнула журналист.

"Следующее заседание: 3 декабря, понедельник, в 12.00 (продолжат исследование видео + возможно, начнется, наконец, допрос обвиняемого). Адрес: Днепровский районный суд Киева, ул. Сергиенко, 3. Судья: Бирса (3 этаж, зал №5 и 6). Номер дела: № 755/6856/17", - резюмировла Двали.

Отметим, что адвокат Валентин Рыбин известен своими пророссийскими взглядами, а также защитой обвиняемых в госизмене и терроризме. В частности, он был адвокатом бывших сотрудников харьковского "Беркута" (бежавших в Россию) и российских ГРУшников.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее несколько работников харьковского "Беркута" подозреваются в пытках участников Революции Достоинства на коллонаде стадиона "Динамо". Стало известно, что двое подозреваемых - Мастега и Войлоков бежали в Россию.

Андрей Хандрыкин продолжают служить в Нацполиции, несмотря на то, что следственными управлением спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины против него в суд передано дело в отношении его участия в пытках майдановцев.

Хандрыкин обвиняется в пытках участников Майдана (статья 127 ч. 2 УК Украины, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет).

Он является фигурантом эпизода 20 января 2014 года на улице Грушевского, где двое участников Майдана были зверски избиты на колоннаде на входе в стадион Лобановского.

Источник: https://censor.net.ua/p3096791
 
 
 Топ комментарии
 
Беда в том, что вот такие хандрыкины у нас занимают посты что в полиции,что в правительстве,и пока опять не появится персонаж типа Сашко Білого, и не начнет их сметать с насиженных мест, они и дальше будут проходить люстрацию где членами коммисии такие же хандрыкины и крысюки.
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это все что надо знать по понтам
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самое главное что он сейчас действующий сотрудник нац полиции .
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Такі падлюки скоро згодяться Хряку2.0...
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почему он не в инвалидном кресле скучает?
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Интересно, а в США в аналогичной ситуации, что полицейские делают?
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Ага, понял, что все, кто разогнал и арестовал 15 000 участников "Оккупай Уолл Стрит", остались без пенсий.
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Н-да...Ох и должен он уже тем,кто его отмазывает,как земля колхозу.Что прикажут,то и сделает.
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Много ему давать не надо,по исконно руской традиции Хандрыкина на кол посадить!
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самое главное что он сейчас действующий сотрудник нац полиции .
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и это все, что надо знать на выборах президента...
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Беда в том, что вот такие хандрыкины у нас занимают посты что в полиции,что в правительстве,и пока опять не появится персонаж типа Сашко Білого, и не начнет их сметать с насиженных мест, они и дальше будут проходить люстрацию где членами коммисии такие же хандрыкины и крысюки.
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замкнутый круг разрывается только п-ками Кольтом и Линчем
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Та ніхто його не посадить ,він шо патриот чи атошник? Ще й квартиру дадуть
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Рыбин...
Ну с властью и законом понятно. Хрен его по закону ущучишь так, чтобы другим не повадно было.

Но, куда смотрят горячие парни, которые заверяли, что не будут стесняться в методах? Тут ведь не в мусорный бак кидать надо, а вешать и и вспарывать брюхо, как это показательно делали с предателями итальянцы.
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Хотілось,що б десяточку Хандрикіну дали
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСуд начал изучать видеодоказательства в деле экс-"беркутовца" Хандрыкина по избиению активистов на колоннаде стадиона "Динамо". ФОТО
 
 
 
 
 
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